Madre e hijo fueron asesinados a balazos en una venganza en la zona sur de Rosario

Según las primeras informaciones, el autor del doble homicidio está identificado. Sería un hombre que tenía problemas de vieja data con el actual concubino de una mujer que es familiar de las víctimas.





insitutomedico.jpg El Instituto Médico Legal. El cuerpo de la víctima fue trasladado allí para la realización de una autopsia. Foto: La Capital/Archivo.



Sin embargo, no estaba clara la motivación que tuvo el homicida para atacar a las víctimas, cuyos cuerpos fueron derivados al Instituto Médico Legal .









La versión preliminar de lo ocurrido la brindó a la policía Luciana C., de 25 años. La joven declaró que cerca de la 1.20 de anoche se encontraba en ese lugar junto a su padre, Luciano C., de 45 años, y su abuela, Bienvenida C., de 65.





En un momento dado irrumpió en el lugar un hombre, al que identificó por su apellido y que vive en las inmediaciones, quien sin mediar palabras esgrimió un arma de fuego y atacó a balazos a los familiares de la joven. Las víctimas murieron en el acto.





Fuentes oficiales indicaron que el homicida tenía un problema de vieja data con la pareja de Luciana y había tenido un episodio violento horas antes en San Nicolás al 5300. Por dichos de vecinos, el acusado se desplazaba en un automóvil marca Fiat Palio de color rojo del que aportaron el número de patente.





Personal de la Policía de Investigaciones secuestró en el lugar vainas de calibre 9 milímetros. .

Una mujer y su hijo fueron asesinados a balazos anoche en una vivienda ubicada en Constitución al 4300, en la zona sudoeste de Rosario.