Daniela Celis recordó el accidente de Thiago Medina: "Tenía muy pocas chances de vivir"

La joven se quebró al relatar lo que vivió durante la internación de su ex pareja, luego de que un grave choque en moto lo dejara al borde de la muerte

Daniela Celis pasó por el programa "Almorzando con Juana", en donde habló acerca de la internación de Thiago Medina tras el accidente que tuvo con su moto hace un mes. Reveló detalles acerca cómo se enteró del suceso, cómo llevó adelante la internación y cuáles son los pasos a seguir en su recuperación.

El pasado 12 de septiembre, el ex "Gran Hermano" sufrió un accidente en moto al impactar con la parte trasera de un auto por las calles de Moreno, provincia de Buenos Aires. Tras estar casi un mes en terapia intensiva, sedado, con asistencia respiratoria y luego de tres intervenciones quirúrgicas, el joven fue dado de alta y regresó a su hogar donde lo esperaban sus hijas Aimé y Laia.

Celis relató el momento en el que tomó conocimiento del incidente: " Se me cayó el mundo , me empieza a temblar el cuerpo, me bajó la presión. No podía manejar, tenía el corazón en la boca y preguntaba si estaba vivo, pero no me querían decir". Tras llegar al hospital en donde fue internado, la incertidumbre fue aumentando: "Me dijeron que esté atenta al teléfono porque me iban a llamar por cualquier cosa mala. Esa noche fue imposible dormir ”.

Cómo sobrellevó Daniela Celis la internación de Thiago Medina

El estado en el que se encontraba Thiago era alarmante: “Él tenía muy pocas chances de vivir, la verdad que tenía todos los órganos afectados, hígado, riñones, páncreas, todo. Es un milagro”.

La mediática destacó el apoyo que tuvo para sobrepasar esta circunstancia: “Tuve un gran equipo al lado, nunca me sentí sola, siempre me sentí contenida”. Además, compartió cómo la fe la ayudó a salir adelante: “No me quedó otra que hacer una cadena de oración. Necesitaba agarrarme de la fe, saber que iba a vivir. Era un hora tras hora, ni siquiera un día tras día”.

A pesar del apoyo que recibió de la gente, percibía que ellos tenían una visión distinta: “Iba mucho a rezar a Luján. Y cada vez que iba a la Basílica, la gente me miraba con mirada de pena, como hasta viuda te diría que me miraban. Y decía ‘ay, ¿qué no estoy viendo yo que está viendo todo el resto?’”, recordó Celis.

Por último, comentó que su ex pareja, ante el deterioro de su cuerpo luego de su larga internación, debe reaprender habilidades básicas como leer, escribir y caminar.