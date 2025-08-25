La Capital | Argentina

Argentina perdió y terminó a las piñas con República Dominicana en la AmeriCup

La selección argentina de básquet cayó en el suplementario por 84 a 83 ante República Dominicana en un partido de altísima tensión

25 de agosto 2025 · 08:19hs
A las trompadas. Ni bien concluyó el partido

A las trompadas. Ni bien concluyó el partido, los dominicanos y argentinos se trenzaron a golpes.

En un partido cargado de emociones y tensión hasta el último segundo, la selección argentina de básquet perdió por 84 a 83 ante República Dominicana en tiempo suplementario, por la segunda fecha de la AmeriCup 2025. El duelo fue emotivo, cargado de ansiedad y el final terminó con una batahola descomunal.

El desarrollo fue parejo durante los 45 minutos. Argentina arrancó mejor, con un juego intenso en ambos aros y con Francisco Cáffaro como figura en la pintura -con varias volcadas- para cerrar el primer cuarto arriba 19-13. Sin embargo, el equipo centroamericano reaccionó con un parcial 10-2 y acortó la distancia, llegando al descanso largo 36-33.

En el complemento, el equipo dirigido por Pablo Prigioni se sostuvo gracias a las manos confiables de Gonzalo Corbalán -máximo goleador argentino con 20 puntos y 7 asistencias- y Nicolás Brussino, aunque el dominio en los rebotes ofensivos de Dominicana complicó el panorama. Argentina llegó al último cuarto arriba 54-52, pero un triple de Núñez y las apariciones de Jones y Feliz igualaron la historia.

Final dramático

El cierre del tiempo regular fue dramático, con un triple clave de José Vildoza (16 puntos y 10 asistencias) y la chance final para sentenciar el juego, pero el base no pudo lanzar antes de la chicharra y el duelo se fue al suplementario. En los cinco minutos extra, la paridad se mantuvo hasta el cierre. Dominicana tomó ventaja mínima y el triple final de Vildoza pegó en el soporte. El último intento de Juani Marcos tampoco tuvo destino de red y la victoria quedó en manos del conjunto caribeño, con David Jones como goleador con 20 puntos.

Tras el final, se vivieron momentos de tensión, empujones entre jugadores y trompadas que volaron. Todo duró largos segundos con algunos protagonistas intentando frenar a los más enojados hasta que llegó la tensa calma.

Argentina ahora tendrá que buscar la clasificación en el próximo partido, cuando enfrente a Colombia en la tercera fecha del torneo.

Los Pumas lograron superar el último escollo. La bolilla que le faltaba era ganarle a los All Blacks de local y este sábado lo consiguieron en una colmada cancha de Vélez.

Histórico: Los Pumas fueron leones y por primera vez superaron a los All Blacks en Argentina

Pablo Javkin arremetió contra el gobierno nacional en su discurso en la Bolsa de Comercio.

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

Un presunto integrante de la mafia china al ser detenido en Migraciones.

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

los expertos dieron su veredicto: el mejor alfajor del mundo es chubutense

Los expertos dieron su veredicto: el "mejor alfajor del mundo" es chubutense

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

Fin de semana de Fórmula 1: días y horarios para verlo correr Franco Colapinto

Lule Menem desmintió la denuncia de coimas: Nada de lo que hagan frenará la lucha

Argentina perdió y terminó a las piñas con República Dominicana en la AmeriCup

La UNR ideó un sistema de aportes voluntarios dirigido a graduados y empresas

Lo recaudado se destinará a equipamiento, a apoyar la participación de estudiantes en eventos académicos y a sostener la infraestructura edilicia en la UNR

Un hombre y sus hijos murieron tras chocar cuando viajaban a ver el clásico

Persecución en zona sur: cayó un tiratiros tras una balacera a una casa

Murió una nena de cinco años que entró con lesiones al Vilela: investigan las causas

Constatan que la niña fallecida por infección en el Hospital Vilela sufría desnutrición

El mensaje de Central por el hincha que murió cuando iba a ver el clásico

