Detienen a su profesor de matemática como sospechoso del crimen de Anahí

Un profesor de matemática de la escuela a la que concurría Anahí Benítez, la adolescente de 16 años hallada asesinada y enterrada anteayer en la Reserva Natural Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue aprehendido ayer como sospechoso del crimen, informaron fuentes judiciales y policiales.

El docente, identificado como Leonardo Agostino, de 40 años, dicta esa materia en la Escuela Normal Antonio Mentruyt (Enam) de Banfield y quedó preso luego de 20 allanamientos realizados por la Policía Bonaerense en una zona cercana a la casa de la víctima, en la localidad de Parque Barón.

Según dijo en diálogo con el Canal A24 una de las fiscales de la causa, Verónica Pérez, Agostino fue aprehendido "por razones de urgencia" cuando se encontraba en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 especializada en Violencia de Género que investiga el hecho, adonde había sido llevado anteayer por la tarde a declarar como testigo.

"Anoche se agregaron (a las pruebas) testimonios y un audio de comunicación de la víctima con una compañerita que apuntaba a la sospecha que veníamos teniendo sobre este profesor, de una relación obsesiva que tendría la nena", afirmó Pérez, que luego de eso decidió la aprehensión del sospechoso e indagarlo nsta mañana.

Además, esa línea de investigación coincide con lo encontrado durante el allanamiento que se realizó anteayer en la vivienda de Anahí, donde la policía secuestró una gran cantidad de fotos de Agostino -que estaban dentro de un cuaderno de la joven- y se llevó una computadora y teléfonos de los que surgió la vinculación con el profesor.

En tanto, en uno de los operativos efectuados en otra vivienda fueron halladas una pala con restos de tierra y una olla pequeña con arroz, el alimento que fue detectado en el estómago de la chica durante la autopsia que se le realizó anteayer a la tarde.

Los informantes también agregaron que la autopsia sobre el cuerpo de Anahí continuó ayer para poder extraer muestras biológicas y realizar una serie de estudios complementarios, tras lo cual se lo entregó a la familia, que comenzó a velarla anoche en una casa de sepelios del centro de Lomas de Zamora.

La fiscal ratificó, tal como se informó anteayer, que la chica murió por sofocamiento a raíz de una gran congestión pulmonar y que "no surgió ningún signo de defensa" de parte de la víctima, "ni sufrió abuso" sexual.

Además, la joven no presentaba signos de haber estado cautiva antes de ser asesinada, aunque sí algunos cortes en la mejilla izquierda y lesiones contusas en los párpados.

La data de muerte estimada es de 24 o 48 horas antes del hallazgo, pero se esperan otros estudios de peritos respecto al clima y las condiciones en que fue encontrado el cadáver. El haber permanecido bajo tierra a bajas temperaturas pudo haber retrasado el proceso de putrefacción.

De confirmarse que el crimen se cometió entre jueves y viernes, significa que la joven estuvo con vida en algún lugar desde el sábado hasta ese momento, pero aún no pudo determinarse dónde ni bajo qué condiciones. Para los investigadores, la pista más fuerte es que lo hizo bajo su voluntad.

Durante los operativos realizados a la madrugada, también habían sido demorados dos hombres que, en un principio, se creyó que eran sospechosos de haber tenido algún tipo de participación en el hecho, pero la fiscal aclaró que fue por "tenencia de armas" y quedaron liberados ayer.

En tanto, la familia de Anahí concurrió a primera hora a declarar a la sede de la Fiscalía para brindarles a Pérez y su colega, Fabiola Juanatey, todos los datos que puedan aportar sobre el o los autores del hecho y también fueron interrogados testigos vinculados tanto a Anahí como a Agostino.

“Uno de los tesoros de la escuela”, le escribió

El docente detenido como sospechoso del crimen de Anahí Benítez fue su profesor de matemática en 2015 en la Escuela Normal Antonio Mentruyt (Enam), de Banfield, y tiene una página de consultas sobre su materia en Facebook en la que había compartido varias veces la foto de la adolescente cuando estaba desaparecida.

A partir del hallazgo de fotos y otras pruebas en la casa de la víctima, los investigadores comenzaron a sospechar de Leonardo Agostino, de 40 años, y ayer lo detuvieron.

En la página “Consultas Matemáticas” de la red social, donde tiene 411 amigos, el profesor comenzó a compartir imágenes relacionadas con la búsqueda de Anahí el 30 de julio, un día después de que fuera vista con vida por última vez, luego las repitió casi diariamente y colocó una de ellas como su foto de perfil el 1º de agosto. Además, tiene fotos con otros alumnos y compartió imágenes del femicidio de Micaela Ortega, de 21 años, ocurrido en Gualeguay en abril pasado.

“Yo sólo sé que quizás tenía una relación cercana (con el profesor), no sé mucho más”, afirmó ayer Sofía, compañera de Anahí, quien concurrió a la marcha que se realizó al Congreso para pedir justicia por el crimen.

Por su parte, otro joven del centro de estudiantes de la escuela de Anahí pidió no adelantarse a acusar a Agostino y señaló: “Por lo que me dicen, es una persona que está comprometida con el colegio... para mí están tirando para ver qué dicen, pero no tiene nada que ver”. Luego de la detención del profesor, muchos de los alumnos comenzaron a escribirle “Asesino” y “Ojalá te pudras en la cárcel”, mientras que otros salieron en su defensa y dijeron que “es de los mejores” docentes y se trata de “una excelente persona”. Los adolescentes destacaron una publicación en la que el profesor, desde la cuenta “Consultas Matemáticas”, le escribió a Anahí en diciembre del año pasado que era “uno de los tesoros del Enam” y ella le contestó “Gracias, el otro es usted”.