Dos cámaras filman la autopsia de la que participan 20 peritos y veedores de la familia Maldonado

Alrededor de veinte peritos comenzaron a trabajar esta mañana en la autopsia del cuerpo hallado el martes en el río Chubut para determinar si se trata del joven Santiago Maldonado , que desapareció el 1 de agosto en Esquel, y establecer las causas que provocaron el fallecimiento.

El juez federal Gustavo Lleral les pidió a los científicos y a los abogados de las partes "respeto por la familia" del joven artesano y también "cautela y paciencia" porque la autopsia del cuerpo "va a llevar mucho tiempo", según contó una de las personas que participaron del encuentro.









En esa reunión, que postergó el comienzo de la autopsia prevista para las 9.30 y donde no estuvieron presentes familiares de Maldonado, el magistrado les anticipó que durante la necropsia "se van a utilizar dos cámaras, una fija y una móvil, que registrarán en tiempo real" y les pidió dejar "a resguardo" los celulares para evitar filtración de imágenes.

El ingreso de la Morgue Judicial del barrio porteño de Balvanera amaneció hoy con carteles dándole "fuerza" a la familia del joven artesano que fue visto por última vez en una protesta mapuche reprimida por la Gendarmería, un ramo de flores y una foto con la leyenda "Santiago, tu ser solidario te ha convertido en el hijo de todos".









Alejandro Inchaurregui, perito de parte de la familia del joven artesano, aseguró al ingresar a la Morgue Judicial, que "puede no haber resultados en el día de la fecha" respecto de la autopsia sobre el cuerpo trasladado ayer desde Esquel.

"La expectativa es la misma que en cualquiera de estas circunstancias. Uno no sabe con qué se va a encontrar, no puede aventurar, no se puede hacer futurología", declaró Inchaurregui y pidió a los periodistas manejar la cuestión "con responsabilidad para con la sociedad".