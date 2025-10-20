La Capital | Zoom | Thiago

Daniela Celis recordó el accidente de Thiago Medina: "Tenía muy pocas chances de vivir"

La joven se quebró al relatar lo que vivió durante la internación de su ex pareja, luego de que un grave choque en moto lo dejara al borde de la muerte

20 de octubre 2025 · 11:16hs
Thiago Medina continua con su recuperación en la casa de Daniela Celis

Thiago Medina continua con su recuperación en la casa de Daniela Celis

Daniela Celis pasó por el programa "Almorzando con Juana", en donde habló acerca de la internación de Thiago Medina tras el accidente que tuvo con su moto hace un mes. Reveló detalles acerca cómo se enteró del suceso, cómo llevó adelante la internación y cuáles son los pasos a seguir en su recuperación.

El pasado 12 de septiembre, el ex "Gran Hermano" sufrió un accidente en moto al impactar con la parte trasera de un auto por las calles de Moreno, provincia de Buenos Aires. Tras estar casi un mes en terapia intensiva, sedado, con asistencia respiratoria y luego de tres intervenciones quirúrgicas, el joven fue dado de alta y regresó a su hogar donde lo esperaban sus hijas Aimé y Laia.

Celis relató el momento en el que tomó conocimiento del incidente: "Se me cayó el mundo, me empieza a temblar el cuerpo, me bajó la presión. No podía manejar, tenía el corazón en la boca y preguntaba si estaba vivo, pero no me querían decir". Tras llegar al hospital en donde fue internado, la incertidumbre fue aumentando: "Me dijeron que esté atenta al teléfono porque me iban a llamar por cualquier cosa mala. Esa noche fue imposible dormir”.

>> Leer más: Thiago Medina en plena recuperación: el emocionante video junto a sus hijas

Cómo sobrellevó Daniela Celis la internación de Thiago Medina

El estado en el que se encontraba Thiago era alarmante: “Él tenía muy pocas chances de vivir, la verdad que tenía todos los órganos afectados, hígado, riñones, páncreas, todo. Es un milagro”.

La mediática destacó el apoyo que tuvo para sobrepasar esta circunstancia: “Tuve un gran equipo al lado, nunca me sentí sola, siempre me sentí contenida”. Además, compartió cómo la fe la ayudó a salir adelante: “No me quedó otra que hacer una cadena de oración. Necesitaba agarrarme de la fe, saber que iba a vivir. Era un hora tras hora, ni siquiera un día tras día”.

A pesar del apoyo que recibió de la gente, percibía que ellos tenían una visión distinta: “Iba mucho a rezar a Luján. Y cada vez que iba a la Basílica, la gente me miraba con mirada de pena, como hasta viuda te diría que me miraban. Y decía ‘ay, ¿qué no estoy viendo yo que está viendo todo el resto?’”, recordó Celis.

Por último, comentó que su ex pareja, ante el deterioro de su cuerpo luego de su larga internación, debe reaprender habilidades básicas como leer, escribir y caminar.

Noticias relacionadas
Ike Parodi y Tiago Galíndez se unen para compartir una fecha junto a sus bandas y adelantar sus próximos lanzamientos

Rock rosarino: Ike Parodi y Tiago Galíndez comparten fecha junto a sus bandas

Lali Espósito volvió a usar su voz para expresar su repudio ante los femicidios

Lali habló de las víctimas de femicidios en su show en Neuquen: "Este es un problema de todos"

Los Caballeros de la Quema se presentan el viernes 24 de octubre en Metropolitano

Los Caballeros de la Quema vuelven a Rosario con el primer disco nuevo en 25 años

Las tres series más vistas de Netflix

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Ver comentarios

Las más leídas

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Un ex diputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Un ex diputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Un torneo de tenis profesional entregará casi 2 millones de pesos en Roldán

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Robos a museos de arte: del Louvre al Castagnino, pasando por el Estévez

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

El gremio rosarino adhiere a la medida de fuerzas de 48 hs convocada por Conadu Histórica. Además, este martes convocan a una asamblea docente
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Dejó un puesto gerencial para crear su marca de chipás artesanales

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones
La Ciudad

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Ovación
Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?
Ovación

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

La pasión por el futsal, un motor que une a jóvenes en recuperación de adicciones

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Policiales
Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia
Policiales

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Recompensas en Santa Fe: actualizaron una lista de 40 homicidios en investigación

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

Santa Fe: lo condenan a 14 años de cárcel por abusos sexuales contra su nieta

La Ciudad
Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario
La Ciudad

Docentes de la UNR van al paro  por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: Los salarios no entienden de elecciones

Sadop Rosario quiere reabrir las paritarias: "Los salarios no entienden de elecciones"

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

Las artes marciales son la disciplina más extendida en los clubes de Rosario

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes para pasear al aire libre antes de la vuelta del calor

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido
Policiales

Un joven murió al caer de la barranca del río durante un intento de robo: un sospechoso detenido

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania
Información General

Encontraron muerto al científico del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial
Información General

Los bancarios lograron otro aumento salarial: a cuánto asciende el sueldo inicial

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná
La Región

San Lorenzo: hallaron sin vida al adolescente que había desaparecido en el río Paraná

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones
Política

Tensión entre el gobierno y la oposición por cómo se difundirán los resultados provisorios de las elecciones

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas
Política

Santa Fe avanza con un proyecto para enseñar educación financiera en todas las escuelas

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica
El Mundo

Robo de película en el Louvre: el asombroso y audaz golpe de 7 minutos que dejó vacía una sala histórica

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España
Política

Milei cierra la campaña en Rosario con arenga libertaria en el parque España

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia
La Ciudad

Boom logístico en Rosario: el puerto registró su mayor movimiento de cargas en la historia

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección
Política

Scaglia y el kirchnerismo, voto a voto en Rosario: la disputa que definirá la elección

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Por qué las frutas de Chile, Brasil y España ganan terreno en Rosario