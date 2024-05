"Mi nombre es Eva Duarte" llega al ciclo de unipersonales por mujeres del CCPE

Pero la obra no comienza por esa Eva, por el mito (en la semana del 105º aniversario de su nacimiento), sino por una actriz llamada Eva Duarte, harta de estar bajo la sombra eterna de su insoslayable tocaya. Y Eva Bianco, cuyo apellido paterno es Duarte, es la inspiración, la coincidencia inaugural que dispara la chispa narrativa de la obra.

“Esta idea surge un poco porque yo me llamo Eva Duarte de verdad, pero uso el apellido de mi mamá, y soy actriz. Lo que pasa es que esta actriz está como en discordancia, enojada, porque existe esta otra Eva Duarte que está siempre la persigue como una sombra y no la deja ser ella misma, o no deja que la conozcan a ella”, contó la cordobesa Bianco en diálogo con La Capital.