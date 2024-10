"FAA tiene que ser capaz de contener al nuevo sujeto agrario"

- Desde lo simbólico es muy representativo. Nosotras venimos siendo mucho más protagonistas en la producción, en la chacra, en el trabajo y en la dirección de nuestras empresas. La tecnología nos ayudó a realizar las mismas tareas que realizan los varones. Y ese lugar en la producción se traslada a la participación en las entidades. Hay un proceso histórico por el que las mujeres tomamos un rol más protagónico.

- ¿El cambio de conducción implica también una renovación generacional?

- Empieza a haber un recambio generacional, que tiene que ver con la propia historia de la Federación y con la necesidad también de aggiornar la entidad a los cambios en el quehacer cotidiano de la ruralidad, la impronta de la juventud y del nuevo sujeto agrario. Porque hoy estamos frente a una ruralidad y a una estructura social agraria muy distinta a la que nos dio origen. Somos una entidad centenaria y hay una necesidad de interpretar y de interpelar a ese nuevo sujeto que tiene otras necesidades, que está inmerso en otra sociedad. Este congreso marcó la necesidad de tener una entidad dinámica, que contenga a ese productor.

- ¿Cuál es el sujeto agrario que se busca representar en esta nueva etapa?

- La escala de productores que representamos sigue siendo la misma. Es nuestra concepción y nuestra constitución. Lo que sí ha cambiado es cómo se relaciona con el medio ese sujeto. Hubo mucho desarrollo desde el campo hacia la ciudad. La ruralidad hoy no solo tiene que ver con el chacarero que vive en el campo con su familia sino también con aquel que vive en los pueblos, que va todos los días al campo y sigue produciendo pero que tiene otra vida. Muchas variables, como no tener escuela, salud o electricidad, provocaron desarraigo en el campo y hoy el productor está conformado de otra manera. También hay muchos productores jóvenes, profesionales relacionados con el campo, que siguen siendo productores. Cambió la estructura social agraria. Hoy muchos productores no viven en el campo, y hay que integrar toda esa ruralidad dentro de lo que representamos como modelo de desarrollo productivo del interior. Eso hablando de la Pampa Húmeda pero efectivamente la Federación Agraria es muy diversa y amplia en su representación. Y nos encontramos con pequeñísimos productores que viven en lugares inhóspitos. La organización debe acomodarse a esa representación que no estuvo pensada en aquellos gringos de 1912, arrendatarios de la pampa húmeda. Hoy muchos arrendamos campos para poder seguir produciendo pero en otras condiciones que en aquel momento. Y hoy no está tan claro si la parte débil contractual es el arrendatario o el arrendador, como sí lo era en 1912, cuando los dueños de la tierra eran muy pocos y los chacareros eran los arrendatarios. Hoy está diversificado. Hay muchos pequeños y medianos productores representados dentro de la Federación que dan en arriendo el campo porque no pueden sostener la producción en una unidad económica que no les alcanza y que no pueden reconvertirse porque no tienen acceso a la tecnología, que es espectacular para poder usarla, pero que no está al alcance de todos. Esas cosas son las que necesitamos repensar.

- ¿Cuál es la agenda más urgente para la nueva conducción?

- Estamos en un momento muy difícil para ese productor de escala pequeña porque venimos de años de sequía y muchos productores quedaron endeudados. La última campaña en la pampa húmeda fue buena pero no alcanza para recomponer financiera y económicamente al productor. Hoy tenemos que salir a enfrentar nuevas campañas con costos de insumos muy elevados, precios internacionales caídos y una recesión que afecta a aquellas economías que producen alimento de consumo interno. A eso le tenemos que agregar una asfixia fiscal tributaria que en muchas producciones hace que no sean rentables y altos costos de los alquileres. Así que la agenda inmediata tiene que ver con trabajar en la posibilidad de aliviar al productor. Estamos ahí a la puerta de la campaña de soja, que es uno de los productos más castigados por las retenciones. Creemos que se puede hacer un esfuerzo para retirarlas gradualmente y dar un alivio al que menos espalda tiene de modo que no corra riesgos su vida como productor.

>> Leer más: Avanza la siembra de maíz y girasol, aunque condicionada por la falta de humedad

- ¿Cómo ven la política agropecuaria del gobierno?

- El gobierno nos dice que tenemos toda la razón del mundo pero no se ha visto hasta ahora ninguna medida que le dé un alivio al productor. La promesa de campaña fue la eliminación total de las retenciones. Nosotros ya en aquel momento decíamos que la eliminación total era imposible pero que necesitábamos una señal clara. La verdad es que no hemos tenido respuesta y la necesitamos con urgencia.

- ¿Cómo será la relación con la mesa de enlace agropecuaria?

- Creemos que es fundamental para impulsar algunos temas en los que hay transversalidad. Las mesas de diálogo hay que mantenerlas. El diálogo y la construcción tienen que ser el camino de esta institución abierta.