Guillermo Francella se separó de su esposa Marynés Breña después de 36 años

Francella.jpg Guillermo Francella se llevó el oro en el Martín Fierro de Cines y Series.

Al respecto, apuntó a que Francella, quien recibió la estatuilla de oro pero solamente le agradeció al público y no a su familia, habría dado señales de la separación durante su discurso. “Algunos decían que quizás no se quería meter en política, pero en este contexto podemos pensar que tal vez no quería hacer referencia a algo personal”, afirmó.

“A esos Martín Fierro él fue acompañado solo de su hermano, al igual que en Miami, donde recorrieron algunos bares”, añadió Varela sobre el reconocido actor. La pareja se formó cuando Francella tenía 32 años y Breña 21, ambos presentados por una amiga en común, y dos años después se casaron.