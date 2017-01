Ejecutan a un hombre y hieren a dos mujeres en los pasillos de villa Banana

Una vez más la humilde y postergada zona de villa Banana fue escenario de un hecho violento. El nuevo episodio se cobró la vida de un hombre de 41 años a quien rociaron a balazos en cercanías de Gutenberg y Rueda antes de la medianoche del miércoles. La hipótesis oficial apunta a que el crimen estaría anclado en un ajuste de cuentas por temas vinculados a la circulación de droga en ese castigado territorio de la ciudad, aunque ayer nadie se animaba a confirmarlo. En la misma circunstancia en la cual el hombre fue asesinado resultaron heridas accidentalmente dos mujeres, una de las cuales se encontraba internada en grave estado anoche. Cuando desde el Hospital de Emergencias se confirmó que la persona baleada había fallecido y la información llegó al barrio, los vecinos volvieron a escuchar nuevas estampidas de armas de fuego. A diez metros del lugar del hecho, el domingo violaron y atacaron salvajemente a una joven en su casa.

Los vecinos de villa Banana y el barrio Triángulo, el histórico asentamiento que se abre al oeste de avenida Presidente Perón y 27 de Febrero, a ambos lados de las vías del ferrocarril General Belgrano, vienen golpeados por una seguidilla de hechos violentos emergentes de una multiplicidad de problemas sociales que se entrelazan.

Ráfagas

El último de esos episodios, del que no hay demasiadas precisiones oficiales, ocurrió anteanoche en inmediaciones de Gutenberg y Rueda, donde sobre las 23.30 los vecinos escucharon el repiqueteo de una ráfaga de entre 15 y 20 disparos de armas de fuego.

En la balacera resultó herido Nelson José "Coqui" Jara, de 41 años, que sufrió heridas de arma de fuego en el abdomen, el tórax y los miembros inferiores, y murió pasada la medianoche debido a la gravedad del cuadro con el que ingresó por sus propios medios al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), trasladado en la camioneta de una persona que circunstancialmente estaba en el escenario de los disparos, según confiaron algunos vecinos.

Pero además de ese hombre, terminaron hospitalizadas en el Heca dos mujeres. Se trata de vecinas que accidentalmente estaban en la zona y quedaron expuestas al tiroteo. María E., de 33 años, presentó heridas en la región inguinal derecha, el abdomen y el muslo izquierdo, y anoche su pronóstico era reservado.

Por su parte María Verónica M., de 35 de años, recibió atención y ayer se recuperaba satisfactoriamente de un disparo en el muslo izquierdo, en la zona baja del glúteo. Familiares de esta mujer, también residente de siempre en villa Banana, aguardaban novedades sobre su salud en la sala de espera del centro asistencial, donde contaron a La Capital lo poco que sabían de boca de otros.

"Ella estaba adentro de su casa que queda por Rueda, donde vive con los padres y sus dos hijos. Escuchó los disparos y los gritos de un sobrino que estaba la calle. Entonces salió para ver qué pasaba, caminó unos metros y cuando vio que Brian estaba bien, porque pensó que lo habían herido, se dio vuelta para volver a la casa. Ahí sintió el ardor en la pierna. Le pasó por curiosa, no tiene nada que ver con el hecho", indicó una cuñada.

Dos hermanos de María, Rafael y Marcelo, también esperaban el parte médico en el Heca después de haber pasado toda la noche sin novedades. Conocedores de los laberínticos pasillos de villa Banana, dijeron con cierta resignación: "Los tiros se escuchan todos los días. Es un peligro la zona y ya no se sabe si es por droga, por problemas de polleras o porque pasaste y no les gustó tu cara. Acordate que ahora sigue ésto, no para".

Más tiros en el barrio

Allegados a la investigación del hecho indicaron que como a las 3 de la mañana de ayer, cuando los familiares de Jara se enteraron que había fallecido, se caldearon los ánimos y se escucharon varios disparos que retumbaron en la misma cuadra donde lo habían hedio. Y, al parecer, esos tiros tronaron como ritual de advertencia del fatal desenlace.

Cuando este diario se acercó a la zona para recoger detalles del hecho, los vecinos sugirieron ni asomarse al pasillo por precaución a potenciales agresiones. "Está jodido amigo, son repicantes. Hagan lo que quieran, pero estos son atrevidos", avisó un grupo de muchachos en Felipe Moré y las vías, conocedores del clima post balacera.

Según la Fiscalía de Homicidios, la línea mas concreta de la investigación esta relacionada a una hipótesis por ajuste de cuentas vinculado a la disputa del territorio por la comercialización de drogas. La fiscal Marisol Fabbro, en ese sentido, ordenó medidas en la escena del crimen a cargo del Gabinete de Rastros de la Policía de Investigaciones (PDI), que encontró vainas servidas de revólver calibre 22 y pistola 9 milímetros que serán peritadas, además de anotar la declaración de testigos.

Los datos de una testigo

Desde la comisaria 13ª, que investiga el crimen de Nelson Jara, dijeron que una testigo identificó a los autores del fatal ataque. La mujer dijo haber visto salir de los pasillos y efectuando disparos a María Ester E., con una pistola; a Jorge C., de 22 años y también armado; a Lucas E., de 22 años con otra arma; a un tal "Godín", que tiene 25 años, es hermano de Lucas E. y tenía una metra con la cual efectuó tiros que hirieron a Jara y también a su propia hermana, María Ester E.; y finalmente a Emanuel "Enano" E., de 20 años.