Para Macri, la marcha fue "una pérdida de tiempo"

El presidente Mauricio Macri consideró ayer que la movilización de la CGT fue "una pérdida de tiempo" que "no lleva a ningún lugar", al tiempo que subrayó que "el camino" es "dialogar".

"Escuchar al otro, dialogar, entender, buscar soluciones en conjunto es lo que va a acelerar este proceso de crecimiento. Poner la energía ahí y no en movilizar a no sé qué, como hace algunas horas se veía. Es una pérdida de tiempo. No nos lleva a ningún lugar", sostuvo el mandatario.

Escasas horas después de la marcha que realizó la central obrera en la Plaza de Mayo, el jefe del Estado encabezó un acto en la Casa Rosada junto a jóvenes que accedieron a su primer empleo en la empresa Accenture, una firma dedicada a servicios profesionales de estrategia, consultoría, digital, tecnología y servicios y soluciones de operaciones.

Luego de que la CGT convocara a una reunión para definir si se realiza un nuevo paro general, el líder del PRO insistió en que se debe "dialogar".

"Como lo hemos hecho con los sindicatos en este años y medio. Ese es el camino. No creo que haya otro camino. Para confrontar ya hemos perdido mucho tiempo", remarcó Macri, quien estuvo acompañado por los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Producción, Francisco Cabrera.

Y concluyó: "Crear oportunidades es lo que estamos intentando hacer con nuestro equipo, pensando en este cambio que hemos emprendido y que con alegría vimos que se ratificó en la voluntad de parte importante de la Argentina hace pocos días, y esperemos que con mayor fuerza aún en octubre".

Tras el acto, Triaca consideró que la movilización fue "innecesaria" y la enmarcó "dentro de un reclamo político y en el proceso electoral".

"Ahí parte de la movilización perdió sentido, porque algunas caras que vimos están en el proceso electoral y lo que plantean tiene que ver con eso", señaló el funcionario nacional.