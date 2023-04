Llega Max, la plataforma de Warner Bros y Discovery con alta gama de propuestas

pengun2.jpeg “The Penguin”. La serie con el villano de Batman, que protagoniza un irreconocible Colin Farrell.

Además, la plataforma ofrecerá una actualización regular de contenidos, con el estreno de cerca de 40 títulos y temporadas de manera mensual, y entre los más destacados adelantó la serie basada en la saga literaria de “Harry Potter”, una tira derivada de la recordada sitcom “The Big Bang Theory” y una nueva precuela de “Game of Thrones”, llamada “A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight”. Como parte de este desembarco también llegarán la esperada “The Penguin”, serie derivada de la última película de Batman con el protagónico de Colin Farrell como el icónico villano de Bruce Wayne; “The Sympathizer”, thriller de espionaje basado en la novela homónima y ganadora del Pulitzer; la cuarta temporada de la aclamada “True Detective”, con actuaciones de Jodie Foster y Kali Reis; “The Regime”, con la ganadora del Oscar: Kate Winslet; la docuserie “SmartLess: On the Road”, sobre la gira del podcast realizado por los actores Jason Bateman, Will Arnett y Sean Hayes; y la serie infantil “Gremlins: Secrets of the Mogwai”.