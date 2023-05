Mariana Fabbiani anunció su regreso a la televisión junto a Marcelo Tinelli

El encuentro inició con Tinelli dándole una calurosa bienvenida a su colega. “Ay, gracias, estoy muy contenta... ¡Buenas tardes y buenas noches, América!”, replicó atenta Mariana. “Es raro que yo la reciba a ella, está en su casa. Tiene más años en América que yo”, aseguró Marcelo. “La verdad es que es una alegría volver a entrar a América. Me sentí muy bien re-entrando al canal”, dijo Fabbiani, que hasta hace poco se mostraba reticente a regresar a la pantalla chica.

Mariana dio detalles de ese proceso de distanciamiento del medio. “No estaba enojada con la tele, pero sí necesitaba volver un poco a mí: fueron 27 años de no parar, mucho tiempo de corrido. Necesitaba reencontrarme un poco conmigo, estar en casa con mis hijos, cultivarme de otro tipo de cosas... Y así fue, fueron dos años en los que me nutrí un montón. Pero este es mi trabajo, la tele me gusta, la quiero, la extraño un poco, extraño la comunicación con la gente. Y en el último tiempo me empezó a picar de vuelta las ganas”, contó.