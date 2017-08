El municipio de Roldán demandó al desarrollador de Tierra de Sueños 3

La Municipalidad de Roldán le inició una demanda millonaria a la empresa Aldic, que desarrolló los barrios Tierra de Sueños en esa ciudad, por obras incumplidas en el tercero de esos loteos. Vecinos del barrio Tierra de Sueños 3 (TDS 3), por su parte, advirtieron que hace dos semanas el desarrollador se llevó las máquinas que tenía en un obrador con las que hacía el mantenimiento de las calles, y ven peligrar los servicios de recolección de residuos y el alumbrado en las calles. En la emergencia el municipio se vería obligado a hacerse cargo de estos servicios, pero a la vez no está cobrando la tasa municipal ya que el predio aún figura oficialmente como zona rural.

El intendente José María Pedretti confirmó a LaCapital la presentación de la demanda a Aldic por incumplimiento de contrato y daños perjuicios, ya que la Municipalidad pretende que la empresa termine las obras de gas, hídricas, las calles internas, la conexión de los barrios Tierra de Sueños 2 y 3 por detrás de Puerto Roldán, entre otros compromisos. El funcionario remarcó que esto "no se trata de un contrato de obra pública".

El mandatario roldanense afirmó que "nada de eso hicieron, por eso pretendemos el cumplimiento y que la empresa abone los daños y perjuicios", ya que "si no lo hiciera deberá desembolsar la suma para completar las obras, que serían más de 60 millones de pesos, además de todos los daños y perjuicios, y las costas del juicio".

La demanda fue radicada el 18 de agosto último en el Juzgado en lo Civil y Comercial de la 11ª Nominación, a cargo de la jueza Delia Giles.

La firma Aldic Emprendimientos Inmobiliarios desarrolló en la última década barrios abiertos en distintas localidades del Gran Rosario con la marca Tierra de Sueños, tres de los cuales están en la ciudad de Roldán. Los problemas surgen por obras incumplidas en Tierra de Sueños 3, ubicado en el cruce la ruta A-012 y la autopista a Córdoba.

Un poco de historia

Pedretti recordó que "en 2009 firmamos un acta con Aldic para la creación de TDS 3 donde se exigía la apertura de calles, el tendido de gas, alumbrado, arbolado, un galpón para obrador municipal, un dispensario, un destacamento policial", entre otras obras. Añadió que "en 2011, la empresa pidió una ampliación de 100 hectáreas más al acuerdo del 2009, y en ese momento se dio participación al Concejo municipal porque muchos vecinos compraban los lotes con el plan Procrear y necesitaban escriturar".

El Concejo autorizó y se celebró una ampliación de contrato. Aldic pretendía que el municipio le autorizara los planos para poder escriturar y catastrar, pero le fueron exigidas una serie de condiciones como la constitución de un seguro de caución, entre otras condiciones.

Pero Aldic no cumplía, el municipio le reclamaba, los vecinos se preocupaban y las conversaciones no llegaban a nada. "Teníamos reuniones interminables con Aldic pero nunca llegamos a buen puerto, por eso empezamos un reclamo administrativo y el 11 de marzo de 2017 se resolvió poner fin a este infinito tiempo y se intimó por carta documento con todos los plazos y obras que debía terminar para hacer la entrega del barrio, a lo cual Aldic contestó, pero con muchas falacias y sin satisfacer al municipio", detalló Pedretti.

Retirada

La gota que colmó el vaso fue cuando vecinos advirtieron a la Municipalidad que la empresa el 11 de agosto cerró una oficia en TDS 2 y se llevó máquinas y vehículos de un obrador que tenía en el lugar.

Damián Sabatinelli, presidente de la vecinal, indicó a LaCapital que "la mayor deuda que tiene Aldic con el barrio son las obras hídricas y de asfaltado de las calles". La consecuencia es que el incumplimiento de estos trabajos le impidió al municipio de Roldán cobrar la Tasa General de Inmuebles (TGI) a los dueños de los 3.500 lotes de los que consta el barrio, muchos de los cuales ya tienen construcciones terminadas y moradores permanentes.

"Esto que está haciendo la Municipalidad se lo pedimos hace cuatro años, en buena hora que lo están haciendo", dijo el vecinalista, quien advirtió sobre el riesgo de que la empresa desarrolladora haya enajenado sus bienes y no haya de donde cobrarle las obras demandadas.

La presunta retirada de la empresa también dio otras señales. En ese sentido, a fin de mes concluye el contrato de Aldic con una firma privada que viene realizando la recolección de residuos y también peligraría el pago de la energía para el alumbrado público a la EPE. La empresa no les da respuestas —indicó Sabatinelli—, pero los tranquiliza con frases como: "No se preocupen que la EPE no los van a dejar a oscuras".

Emergencia en los servicios

En ese sentido, Pedretti confirmó que "la empresa de recolección nos dijo que iban a hacerlo hasta fin de mes".

El mandatario explicó que "aquí se abren un montón de hipótesis ya que la Municipalidad no tiene el barrio porque para entrar necesita los certificados de que están terminadas la obra de gas, de agua, de la EPE, de Medio Ambiente de la provincia", enumeró.

"No podemos meternos en el barrio a prestar servicios, pero por eso vamos a pedirle al juez la autorización judicial para hacer los servicios esenciales como basura, desmalezamiento, seguridad, entre otras cosas", anunció el intendente, quien enfatizó que "esto es un perjuicio económico al municipio que es cuantioso al no cobrar la tasa desde el 10 de diciembre de 2014".

Finalmente Pedretti trató de llevar tranquilidad a los vecinos al afirmar que "nosotros como municipio nos vamos a hacer cargo de la situación, a mí Aldic no me debe nada sino que le debe a los vecinos que compraron de buena fe y creyeron en el proyecto, por eso yo como intendente tengo que luchar por ellos, por eso les digo a los vecinos que más allá de toda diferencia que tengamos trabajemos juntos en esto".

