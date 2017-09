Allanamientos, una detención y más cuestionamientos al juez Otranto por el caso Maldonado

Más de 300 efectivos de diferentes fuerzas de seguridad allanaron ayer por orden del juez federal Guido Otranto la comunidad mapuche Resistencia, en la localidad chubutense de Cushamen, en busca de rastros de Santiago Maldonado, a quien se vio por última vez el 1º de agosto pasado cuando participaba de una manifestación sobre la ruta 40 que fue reprimida por Gendarmería. En el operativo resultó detenida una mujer bajo el cargo de "desobediencia a la autoridad", aunque horas más tarde fue liberada.

"A Elizabeth Loncopan la sacaron de la ruca (casa) en un operativo en el que, según dijeron, buscaban a Santiago, dijo Romina Jones, vocera de la comunidad mapuche del noroeste de Chubut. El arresto de la mujer ocurrió durante los allanamientos que arrancaron, a las 6, en viviendas del Lof en Resistencia y en la vecina comunidad de Vuelta del Río.

Los policías dijeron a Loncopan, al momento de detenerla, "que en el rastrillaje anterior (el 16 de agosto) ella había hablado con el juez y le faltó el respeto. Después, el propio Otranto la reconoció y autorizó su traslado a Esquel", señaló Andrea Millañanco, vocera del Pu Lof.

Durante los operativos no se permitió el ingreso de familiares de Santiago, tampoco de su abogada, Verónica Heredia, ni de organismos de derechos humanos o sociales.

"Lo que están haciendo es una payasada. Al no estar nosotros, no tiene validez, podemos pedir la impugnación al no estar presentes", afirmó a la prensa Sergio Maldonado, hermano de Santiago, quien miraba los acontecimientos desde el lado de afuera de la tranquera que marca el ingreso al Pu Lof.

Además, cuestionó a Otranto debido a que los allanamientos llevaron al magistrado a postergar las declaraciones de testigos de la comunidad que estaban previstas para ayer. También fustigó a la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

El operativo involucró a efectivos del Grupo Especial de Operaciones Federales (Geof), del Grupo Albatros de Prefectura Naval y personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

También fueron parte del rastrillaje perros de las divisiones caninas de las provincias de Santiago del Estero y Río Negro y se utilizaron drones, además, para buscan por aire posibles rastros de Maldonado.

Por su parte, el hermano de Santiago participó por la tarde de la marcha que en Esquel promovieron organizaciones de derechos humanos como la Apdh, junto a jóvenes autoconvocados, en reclamo de la aparición con vida de Maldonado.

Bajo la consigna "¿Dónde está Santiago Maldonado?", los manifestantes se reunieron en la céntrica plaza del Cielo, ya con la presencia de Loncopan ("Sentí miedo cuando me metieron en la camioneta", dijo anoche), quién una vez liberada se dirigió a Esquel junto a la abogada del Pu Lof, Sonia Ivanoff.

Sergio acusó al gobierno nacional de "no respetar los derechos humanos" y volvió a reprochar al juez Otranto no haber informado a la querella sobre los procedimientos realizados.

Luego, los manifestantes marcharon hacia las puertas del Juzgado Federal de Esquel, donde a través de una intervención teatral se intentó graficar el concepto de desaparición forzada de personas.

El reclamo por la aparición con vida de Maldonado se replicó en El Bolsón, donde ciento de personas marcharon hacia el Casino de Oficiales de esa ciudad.

La abogada de la familia Maldonado recordó que el jueves próximo tendrán una audiencia en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para "sustanciar la recusación" que hizo contra Otranto, luego de que éste la rechazara.

Paralelamente, Soraya Maicoño, miembro de la comunidad mapuche Resistencia en Cushamen, aseguró que Santiago "no se ahogó" en el río Chubut, como supone Otranto, a quien cuestionó por "adelantar opinión" sobre las investigaciones a su cargo.

"Santiago no se ahogó, los que estaban ahí de testigos saben que no fue así", resaltó Maicoño respecto de la hipótesis que maneja el juez.

La madre de Facundo Jones Huala, María Isabel Huala, fue más allá y aseveró que "a Santiago se lo llevaron porque lo confundieron con un mapuche" y atribuyó al gobierno nacional la desaparición del joven.

in situ. Hubo un gran despliegue de fuerzas federales en el predio de la comunidad mapuche.