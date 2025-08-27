La Tomatina de España cumple 80 años, la icónica batalla de tomates en imágenes

La "Tomatina" de España cumple 80 años, la icónica batalla de tomates en imágenes

España
27 de agosto 2025 · 12:34hs

Las calles de Buñol, en el este de España, se tiñeron de rojo este miércoles cuando miles de personas participaron en la mundialmente famosa Tomatina, una batalla de una hora de duración en la que se lanzan tomates.

Alrededor de 20.000 participantes lanzaron, aplastaron y untaron unas 120 toneladas de tomates demasiado maduros a lo largo de la calle principal del pueblo, tiñendo de rojo Buñol en la celebración de su 80º aniversario.

La ropa blanca se tiñó rápidamente de rosa, mientras la piel y el cabello se empapaban de pulpa al son de la música y los camiones entregaban nuevas cargas de fruta.

El lema de este año, “Tomaterapia”, hacía referencia a la recuperación tras las inundaciones del año pasado. También surgieron matices políticos, con banderas palestinas y pancartas críticas con Israel exhibidas durante las festividades. (Euronews.com)

Gafas de bucear, ríos de tomate y mucha diversión: la Tomatina 2025 de Buñol en imágenes. FOTOS: AP

España Fiesta
