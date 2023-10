El músico que llevará el talento rosarino a los Oscar y al Festival de Mar del Plata

Valenti tiene una carrera de más de 15 años en la composición de música para el cine como compositor, arreglista y orquestador. Su trabajo obtuvo el reconocimiento en prestigiosos festivales de cine en todo el mundo. Entre ellos se destaca el Festival de Cannes y la preselección para el Premio Goya a la Mejor Sonorización por su trabajo en “Carrasca: El Documental” y ahora es el turno de su participación en la banda de sonido de una película aspirante al premio mayor de la industria estadounidense.

Sobre “Los sueños de Elma”, Valenti explicó: “Este proyecto es muy emotivo porque se enfoca en la historia de la madre de un pibe que cayó en la guerra y, después de casi 40 años, por fin puede viajar a las islas a visitar la tumba de su hijo. Y para darle más sabor a la historia, estuvo metido Roger Waters y la Fundación No Me Olvides, de Mar del Plata, que lo bancó y fue candidata al Premio Nobel de la Paz”.

“Este es un proyecto dirigido por Miguel Monforte, con quien tuve el placer y privilegio de trabajar muy estrechamente en todo el proceso de composición y producción de la música”, dijo el músico y añadió: “Si bien hay un proceso racional y lógico a la hora de diagramar o escribir el guión musical que nos permite de alguna manera estructurar y ser congruentes con los diferentes temas y leitmotivs que se van presentando a lo largo del documental, hay una parte más visceral o intuitiva a la que me gusta siempre prestarle mucha atención”, explicó el artista sobre el proceso de composición.

“Usualmente lo que hago es ver el documental por primera vez y ver cuál es la primera respuesta emocional que me produce. Generalmente esa primera emoción, en la que no hay tanto pensamiento es la que termino eligiendo para luego componer de una manera más técnica y racional toda la banda sonora. Pero sostengo que somos seres emocionales que razonamos y no al revés. Por este motivo me gusta siempre escuchar primero al corazón y luego a la cabeza”, apuntó.

"Halkara" será la representante de Nepal en el Oscar.

En el caso de “Halkara”, Valenti contó cómo se involucró en este proyecto que reune a artistas de distintas nacionalidades. “Es una película en la que participamos diferentes personas de diferentes partes del mundo. Por un lado la película fue rodada en Nepal de donde el director Bikram Sapkota es originalmente, aunque vive actualmente en Washington DC. Por otro lado está Ryan Gottshall, el supervisor musical e ingeniero de sonido que vive en Los Angeles. Y por último yo hice toda la composición desde Mar del Plata. Me enfoco principalmente en nosotros tres ya que somos los que tuvimos una estrecha comunicación durante todo el proceso de composición y producción de la música”.

El encuentro con el proyecto fue fortuito. “Un día -explicó el artista- me llegó un email con una invitación a una entrevista para participar. Desde el primer momento me enamoré de la película, no sólo por la temática en sí, sino también por la increíble calidad cinematográfica y el especial cuidado en cada detalle. Fue amor a primera vista y enseguida supe que tenía que participar en el proyecto. Es difícil de explicar, pero es algo que se siente y excede a las palabras”.

“No obstante -añadió-, si tuviera que explicarlo de alguna manera, creo que cuando uno avanza en dirección a un sueño, poco a poco se va dando cuenta de qué es lo que realmente lo llevó a perseguirlo. En el caso de «Halkara» es una historia que excede a la ficción ya que está basada en hechos reales que suceden en Nepal y de alguna manera invita a la audiencia a hacer una reflexión al finalizar la película”.