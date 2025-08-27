La "Tomatina" de España cumple 80 años, la icónica batalla de tomates en imágenes

Las calles de Buñol, en el este de España, se tiñeron de rojo este miércoles cuando miles de personas participaron en la mundialmente famosa Tomatina, una batalla de una hora de duración en la que se lanzan tomates.

Alrededor de 20.000 participantes lanzaron, aplastaron y untaron unas 120 toneladas de tomates demasiado maduros a lo largo de la calle principal del pueblo, tiñendo de rojo Buñol en la celebración de su 80º aniversario.

España sufrió la ola de calor más intensa desde que tiene registros

"Guerra de tomates": España está lista para celebrar una nueva Tomatina

La ropa blanca se tiñó rápidamente de rosa, mientras la piel y el cabello se empapaban de pulpa al son de la música y los camiones entregaban nuevas cargas de fruta.

El lema de este año, “Tomaterapia”, hacía referencia a la recuperación tras las inundaciones del año pasado. También surgieron matices políticos, con banderas palestinas y pancartas críticas con Israel exhibidas durante las festividades. (Euronews.com)

Gafas de bucear, ríos de tomate y mucha diversión: la Tomatina 2025 de Buñol en imágenes. FOTOS: AP

Tomatina02

Tomatina03

Tomatina04

Tomatina05

Tomatina06

Tomatina07

Tomatina08

Tomatina09

Tomatina10

Tomatina11

Tomatina12

Tomatina13

Tomatina14

Tomatina15

Tomatina16

Tomatina17

Tomatina18

Tomatina19

Tomatina20