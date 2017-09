Inauguran la Biblioteca Futbolera "Hernán Díaz" en Sastre

El lunes 25, a las 16.00 quedará inaugurada la Biblioteca Futbolera "Hernán Edgardo Díaz" destinada a la Escuela Particular Incorporada Nº 1031 "San Francisco de Asís", perteneciente a la Asociación Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano, de la ciudad de Sastre y Ortiz, en homenaje a uno de los jugadores más reconocidos del Club River Plate en la década de los 90 , quien fuera alumno de la institución. "Estas son las cosas lindas que le pasa a uno que ha tenido la suerte de cristalizar los sueños. Este reconocimiento me llena de orgullo y de satisfacción. Es algo que me reconforta no solo a mí, sino a mi familia", dijo emocionado Hernán Díaz en contacto con una radio local. El ex jugador de Central y River, destacó que la iniciativa "servirá para ayudar y para dejarle un mensaje a los niños de lo que significa arrancar una etapa y empezar un sueño, no de jugador de fútbol, sino un sueño de cualquier otra cosa que uno quiera lograr en la vida".

En una breve estadía en Sastre, la "Hormiga" admitió al portal de noticias Infosastre que jamás soñó con un paseo peatonal y mostró su alegría ante la idea de una biblioteca futbolera lleve su nombre. "Nunca me imaginé todo esto y tampoco es algo que busqué, sino todo lo contrario", añadió. Díaz, quien nació en 1965 en Barrancas pero es considerado sastrense por adopción, también tendrá su libro, cuya autoría pertenece a un escritor local que está trabajando en el mismo.

Biblioteca futbolera

El proyecto de las Bibliotecas Futboleras es impulsado originalmente por los integrantes de la selección nacional campeona del mundo de México 1986, pero ahora alcanzará a otros futbolistas profesionales y ex jugadores con reconocimiento internacional de la provincia de Santa Fe que se sumarán a la iniciativa.

El objetivo es que los chicos de las escuelas primarias puedan fortalecer sus vínculos y sus hábitos con la lectura, proponiendo un rincón temático en escuelas en las que estudiaron futbolistas, procurando incentivar los hábitos de lectura utilizando el fútbol como una herramienta de motivación y estímulo en la que los niños se identifican y reconocen.

La propuesta consiste en la creación de bibliotecas orientadas a niños de 6 a 12 años, a partir de la entrega de 200 libros, distribuidos de la siguiente manera: 100 sobre bibliografía relativa al fútbol desde distintas perspectivas y 100 sobre literatura infantil en general.

Hasta el momento ya fueron inauguradas 28 Bibliotecas Futboleras en escuelas primarias y que llevan el nombre de los siguientes jugadores: Jorge Burruchaga, Néstor Clausen, Jorge Valdano, Marcelo Trobbiani, Pedro Pasculli, Julio Olarticoechea, Nery Pumpido, Héctor Zelada, Ricardo Giusti, José Luis Brown, Oscar Garré, Oscar Ruggeri, Pablo Zabaleta, Marcos Ruben, Roberto Abbondanzieri y Sergio Almirón.

La próxima semana será el turno de la inauguración de la Biblioteca Futbolera Gabriel Omar Batistuta en Reconquista, Ignacio Scocco en Hughes y Javier Mascherano en San Lorenzo.