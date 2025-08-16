Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

El entrenador Ariel Holan definió tres variantes de nombres, una obligada por ausencia, para jugar este sábado, a las 18.30

Enzo Copetti tendrá su primer partido de titular en Central en el torneo Clausura.

Central jugará con tres cambios frente a Deportivo Riestra este sábado, a las 18.30, en el Gigante. Ausente Facundo Mallo por una dolencia, el entrenador Ariel Holan lo reemplazará por Juan Giménez. Además, Emanuel Coronel ingresará por Enzo Giménez.

Pero la principal novedad será la salida de Tomás O'Connor y el ingreso de Enzo Copetti , una determinación que implicará a su vez una modificación del sistema táctico.

Esta última variante es toda una innovación en el dibujo táctico de Central, acostumbrado a jugar con un solo centrodelantero. Holan optará ahora por dos nueves, Copetti y Alejo Veliz.

El conjunto auriazul apenas tiene dos goles en las primeras 4 fechas del torneo Clausura y ninguno fue conseguido de jugada. Evidentemente es un tema de preocupación y el entrenador entiende que es necesario recurrir a dos centrodelanteros para tratar de revertir esa racha negativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1956819336980832369&partner=&hide_thread=false ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE



Así forma #RosarioCentral pic.twitter.com/SLKRhzqdgC — Rosario Central (@RosarioCentral) August 16, 2025

Para Copetti será su primer partido de titular en el Clausura. Eso sí, ingresó desde el banco en los cuatro partidos que disputó el conjunto auriazul en el torneo.

La entrada de Copetti a la formación titular será por O'Connor, de flojo desempeño la fecha pasada en el 0 a 0 contra Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.

Central, con un solo volante central

Con este nuevo dibujo táctico, Holan decidió romper el doble cinco. Para el círculo central estará solo Franco Ibarra. Es que no solo no lo tendrá esta vez a su lado a O'Connor.

Tampoco a su compañero habitual, Federico Navarro, quien ni siquiera concentró, supuestamente por una dolencia y al que se prefirió cuidar para que llegue al clásico rosarino.

>> Leer más: Central: la novedad que probó Ariel Holan en el último entrenamiento antes de Deportivo Riestra

La presencia de Juan Giménez será por la baja de Mallo, quien también está lesionado y se lo preservará para el partido contra Newell's. El juvenil le ganó la pulseada a Juan Cruz Komar. quien fue titular en los dos partidos que Mallo faltó por lesión: Lanús (1-0) y San Martín de San Juan (0-0).

El restante cambio será la aparición de Coronel en el lateral derecho. Dejará el equipo Enzo Giménez, quizás para darle un poco de descanso.