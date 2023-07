Mariana Fabbiani vuelve a la pantalla de América

Previo al estreno de “El diario de Mariana”, Fabbiani dialogó con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el ciclo “Por si las Moscas” y adelantó algunos detalles. “La tele de hoy es una tele de impacto, y a mí me pesa eso. Me gusta más la tele que acompaña y entretiene. Pero que no sea el impacto lo único que capte al público”, analizó. “Con DDM voy a intentar que no sea ese el único objetivo. Ahí es el límite que no me quiero traicionar, lo he vivido y he obedecido a mis producciones. Necesito el número, pero voy a ser fiel a cómo siento yo los temas”, agregó.

Y concluyó: “La tele te cambia el ánimo. Y se pueden generar otro tipo de sensaciones desde la tele, hay temas del día, de actualidad o más duros”, expresó la conductora.