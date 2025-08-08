Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

"De papel" es la nueva canción de la artista. Sigue en la línea íntima inaugurada con su último disco "Un mechón de pelo"

El videoclip de "De Pape", la nueva canción de Tini Stoessel, llamó la atención de los fans

A poco más de un año del lanzamiento de "Un mechón de pelo" , su último disco, donde explora su faceta más íntima, Tini Stoessel lanzó un nuevo tema. Se llama "De papel" y sigue en la línea introspectiva abierta en el nuevo álbum.

En "De papel" , Stoessel vuelve a abrir su corazón con una letra que parece ser una dedicada a Rodrigo De Paul. Este año, la cantante y el futbolista anunciaron su reconciliación luego de un tiempo separados, y los fans respondieron con alegría.

"Nos sobran las razones para volver a vernos" / "Quiero el tiempo regresar, quiero volver a empezar" / "Te extraño como siempre, volvamos como siempre". Esas son algunas de las frases que forman parte de la letra de "De Papel", un tema íntimo que parece hablar del futbolista. Luego de estar tres años juntos, la pareja anunció el fin del vínculo en 2023, pero desde principio de 2025 se volvieron a mostrar juntos.

Además de lo íntimo de la letra, lo que fue muy comentado es la estética del videoclip de "De papel". Durante todo el video, Tini se encuentra adentro de un auto, y canta asomando la cabeza por la ventana, una escena de película.

"Siempre quise hacer un vídeo así la cantidad de veces que flashie vídeo clip mirando por la ventana", expresó Tini Stoessel

"siempre quise hacer un vídeo así la cantidad d veces q flashie vídeo clip mirando por la ventana" — tini (@TiniStoessel) August 8, 2025

"Un mechón de pelo", el disco más íntimo de Tini

A mediados del año pasado, Tini Stoessel lanzó su tan ansiado álbum "Un mechón de pelo", donde mantiene un registro personal e íntimo y se aleja del género urbano. En las 10 canciones del tracklist, se explaya sobre su separación, su salud mental y la enfermedad de su padre, entre otros temas.

En su último lanzamiento, la protagonista de "Violetta" reveló capítulos de su historia personal. Hace algún tiempo, la artista sorprendió a sus fanáticos al archivar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y comenzar a lanzar pistas sobre su nuevo proyecto.

A mediados del año pasado, Tini se abrió con sus seguidores y habló sobre su salud mental. La protagonista de "Violetta" contó que padeció de ansiedad y ataques de pánico de manera recurrente, lo que imposibilitaban el normal desarrollo de su rutina. "Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales", le dijo Stoessel al diario El País de España en junio del 2023.

En "Un mechón de pelo", Tini comparte, mediante la música, un camino introspectivo sobre distintas etapas de su vida. "Tomar el tiempo necesario para lanzar este proyecto tan íntimo fue importante para animarme a expresar en palabras todos los sentimientos y emociones que guardaba”, expresó Tini. Además, afirmó que espera que el álbum pueda acompañar en sus fans en sus "momentos oscuros" y que les sirva para compartir sus "verdades" a su "propio ritmo".