Rodenas destacó que siente "mucha emoción y orgullo" en su primera elección como candidata

La exjueza jueza rosarina Alejandra Rodenas, precandidata a diputada nacional por el NES (Nuevo Espacio Santafesino), votó hoy a las 9 en la Escuela de Enseñanza Secundaria Número 409, ubicada en la calle Kay 375, del barrio de Fisherton.

Rodenas votó en la misma escuela en la que una hora más tarde lo hará su competidor en la interna del peronismo santafesino, Agustín Rossi, uno de los máximos referentes del kirchnerismo en la provincia.





"Lo vivo con mucha intensidad y con mucha alegría porque es mi primera elección, en la que me someto a la voluntad popular, pero también con mucha emoción y con mucho orgullo. Además es un día de sol, que no podemos decir qué día es, pero todos sabemos, y es un símbolo", declaró Rodenas a los cronistas que la esperaban frente a la mesa 5826, que todavía no se había constituido, a las 8.45.





Consultada sobre sus diferencias con el espacio de su competidor directo, el dirigente kirchnerista Agustín Rossi, Rodenas sostuvo que "representamos formas de enfrentar la política diferentes. La gente nos pide presencia en el territorio, ser escuchados, ser tenidos en cuenta, y que los dirigentes no se vayan a Buenos Aires y se olviden de ellos".

Sobre la coincidencia de votar en la misma escuela que Agustín Rossi y la demora en la votación, Rodenas opinó que "vivimos a pocas cuadras, en el mismo barrio, y estas son cosas que pasan, igual que la demora en armar la mesa, ¿a quién no le pasó que llegó a votar y todavía no estaba constituida la mesa?".