Pablo Alarcón encontró el amor en el medio de la crisis económica

El actor irrumpió en los medios de comunicación hace unas semanas porque un video que se volvió viral en las redes lo mostró haciendo una obra de teatro en Plaza Francia, donde interpretó un personaje de Shakespeare. Desde Socios del Espectáculo le hicieron una entrevista en donde confesó porque decidió hacer teatro a la gorra: "Era algo que me faltaba en mi vida hacer. No tengo trabajo en este momento en el teatro y me pareció una muy buena oportunidad porque tengo tiempo.. te confieso, no necesito trabajar. Necesito ganar guita para vivir."

Así mismo recalcó lo mal que está el país: "Está jodida la situación de los actores porque no hay trabajo. De nosotros, de los barrenderos, de los cocineros, de los periodistas, de todos. Está jodido el país. Ha llegado la miseria a un límite total."