Cuáles son las 10 empresas que más facturaron en el agro brasileño en 2025

El ranking Agro100 de Forbes Brasil ubicó a JBS, MBRF y Cargill Alimentos al frente de las mayores compañías del sector. El comercio de granos y las empresas de proteína registraron el mayor crecimiento

JBS, empresa brasileña de carnes y proteínas animales, lideró el ranking Agro100 de Forbes Brasil, con ingresos de R$ 480.580 millones en 2025.

Las 100 mayores compañías del sector agroindustrial brasileño registraron ingresos conjuntos por R$ 2,1 billones durante 2025 (unos us$ 376.000 millones, al tipo de cambio promedio de ese año), un crecimiento del 13,45% respecto del año anterior. Los datos corresponden a la séptima edición del ranking Agro100, elaborado por la revista Forbes Brasil, que reúne a empresas de distintos eslabones de la cadena agroindustrial.

En el primer lugar del ranking Agro100 se ubica el gigante cárnico JBS, que registró una facturación neta de R$ 480,58 mil millones (unos US$ 86.000 millones) en 2025. La segunda posición corresponde a MBRF , resultado de la fusión entre las brasileñas Marfrig y BRF, concretada en septiembre de 2025. La nueva compañía, que reúne negocios de carne bovina, avícola y porcina, alcanzó ingresos por R$ 163.960 millones, mientras que Cargill Alimentos completó el podio con R$ 115.290 millones.

En conjunto, estas tres compañías concentraron alrededor del 61% de los ingresos de las diez empresas que encabezan el ránking. La diferencia entre la primera y el resto también es significativa, ya que JBS facturó R$ 450.580 millones, más que MBRF y Cargill juntas, cuyos ingresos sumaron R$ 279.250 millones.

Además de JBS, MBRF y Cargill, el grupo de las diez mayores está integrado por Ambev, Raízen Energia, Bunge Alimentos, Copersucar, Cofco International Brasil, Minerva y Suzano.

El comercio de granos y las carnes liderando el ránking

El avance de las grandes compañías no fue homogéneo entre las distintas actividades. Un análisis publicado por el portal G1, a partir del relevamiento Agro100, destacó el desempeño de las empresas dedicadas a la comercialización de productos agrícolas y de las vinculadas a la producción de proteínas animales.

También se destacó el segmento de proteínas animales, integrado por frigoríficos y compañías de procesamiento de carnes, con grupos como JBS, MBRF y Minerva entre sus principales exponentes. La agroenergía, por su parte, reúne actividades como la producción de etanol y otros biocombustibles, mientras que el rubro de alimentos y bebidas completa otro de los grandes eslabones de la cadena.

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La celulosa en Brasil con más desafíos

En el otro extremo, la industria de celulosa, madera y papel enfrentó mayores dificultades durante 2025. Según el análisis del G1, la evolución del sector estuvo condicionada por la caída de los precios internacionaless de la materia prima, que llegaron a ubicarse por debajo de los US$ 500/ton durante los primeros meses del año.

En ese contexto se encuentra Suzano, que a pesar de las dificultades del sector, ocupó el 10º puesto del ranking, con ingresos netos por R$ 50.120 millones.