La Capital | Zoom | Tini

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

"De papel" es la nueva canción de la artista. Sigue en la línea íntima inaugurada con su último disco "Un mechón de pelo"

8 de agosto 2025 · 10:24hs
El videoclip de De pape

El videoclip de "De pape", la nueva canción de Tini Stoessel, llamó la atención de los fans
El videoclip de De Pape

El videoclip de "De Pape", la nueva canción de Tini Stoessel, llamó la atención de los fans

A poco más de un año del lanzamiento de "Un mechón de pelo", su último disco, donde explora su faceta más íntima, Tini Stoessel lanzó un nuevo tema. Se llama "De papel" y sigue en la línea introspectiva abierta en el nuevo álbum.

En "De papel", Stoessel vuelve a abrir su corazón con una letra que parece ser una dedicada a Rodrigo De Paul. Este año, la cantante y el futbolista anunciaron su reconciliación luego de un tiempo separados, y los fans respondieron con alegría.

"Nos sobran las razones para volver a vernos" / "Quiero el tiempo regresar, quiero volver a empezar" / "Te extraño como siempre, volvamos como siempre". Esas son algunas de las frases que forman parte de la letra de "De Papel", un tema íntimo que parece hablar del futbolista. Luego de estar tres años juntos, la pareja anunció el fin del vínculo en 2023, pero desde principio de 2025 se volvieron a mostrar juntos.

>> Leer más: Tini comienza sus 28 años reconciliada con De Paul y con una supuesta propuesta de casamiento

Embed

Además de lo íntimo de la letra, lo que fue muy comentado es la estética del videoclip de "De papel". Durante todo el video, Tini se encuentra adentro de un auto, y canta asomando la cabeza por la ventana, una escena de película.

"Siempre quise hacer un vídeo así la cantidad de veces que flashie vídeo clip mirando por la ventana", expresó Tini Stoessel

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TiniStoessel/status/1953615965587222951&partner=&hide_thread=false

"Un mechón de pelo", el disco más íntimo de Tini

A mediados del año pasado, Tini Stoessel lanzó su tan ansiado álbum "Un mechón de pelo", donde mantiene un registro personal e íntimo y se aleja del género urbano. En las 10 canciones del tracklist, se explaya sobre su separación, su salud mental y la enfermedad de su padre, entre otros temas.

En su último lanzamiento, la protagonista de "Violetta" reveló capítulos de su historia personal. Hace algún tiempo, la artista sorprendió a sus fanáticos al archivar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram y comenzar a lanzar pistas sobre su nuevo proyecto.

A mediados del año pasado, Tini se abrió con sus seguidores y habló sobre su salud mental. La protagonista de "Violetta" contó que padeció de ansiedad y ataques de pánico de manera recurrente, lo que imposibilitaban el normal desarrollo de su rutina. "Estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales", le dijo Stoessel al diario El País de España en junio del 2023.

Embed

En "Un mechón de pelo", Tini comparte, mediante la música, un camino introspectivo sobre distintas etapas de su vida. "Tomar el tiempo necesario para lanzar este proyecto tan íntimo fue importante para animarme a expresar en palabras todos los sentimientos y emociones que guardaba”, expresó Tini. Además, afirmó que espera que el álbum pueda acompañar en sus fans en sus "momentos oscuros" y que les sirva para compartir sus "verdades" a su "propio ritmo".

Noticias relacionadas
Graves enfrentamientos en un concierto de Damas Gratis este miércoles en Bogotá, Colombia

Batalla campal en un recital de Damas Gratis en Colombia: un muerto y enfrentamientos

La Voz Argentina está llegando al final de su segunda etapa

Comienzan los "Knockouts" en "La voz Argentina": cambios y nuevos co-coaches

Con una publicidad protagonizada por Oriana Sabatini, Lucas Spadafora y Marti Benza, la segunda temporaa de Merlina llegó a Netflix

Con publicidad de Oriana Sabatini, llegó a Netflix la 2ª temporada de "Merlina"

Cristina Banegas protagoniza Molly Bloom, un unipersonal adaptado del Ulises de James Joyce, que se podrá ver en Rosario el viernes 15 de agosto

Cristina Banegas llega a Rosario con su premiado unipersonal "Molly Bloom"

Ver comentarios

Las más leídas

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Lo último

La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán

La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

El portal del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

El "portal" del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Juan Domingo Ramírez había cumplido una condena por narcotráfico poco antes del ataque a balazos. También estuvo preso como miembro de Los Monos

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells
Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018
Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Ovación
Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Newells tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Newell's tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Policiales
Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells
Policiales

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

La Ciudad
Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro
El Mundo

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente
Información General

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental
Información General

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak
Información General

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes
La Ciudad

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño
Ciudad

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen
Información general

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Con mis hijos no, un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI
Información General

"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI