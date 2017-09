Mauro Guevgeozian es hoy la única incógnita que tendría Juan Manuel Llop de cara a la segunda presentación de Newell's en la Superliga, en este caso visitando a Huracán el lunes por la noche. El delantero arrastra una fatiga muscular y será seguido de cerca en los próximos entrenamientos con el fin de tenerlo entre los principales. Si se recupera el director técnico repetirá la formación que viene de caer en Santa Fe ante Godoy Cruz y ser eliminado de la Copa Argentina.

Sin dudas que el Chocho le prende una vela al armenio porque no tiene a mano otro atacante de las mismas características ya que Luis Leal aún no está a disposición por temas de papeles, por ende es un tema prioritario en el rojinegro pensando en el quemero. Salvo que todo se solucione en las próximas horas y el portugués pueda tener vía libre para debutar.

En el trabajo táctico que ordenó el entrenador ayer en el predio de Bella Vista, el atacante ocupó el lugar de Guevgeozian, en lo que fue la única variante con respecto a lo que plantó en la cancha de Unión frente al Tomba. Los once fueron: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Elías y Leyes; Joaquín Torres, Sarmiento y Fértoli; Leal. Si bien aún faltan varios días y la práctica de fútbol oficial, la tendencia es que Newell's repetiría la formación si el armenio se recupera.

El plantel leproso hoy volverá a entrenar en horario matutino y tras los trabajos Juan Manuel Llop brindará la habitual conferencia de prensa, en la que entregará mayores precisiones sobre lo que tiene en mente y aclarará el panorama en cuanto a la formación. Por supuesto, también tocará diversos temas concernientes a lo futbolístico y al andar de la entidad, donde aún hay diversos temas por resolver en cuanto a jugadores: casos Amoroso y Ortiz.

La reserva, el lunes

El encuentro entre las reservas del Globo y la Lepra se jugará el lunes, a partir de las 14. Todo indica que sería en La Quemita, sobre todo por el estado del campo de juego del Tomás A. Ducó. El césped está siendo tratado y dejando la cancha en condiciones después de los recitales de La Renga que dejó en mal estado el campo de juego.



Ortiz entrena y espera una resolución



Danilo Ortiz espera y desespera. Aún no hay una resolución sobre su situación y todo dependerá de lo que determine el juez Fabián Bellizia, quien por estas horas está abocado a otras cuestiones de suma importancia (ver página 4) y esto quedó relegado. De todas maneras, ya había desistido de dar la autorización para que sea jugador de Newell's por el costo del préstamo. Ahora existiría la posibilidad de que sea sin cargo, lo que abriría nuevamente las puertas para que finalmente se ponga la rojinegra. A esta altura el defensor sigue entrenando aparte mientras espera una señal teniendo en cuenta que ya se instaló en la ciudad.