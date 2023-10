Quién es Doja Cat, la cantante conflictiva que ama la moda y hoy cumple años

No obstante, a pesar de la notoria fama que tiene a nivel mundial, en Sudamérica no dejó muy gratos recuerdos y los fanáticos de la música de este lado del continente no la quieren demasiado. Esto se debe a unos posteos polémicos en X (ex Twitter) durante marzo de 2022, cuando se quejó de la suspensión de sus shows en Paraguay por el clima y apuntó contra sus fans.

Doja Cat - Say So (Official Video)

>> Leer más: Taylor Swift, una "muñeca brava" en la industria de la música

Comienzos de Doja Cat

Doja Cat es el nombre artístico de Amala Ratna Zandile Dlamini, que nació en Los Ángeles, California, el 21 de octubre de 1995. Proviene de una familia de artistas, hija de la diseñadora gráfica Deborah Sawyer y del actor de teatro sudafricano Dumisani Dlamini, creció bajo la influencia de su madre en una comuna en las montañas de Santa Mónica, dentro de un entorno muy creativo.

Desde niña fue disruptiva y abandonó el colegio a los 16 años debido a su TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), lo que la llevó a mudarse a Oak Park, donde vivió una adolescencia marcada por las polémicas. A esa edad, subió música por primera vez en la plataforma Soundcloud.

En 2014, firmó contrato con RCA Records, y ese mismo año, se dio a conocer en la escena musical lanzando su primer EP titulado “Purrr!” donde destacan las canciones “So High” y “No Police”. El nombre artístico Doja Cat deriva del ‘doja’, una manera de llamar a la marihuana, y ‘cat’, que significa gato en inglés, debido a sus gustos personales en aquel momento.

Cómo llegó Doja Cat al éxito

Doja Cat inició su discografía con la presentación de su álbum de estudio “Amala” en 2018. Por aquellos días, lanzó lo que se convertiría en su éxito viral “Mooo!”, algo que empezó como un chiste para sus fans y obtuvo millones de visitas en YouTube y reacciones en Twitter en solo un par de días. Un año después, su versión ‘Deluxe’ de este disco trajo el sencillo “Juicy” que logró posicionarse en los rankings y empezar a darle reconocimiento.

Doja Cat - "Mooo!" (Official Video)

Con el arribo de su segundo álbum de estudio, “Hot Pink” (2019), concretó su éxito. TikTok fue su gran fuente de difusión y la llevó rápidamente al resto del mundo con varios challenges virales, además de su colaboración con Nicky Minaj. Este álbum tenía su tema más exitoso: “Say So”. Esta melodía pegadiza llegó al top 1 de Billboard Estados Unidos y se convirtió en un audio viral de las redes sociales.

Tiempo después, publicó “Kiss Me More” con SZA, con la que ganó el Grammy a Mejor interpretación pop en dúo en 2022. En ese mismo año no solamente obtuvo el gramófono dorado, sino también fue reconocida como el disco de rap con más reproducciones en Spotify, superando al histórico canadiense Drake, quien tenía el título anteriormente.

Doja Cat - Kiss Me More (Official Video) ft. SZA

Qué pasó con Doja Cat en Paraguay

Apenas días después de pasar por el Lollapalooza 2022 en Argentina, Doja Cat se vio involucrada en un conflicto mientras su gira por Latinoamérica continuaba en Paraguay. A raíz de la cancelación de su show en Asunción por una gran tormenta, la cantante realizó una serie de posteos en sus redes sociales en los que apuntó contra sus fans en ese país y recibió una dura respuesta de parte de los usuarios latinos.

Doja Cat debía presentarse el martes 22 de marzo en el Festival Asunciónico, pero las intensas lluvias e inundaciones que cayeron sobre la capital paraguaya causaron la cancelación del evento. “Hubo una tormenta en Paraguay y se canceló el show. Cuando me fui a la mañana siguiente no había una sola persona afuera del hotel esperándome. Ni una. Hablen mierda”, expresó la cantante después de la suspensión.

La reacción de sus fans llegó rápidamente y le respondieron fotografías y videos del momento en que permanecían en las afueras de su hotel para poder encontrarse con la artista, a pesar de estar abajo de la lluvia que provocó grandes inundaciones. A su vez, algunos testimonios de otros jóvenes paraguayos afirmaban que asistieron a una fiesta de la artista esa noche, pero que les fue explícitamente solicitado que “no la miren a los ojos”.

Debido a que Doja Cat decidió insistir en su enojo y apuntar contra su público, el malestar se extendió por toda Latinoamérica y los fanáticos de otros países apoyaron a sus pares de Paraguay. A través de las redes sociales crecieron las discusiones, se generó un gran debate y se compartieron infinidad de memes que llegaron hasta la cuenta oficial del Mercosur, la cual aprovechó para referirse a la situación.

Tweet Mercosur contra Doja Cat.png

Después de recibir una gran cantidad de pruebas sobre la presencia de los fans en el hotel, Doja respondió: “Me arrepiento de todo el tiempo que gasté preparándome ese día para el show por el que me estuve esforzando cada día para darles a ustedes, pero Dios los bendiga”.

La cantante continuó con la aclaración de que “no lamentaba lo sucedido” y que no volvería a sacarse fotos con “más nadie tras este tour”. Pero no quedó todo allí, sino que amenazó directamente con dejar la música: “Ya no me importa una mierda, renuncio y no puedo esperar a desaparecer ni que me crean nunca más. Todo está muerto para mi, la música está muerta y soy una tonta por pensar que estaba hecha para esto. Es una pesadilla dejen de seguirme”.

Doja Cat y su innovador look de cristales rojos

Doja Cat Cristales Rojos.jpg

Doja Cat revolucionó las redes sociales y dio la nota en el mundo de la moda con su look en el desfile de Alta Costura Primavera-Verano 2023 de Schiaparelli en París, donde pasó a ser el más comentado de la noche y sorprendió a todos

La cantante urbana llegó al evento con su piel totalmente pintada de rojo, su cabeza rapada y una apariencia extraña y única con miles de cristales adheridos a su cuerpo. Lo que a simple vista parecía estar impregnado en su cuerpo, se trató, en realidad, de un traje que tardó 5 horas en montarse.

El trabajo estuvo en manos de Pat McGrath, quien fue también la maquilladora del evento. La misma Pat afirmó: “Colaborar con la incomparablemente talentosa Doja Cat y Daniel Roseberry fue un placer absoluto. Su paciencia y dedicación, mientras permanecía sentada con el equipo y conmigo durante cuatro horas y 58 minutos para lograr este look, cubierta de más de 30 mil cristales de Swarovski aplicados a mano, fue realmente inspiradora”.

Para la sorpresa de todos, Doja Cat parecía una escultura viva mientras permanecía sentada en la primera fila con su look resplandeciente y llamativo, completamente monocromático que se completó con un corset rojo, una pollera roja hecha de cuentas de madera y unas botas altas de charol al tono. Doja agregó dramatismo adicional al look con un chal largo y grandes aros de rubí.