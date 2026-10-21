La Capital | Agro | Algarrobo blanco

Algarrobo blanco, un recurso forrajero para la ganadería en sistemas silvopastoriles

Esta especie emblema del parque chaqueño es muy valorada por su madera, así como por sus frutos. Una investigación del Inta confirmó su potencial forrajero. Puede convertirse en un suplemento nativo estratégico para la ganadería, aportando proteínas y energía en momentos de escasez

21 de octubre 2026 · 06:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Algarrobo blanco, un recurso forrajero para la ganadería en sistemas silvopastoriles

El algarrobo blanco (Neltuma alba) es una especie emblemática del parque chaqueño. Valorado por su madera dura y versátil, este árbol también ofrece frutos dulces y nutritivos que podrían convertirse en un suplemento clave para la ganadería en sistemas silvopastoriles.

Con el objetivo de conocer su producción, morfología y calidad nutricional, un equipo de investigación del Inta Sáenz Peña —Chaco— y Montecarlo —Misiones— analizó plantaciones jóvenes de algarrobo blanco de origen Campo Durán (Salta), instalada hace ocho años en el Chaco.

Según aseguró Marcos Atanasio —especialista del Inta Sáenz Peña, Chaco, y uno de los responsables de la investigación—, “el algarrobo blanco de origen Campo Durán demuestra un potencial forrajero comparable al de otras especies del género”.

En esta misma línea, Lorena Pernochi —investigadora del INTA Sáenz Peña— sostuvo que “con buen manejo silvícola y selección de individuos de alta productividad, puede convertirse en un suplemento nativo estratégico para la ganadería chaqueña, aportando proteínas y energía en momentos de escasez.

Resultados

Ambos especialistas coincidieron en que los resultados obtenidos en el verano 2023-2024 fueron muy promisorios para una plantación joven: la producción por árbol varió entre 1,5 y 21 kilogramos —lo que confirmó la gran variabilidad— y los frutos fueron más largos que los reportados en otras procedencias, alcanzando hasta los 29 centímetros.

Además, se registró un contenido de proteína bruta que osciló entre el 8 y el 12 %, con valores de energía metabolizable cercanos a 2,3 Mcal/kg de materia seca. A su vez, los niveles de fibra (FDN y FDA) fueron relativamente bajos, lo que mejora la digestibilidad del forraje.

Por su parte, Pernochi remarcó que “el algarrobo es una especie muy apreciada en la zona no solo por su madera sino también por sus frutos como fuente de alimento”. De allí que el estudio —además de analizar diferencias morfológicas— también buscó relacionar el aporte como forraje en plantaciones jóvenes de este origen, dado que esta especie funciona muy bien para sistemas silvopastoriles.

En cuanto a las implicancias para la ganadería, los especialistas puntualizaron que “las chauchas podrían aportar entre 6 y 82 kilogramos de proteína por hectárea, un refuerzo valioso en épocas críticas como el invierno”. Estos valores, aunque menores a los de plantaciones adultas, son prometedores para sistemas jóvenes.

La caracterización realizada —detalló Pernochi— muestra una variabilidad entre individuos de esa procedencia en cuanto a quienes producen mayor cantidad de frutos y mayor calidad forrajera. Esto permite seleccionar árboles no solo por crecimiento en una plantación multipropósito.

Leer más: Pequeños productores, grandes mercados: las claves de la ganadería en Estados Unidos

“A futuro estos fenotipos pueden ser utilizados en programas de forestación destinados especialmente a producción de frutos, ya que este origen estudiado mostró frutos de mayor tamaño que otros. lo que puede indicar una mayor calidad y productividad industrial”, agregó la investigadora del Inta.

Impacto económico

El impacto económico para los productores ganaderos también podría ser muy positivo. En este sentido, Atanasio consideró que “la calidad forrajera de los frutos posibilita la sustitución de insumos externos, debido a que podría reemplazar parcial o totalmente otros insumos, como el maíz o la soja en la dieta animal. Además, al conocer aspectos de morfología y calidad, posibilitaría formular raciones más exactas para los animales”.

En definitiva, los investigadores del Inta coincidieron en que “los próximos pasos van a estar enfocados en seleccionar fenotipos destacados por su producción y calidad de frutos, en el análisis más detallado de azúcares y otros atributos y en la selección y seguimiento de individuos en otras áreas edafoclimáticas en parcelas demostrativas establecidas”.

Asimismo, reconocieron que se planea profundizar en el estudio de las contribuciones de las plantaciones a los sistemas silvopastoriles y su variación en los ciclos anuales y en las posibilidades de manejo para su mejor y eficiente aprovechamiento.

Noticias relacionadas
El Inta Famaillá evalúa materiales con propiedades biofumigantes para reducir patógenos y aportar materia orgánica. 

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo

En Estados Unidos hay productores de 70 u 80 años que todavía manejan rodeos de entre 300 y 500 vacas de cría, pero no cuentan con herederos dispuestos a hacerse cargo del negocio.

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

El encuentro debatirá sobre brechas de producción.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Carina Zarich, directora de la Fundación AFA.

AFA Escala: convocan a presentar ideas innovadoras para el agro

Las más leídas

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Rosario se prepara para otros cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario se prepara para otros cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo último

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Clima y agro: lluvias itinerantes, nuevos pulsos de aire fresco y un Paraná en ascenso

Clima y agro: lluvias itinerantes, nuevos pulsos de aire fresco y un Paraná en ascenso

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

En lo que va de 2026, los controles municipales y policiales remitieron 11.000 motocicletas al depósito municipal. El 29 % de los secuestros estuvo relacionado con la falta de chapa o con llevarla tapada

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Por Nicolás Maggi
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

Por Facundo Borrego
Economía

Santa Fe, anfitriona del caballito de batalla del mileísmo: la primera expo Rigi del país

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario
Policiales

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Por Miguel Pisano
Ovación

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Las más leídas
Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Rosario se prepara para otros cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario se prepara para otros cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Ovación
Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Por Pablo Mihal
Ovación

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Más allá de las fronteras: Central y las copas internacionales, una relación que se hizo costumbre

Más allá de las fronteras: Central y las copas internacionales, una relación que se hizo costumbre

Maracanazo de Boca: le ganó por 3-1 a Vasco Da Gama y es finalista de la Copa Sudamericana

Maracanazo de Boca: le ganó por 3-1 a Vasco Da Gama y es finalista de la Copa Sudamericana

Policiales
El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario
Policiales

El sistema Lince fue clave para detener a dos jóvenes por robo de celulares en el centro de Rosario

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Ratificaron la prisión del exfiscal Ríos Artacho por el millonario desvío de fondos judiciales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

La Ciudad
El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

El obispo alinea a las fuerzas vivas de Rosario ante la llegada del Papa

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por avivadas con la patente

Casi 3.200 motos fueron al corralón este año por "avivadas" con la patente

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

Después de dos años de obras, el Museo Gallardo vuelve a abrir sus puertas

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

La Justicia rechazó el reclamo millonario de arquitectos cordobeses por el Museo Castagnino

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán
La región

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer
La Ciudad

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos
La Ciudad

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años
Zoom

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari
Zoom

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación
Salud

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud
Policiales

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Industriales metalúrgicos de Rosario: Necesitamos que nos saquen el pie de encima
Economía

Industriales metalúrgicos de Rosario: "Necesitamos que nos saquen el pie de encima"

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste
La Ciudad

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado

Por Thamina Habichayn, para La Capital
Política

Violencia de género: buscan que la Justicia no mire para otro lado