Ángel Di María dijo que solo guarda un recuerdo del Mundial de Qatar: qué es

Justamente Angelito, quien se encuentra jugando en Benfica tras ponerle punto final a su ciclo en la Selección Argentina, miró para atrás y repasó la infartante definición. "La verdad, la primera imagen que me viene es cuando finalmente pude besar la Copa del Mundo, después de recibir la medalla".

Angelito y el Mundial de Qatar

"Fue el momento más deseado, el momento que... o la imagen que vi muchas veces de muchos otros jugadores a lo largo de la historia, y era nuestro el momento, esa sensación de decir hoy me tocó a mí, hoy lo pude lograr. Creo que eso es la primera imagen que se me viene a la cabeza y el sentimiento de haberlo logrado. Ya habíamos logrado la Copa América y la Finalíssima contra Italia, pero el sueño de conseguir la Copa del Mundo no tiene comparación con nada", sumó Di María.