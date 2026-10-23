La Bolsa de Rosario estimó una cosecha de trigo de 23,8 millones de toneladas

Según las proyecciones de la entidad, sería la segunda mayor producción en 17 años. En Santa Fe, el rind promedio se acerca a los 40 quintales. Temor por los efectos de un clima atípico en octubre

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se cosecharán 23,8 millones de toneladas de trigo en la campaña 2026/27. La proyección indica que sería la segunda mayor producción de los últimos 17 años, tras el récord de 28,5 millones del ciclo pasado. El rinde nacional es de 35,3 qq/ha, la tercera mejor marca desde el 2010.

En las encuestas que realizó la Guía Estrtégica para el Agro (GEA) durante las últimas semanas, se recoge la opinión sobre un potencial para mejorar pero también temores por los efectos de este octubre tan extraño sobre el cultivo.

“En octubre del año pasado se señalaba que el trigo no había estado nunca tan bueno como en los últimos 16 años, tras niveles inéditos de lluvias en julio y agosto, pero con tormentas que habían ganado continuidad y sobrepasaban las medias de setiembre y octubre”, señaló Cristian Russo, coordinador del servicio de estimaciones agrícolas de la Bolsa. Pero subrayó que “había otro hecho importante, solía llover de noche y los índices de radiación solar eran excelentes”.

Esta campaña, dijo, es atípica. El trigo arrancó con excelentes reservas al igual que el año pasado, pero con lluvias dentro de las medias históricas para julio y agosto. Aunque con la particularidad de un julio y con buena parte de agosto extremadamente húmedos y mucho más cálidos que lo normal. Ya en ese momento se empezó a destacar que a pesar de la buena condición del trigo, faltaba “frío” y sobre todo radiación: el crecimiento estaba estancado. Las enfermedades comenzaron a ganar presencia, sobre todo royas y manchas. Pero luego, setiembre se caracterizó por bajos niveles de humedad y escasas lluvias. Esto frenó el desarrollo de enfermedades, pero la falta de agua comenzó a ser una limitante.

Octubre 2026 estuvo marcado por las bajas temperaturas y la falta de lluvias. Se destacaron las tormentas de la primera semana y sus fuertes acumulados sobre todo en el margen este del país pero luego, el patrón fue de lluvias aisladas, nubosidad y bajas temperaturas. Esto terminó en las heladas agronómicas entre el 18 y 19 de este mes. En principio no se reportan daños de consideración.

Ingenieros con más de 20 años de carrera reportan que las condiciones de llenado que se atraviesan "no se han presentado con anterioridad y no se puede prever demasiado que consecuencias tendrán”.

Por un lado, las bajas temperaturas prolongan la etapa de llenado y pueden tener un efecto muy positivo sobre el peso del grano, aparte de que están evitando que el cultivo tenga una mayor demanda de agua. Para otros, la falta de radiación puede terminar siendo más significativa que la actual falta de agua. Para muchos agrónomos esto puede ser un factor de descuento.

Un Niño raro

Por lo pronto, hasta fin de mes, no hay pronósticos de lluvias significativas y generalizadas y el patrón de nubosidad y bajas temperaturas se mantendría. “Están muy firmes los factores que condicionan las circulaciones que alteran la entrada de aire más húmedo y cálido como cabe esperar del Niño”, explica el consultor de GEA/BCR, Alfredo Elorriaga.

La primera estimación de trigo ya pone al cultivo muy por encima de los 21 millones de toneladas que se proyectaban un mes atrás. Para proyectar 23,8 millones de toneladas se tomó un rinde promedio país de 35,3 qq/ha, un área sembrada de 6,95 millones de hectáreas y un área no cosechable de 210.000 hectáreas.

Provincia por provincia

El área santafesina espera un gran año productivo con un rinde provincial que no le falta demasiado para alcanzar los 40 qq/ha, incluso supera por una mínima diferencia a Buenos Aires.

El territorio de mayor potencial triguero muestra que se afianzó un escenario de alta productividad. Buenos Aires se perfila para alcanzar un rinde de casi 39,2 qq/ha. En Córdoba, el trigo pasa por un escenario bueno pero lejos de lo que fue el año pasado con 33,6 qq/ha.

Desde la Bolsa de cereales entrerriana, los técnicos del Siber destacan que como primera estimación, el rinde sería de 35 qq/ha para la provincia. “Hay que tener en cuenta que el factor foto termal del 15/09 al 15/10 del 2026 tuvo una caída del 10% con relación al año 2025 que tuvo rindes muy altos”.

En Santiago del Estero y Chaco se está comenzando una cosecha que podría dejar sorpresas positivas. Santiago se perfila incluso para superar el año pasado y no son pocos los lotes que podrían estar superando los 30 qq/ha. Por ahora se estima en la provincia 27 qq/ha. En Chaco, el cultivo fue implantado con buenas reservas pero recibió solo 40 a 50 mm de lluvias durante todo el ciclo. De todas maneras, hay rindes que están superando lo previsto.

El maíz temprano

Con tormentas semanales y lluvias aisladas, se avanzó sobre el 35% del total intencionado con maíz. Siembra atípica respecto a los anteriores años, siembra que comenzó muy temprana por el “Niño” y que hora con falta de agua y de radiación se nota un parate en el crecimiento de los lotes implantados. De todas formas, es una campaña en la que las fechas tempranas han recobrado protagonismo.

Por ahora, el maíz sigue rumbo a los 10,6 millones de hectáreas que se sembrarían. La producción rondaría los 67,5 millones de toneladas.

La soja mira el cielo

La soja se afirma en una siembra de 16,7 millones de hectáreas, cifra que muestra una suba interanual del 2%. Con un escenario normal de clima, la soja podría producir 47,8 millones.

“Está muy frío para sembrar”, se escucha, más allá de que la idea era arrancar algunos días antes ante el temor de lluvias que con su efecto de planchado amenacen con problemas de resiembras. Mientras se sigue con los preparativos de los lotes y tratamientos contra malezas resistentes en un año dónde se ha puesto especial atención en evitar los problemas de emergencia, aumentando densidades o recurriendo a mayor inversión en tecnología de semilla.