El Paz Martínez reveló la versión original de un tema popularizado por Rodrigo

El Paz Martínez escribió más de 700 canciones a lo largo de su vida , según contó en el programa de streaming “Nadie dice nada”. De ese número, unas 350 están grabadas por él y por otros artistas. Y de ese grupo, hay una que tiene una historia muy particular: “Qué ironía”, que popularizó Rodrigo en versión cuarteto.

Varios años después, se encontraba en Mar del Plata mientras Rodrigo daba un concierto para 100 mil personas sobre la avenida principal. Sonaba “Qué ironía” y alguien le hizo notar: “Che, ¿ese tema no es tuyo?” . Martínez prestó atención y se dio cuenta que efectivamente era su canción, aunque al doble de tiempo. Además, notó que la letra era bastante distinta. Paz agarró la guitarra y cantó su versión que, efectivamente, cambia casi toda la letra excepto la primera famosa frase y el estribillo.

“Rodrigo la grabó como se la acordó”, aseguró Paz. “A él le gustaba mucho lo que yo escribía. Lo conocí cuando tenía catorce años. Me llamó su papá y me dijo ‘Beto, mi hijo canta muy bien, tenés que escribirle canciones’”. Finalmente, contó que Rodrigo lo invitó a cantar con él al Luna Park, pero que Martínez no pudo ir porque tenía un compromiso previo en Santa Fe. En esa conversación telefónica, el cordobés le contó que estaba preparando una versión en cuarteto de “Amor pirata”, que nunca llegó a grabar.