La Capital | Agro | agro

Cuáles son las 10 empresas que más facturaron en el agro brasileño en 2025

El ranking Agro100 de Forbes Brasil ubicó a JBS, MBRF y Cargill Alimentos al frente de las mayores compañías del sector. El comercio de granos y las empresas de proteína registraron el mayor crecimiento

4 de noviembre 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
JBS

JBS, empresa brasileña de carnes y proteínas animales, lideró el ranking Agro100 de Forbes Brasil, con ingresos de R$ 480.580 millones en 2025.

Las 100 mayores compañías del sector agroindustrial brasileño registraron ingresos conjuntos por R$ 2,1 billones durante 2025 (unos us$ 376.000 millones, al tipo de cambio promedio de ese año), un crecimiento del 13,45% respecto del año anterior. Los datos corresponden a la séptima edición del ranking Agro100, elaborado por la revista Forbes Brasil, que reúne a empresas de distintos eslabones de la cadena agroindustrial.

En el primer lugar del ranking Agro100 se ubica el gigante cárnico JBS, que registró una facturación neta de R$ 480,58 mil millones (unos US$ 86.000 millones) en 2025. La segunda posición corresponde a MBRF, resultado de la fusión entre las brasileñas Marfrig y BRF, concretada en septiembre de 2025. La nueva compañía, que reúne negocios de carne bovina, avícola y porcina, alcanzó ingresos por R$ 163.960 millones, mientras que Cargill Alimentos completó el podio con R$ 115.290 millones.

En conjunto, estas tres compañías concentraron alrededor del 61% de los ingresos de las diez empresas que encabezan el ránking. La diferencia entre la primera y el resto también es significativa, ya que JBS facturó R$ 450.580 millones, más que MBRF y Cargill juntas, cuyos ingresos sumaron R$ 279.250 millones.

Las diez empresas líderes del agro brasileño

Además de JBS, MBRF y Cargill, el grupo de las diez mayores está integrado por Ambev, Raízen Energia, Bunge Alimentos, Copersucar, Cofco International Brasil, Minerva y Suzano.

El comercio de granos y las carnes liderando el ránking

El avance de las grandes compañías no fue homogéneo entre las distintas actividades. Un análisis publicado por el portal G1, a partir del relevamiento Agro100, destacó el desempeño de las empresas dedicadas a la comercialización de productos agrícolas y de las vinculadas a la producción de proteínas animales.

También se destacó el segmento de proteínas animales, integrado por frigoríficos y compañías de procesamiento de carnes, con grupos como JBS, MBRF y Minerva entre sus principales exponentes. La agroenergía, por su parte, reúne actividades como la producción de etanol y otros biocombustibles, mientras que el rubro de alimentos y bebidas completa otro de los grandes eslabones de la cadena.

>> Leer más: Crédito caro y márgenes ajustados: las preocupaciones del agro brasileño

La celulosa en Brasil con más desafíos

En el otro extremo, la industria de celulosa, madera y papel enfrentó mayores dificultades durante 2025. Según el análisis del G1, la evolución del sector estuvo condicionada por la caída de los precios internacionaless de la materia prima, que llegaron a ubicarse por debajo de los US$ 500/ton durante los primeros meses del año.

En ese contexto se encuentra Suzano, que a pesar de las dificultades del sector, ocupó el 10º puesto del ranking, con ingresos netos por R$ 50.120 millones.

Noticias relacionadas
La empresa de innovación en tecnología agropecuaria Plantium cerró temporalmente su planta en Villa Constitución.

La agrotecnológica Plantium despidió a 80 empleados en Villa Constitución

El Senasa  fiscalizó 214 unidades de maquinaria agrícola usada en 2026, más de tres veces a las registradas en igual período del año pasado.

Maquinaria agrícola usada: creció más de 250% el ingreso de equipos importados

Los productores ahora buscan agregar valor e información para gestionar mejor sus lotes, priorizando el ahorro de insumos.

El campo se digitaliza para bajar costos y busca quién lo ayude a interpretar los datos

El paso de las tormentas dejó apenas 3,8 milímetros en Sastre, pese a la intensa actividad eléctrica.

