La Capital | Ovación | Central

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

El entrenador Ariel Holan definió tres variantes de nombres, una obligada por ausencia, para jugar este sábado, a las 18.30

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

16 de agosto 2025 · 17:56hs
Enzo Copetti tendrá su primer partido de titular en Central en el torneo Clausura.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Enzo Copetti tendrá su primer partido de titular en Central en el torneo Clausura.

Central jugará con tres cambios frente a Deportivo Riestra este sábado, a las 18.30, en el Gigante. Ausente Facundo Mallo por una dolencia, el entrenador Ariel Holan lo reemplazará por Juan Giménez. Además, Emanuel Coronel ingresará por Enzo Giménez.

Pero la principal novedad será la salida de Tomás O'Connor y el ingreso de Enzo Copetti, una determinación que implicará a su vez una modificación del sistema táctico.

Esta última variante es toda una innovación en el dibujo táctico de Central, acostumbrado a jugar con un solo centrodelantero. Holan optará ahora por dos nueves, Copetti y Alejo Veliz.

El conjunto auriazul apenas tiene dos goles en las primeras 4 fechas del torneo Clausura y ninguno fue conseguido de jugada. Evidentemente es un tema de preocupación y el entrenador entiende que es necesario recurrir a dos centrodelanteros para tratar de revertir esa racha negativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1956819336980832369&partner=&hide_thread=false

Para Copetti será su primer partido de titular en el Clausura. Eso sí, ingresó desde el banco en los cuatro partidos que disputó el conjunto auriazul en el torneo.

La entrada de Copetti a la formación titular será por O'Connor, de flojo desempeño la fecha pasada en el 0 a 0 contra Atlético Tucumán en el estadio José Fierro.

Central, con un solo volante central

Con este nuevo dibujo táctico, Holan decidió romper el doble cinco. Para el círculo central estará solo Franco Ibarra. Es que no solo no lo tendrá esta vez a su lado a O'Connor.

Tampoco a su compañero habitual, Federico Navarro, quien ni siquiera concentró, supuestamente por una dolencia y al que se prefirió cuidar para que llegue al clásico rosarino.

>> Leer más: Central: la novedad que probó Ariel Holan en el último entrenamiento antes de Deportivo Riestra

La presencia de Juan Giménez será por la baja de Mallo, quien también está lesionado y se lo preservará para el partido contra Newell's. El juvenil le ganó la pulseada a Juan Cruz Komar. quien fue titular en los dos partidos que Mallo faltó por lesión: Lanús (1-0) y San Martín de San Juan (0-0).

El restante cambio será la aparición de Coronel en el lateral derecho. Dejará el equipo Enzo Giménez, quizás para darle un poco de descanso.

Noticias relacionadas
El Patón Edgardo Bauza ganó la Copa Argentina con Central en 2018.

El hijo de Edgardo Bauza dio detalles de la salud del Patón: cómo está de ánimo el ídolo de Central

Otra historia. Los futbolistas de Central y Newell’s posan juntos para los fotógrafos dentro de la cancha en la previa de un clásico del campeonato de 1943.

Historia del Clásico, capítulo 5: el ingreso de Newell's y Central a los torneos de AFA

Ariel Holan en principio iría con lo mejor que dispone en Central para enfrentar a Riestra en la previa del clásico.

Central recibe a Deportivo Riestra con el clásico ante Newell's a la vuelta de la esquina

El profesor Holan concentró a 24 futblistas en Central. Uno de ellos quedará fuera del banco.

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Lo último

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"
Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra
Ovación

En vivo: Central abrió el partido con un gol de Veliz y derrota 1 a 0 a Deportivo Riestra

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Por Claudio Berón

Policiales

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes
La Ciudad

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos
La Ciudad

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Proponen que el cannabis medicinal pueda ser vendido en farmacias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Ovación
Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Por Pablo Mihal
Ovación

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Urba: Plaza Jewell venció a Los Matreros y escaló a la cima del torneo de Primera A

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene una conexión muy especial

Kily González al fin ganó con Platense, contra un equipo con el que tiene "una conexión muy especial"

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Central: cambios de nombres y de esquema para recibir a Riestra antes del clásico

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Cayó en Casilda el Frío Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Cayó en Casilda el "Frío" Rodríguez: de roba bancos a ladrón de autos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Santi Maratea llega a Rosario para impulsar la campaña solidaria por el Vilela

Semana del Clima: Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes

Semana del Clima: "Es una oportunidad para cambiar y generar empleos verdes"

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario
LA CIUDAD

Viernes no laborable: sin escuelas ni bancos, cómo funcionarán los servicios en Rosario

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero
POLICIALES

Detuvieron a un financista de Rosario por estafas y presunto lavado de dinero

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: Es un club muy politizado

Por Luis Castro
Ovación

Aldo Duscher tras la polémica salida de Quilmes: "Es un club muy politizado"

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central
La Ciudad

La Crack Bang Boom comenzó a llenar de color la costa central

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El peronismo santafesino reunió a sus tribus pero la unidad todavía está lejos