Clima y agro: noviembre entre tormentas, calor y nuevos frentes

Las más leídas

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Lo último

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo

La Federación LGBT alertó por el aumento de los crímenes de odio tras el ataque en Palermo

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe

El gobierno provincial justificó la actualización de tarifas en el incremento de los costos de explotación de las empresas y la reducción de los subsidios nacionales

Nuevo aumento del boleto en el transporte interurbano en Santa Fe
Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna
La Ciudad

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso
El Mundo

Trump perdió en las elecciones de Estados Unidos: los demócratas controlarán el Congreso

Las más leídas
Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: Estoy triste y preocupado, dijo un directivo 

Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo 

Ignacio Boero, presidente de Newells No es verídico que Messi esté cerca del club

Ignacio Boero, presidente de Newell's "No es verídico que Messi esté cerca del club"

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Narcotráfico y lavado de activos en Rosario: volvieron a detener a Junior Vivas

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Robo en el microcentro rosarino: desvalijaron un comercio de ropa

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Bombazo en Central: Belloso anunció que no irá por la reelección y sacudió el escenario político del club

Ovación
Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga
Ovación

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Rosarina de básquet: comenzaron los cuartos de final de la Superliga

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central, Boca y Argentinos estarán juntos en la AFA antes de la definición

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Central ya conoce el árbitro para la gran definición del título de Liga

Policiales
Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: matan a un hombre que tenía una tobillera electrónica

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

Cañada de Gómez: imputan a tres empleados municipales  por un desfalco millonario

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

El Señor J, el ex-Side que informaba a Los Monos, libre tras condena en abreviado

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

Seguirá detenido un joven imputado por un crimen en Vía Honda

La Ciudad
El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El Concejo pone la lupa sobre los acumuladores compulsivos en Rosario

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Por la crecida del Paraná, Prefectura recomienda evitar la navegación nocturna

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del agujero que deja Nación

Subsidios al transporte: Rosario sale a tapar $ 22 mil millones del "agujero" que deja Nación

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer de todo

Es de Rosario, vive en Barcelona y se dio el gusto de hacer "de todo"

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario
Política

Schmuck no renovará su banca y confirmó que quiere ser intendenta de Rosario

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio
La Ciudad

Uber Moto en Rosario: volvieron a la carga para regularizar el servicio

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto
Información General

Investigan si el avión que se estrelló en Florida se desintegró antes del impacto

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros
La Ciudad

El Papa León XIV en Argentina: desde Rosario saldrán más de 30 micros

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega
Salud

La vacuna hexavalente se incorpora al calendario oficial: qué es y cuándo llega

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD
La Ciudad

Convocan a las escuelas y las familias para planificar el AZO y el UUD

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo
Novedades

El Sudbeat Showcase de Hernán Cattáneo tendrá otra edición en el Hipódromo

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió no perder tiempo
La ciudad

Prohibición de cuidacoches: el intendente Javkin pidió "no perder tiempo"

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027
Economía

Caputo anunció la suspensión de embargos de Arca hasta mayo de 2027

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei
El Mundo

Elecciones en EEUU: qué se vota y por qué son clave para Trump y Milei

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad es óptima
La Ciudad

La crecida del Paraná impacta en la toma de agua pero la calidad "es óptima"

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Por Redaccion Comercial
La Capital

Día del Sándwich: por qué Rosario es la capital del sandwichito de miga

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte
La Ciudad

Javkin y otros intendentes irán al Congreso a exigir subsidios para el transporte

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros
Policiales

Condenaron a un preso de Coronda por vender cocaína a sus compañeros

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido
Policiales

Entraron a robar a un negocio de Echesortu y un sospechoso fue detenido

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo
Información General

Aguinaldo: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador
Agro

Ganadería: las cuotas le cambian el ritmo al negocio exportador

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina
La Ciudad

Las joyas de una colección: exhibirán libros de los siglos XVI al XVII en la Biblioteca Argentina

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar
La Ciudad

El mapa inmobiliario de Rosario: los cuatro barrios más elegidos para comprar

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza
Policiales

La autopsia reveló detalles de la muerte del empresario y su esposa en Esperanza