Denunciaron a los conductores Pablo Duggan y Baby Etchecopar por maltrato laboral Ana Maccaroni, locutora y productora de Radio 10, acusó públicamente a través de Twitter a los dos periodistas 4 de mayo 2023 · 16:38hs

La locutora y productora Ana Maccaroni denunció a Pablo Duggan y Baby Etchecopar por maltrato laboral. Ana Maccaroni fue contundente con su denuncia pública contra Duggan y Etchecopar.

Ana Maccaroni, locutora y productora de Radio 10, denunció públicamente maltrato laboral por parte de Pablo Duggan y Baby Etchecopar a través de su cuenta de Twitter, y lo hizo mediante varios mensajes narrando las complicadas situaciones que debió atravesar con ambos conductores, en diferentes etapas. "Hoy tuve otro día malo laboral. Y es verdad que las personas que sufrimos maltrato laboral no sabemos cómo actuar. Primero tuve que callar del 2010 al 2020 a @babyetchecopar con sus maltratos, abuso de poder, amenazas que si abría la boca no trabajaba más. Manoseos, mensajes", escribió.

"Después de varios años de ser productora y locutora de @pabloduggan, también digo basta y ya no me importa nada. Quiero estar bien, vivir tranquila, disfrutar de mi hijo, y no llegar llorando porque me destrata al aire. Su desprecio a mi persona me deja desestabilizada, me humilla al aire", contó la locutora.

"Es un continuo destrato que no soporto y me han sacado las ganas de vivir. ¿Cuánto más debo aguantar?", siguió. "Cambio entre locutoras y productores, más de 10 personas, todos agachan la cabeza porque necesitamos trabajar. Pero yo necesito no llegar llorando todos los días, le estoy arruinando la vida a mi hijo al verme así. Ellos porque les importará un carajo", sumó.

"¡Nadie escucha, nadie dice nada! Todos aplauden y avalan, y cuando no me escuchen más tal vez sea porque con su poder mandaron a callarme. Estoy harta y no merezco tanto daño. ¡Me hartaron muchachos, me sacaron la vida! Me sacaron mi alegría para dejar que me vuelva insegura con miedos el no poder dormir", agregó la productora.

Anteriormente Ana Maccaroni apuntó contra Baby Etchecopar por lo que vivió años atrás y realizó fuertes acusaciones. "Vos no tenés que estar más en los medios, sos un pobre tipo con poder y con eso te crees con derechos a denostar a cualquiera. Vos sabés qué hiciste, quién sos, qué me hiciste. Y tengo que bancar que decís que soy borracha, drogadicta, en esa radio que te dio un espacio", escribió. Al ver este comentario, un usuario en Twitter le comentó: "Si al aire te maltrataba como lo hacia, no quiero imaginar lo qué era en privado y lo peor con la complicidad de los qué estaban en el programa, incluida una mujer, muy grave qué hable de tus supuestas adicciones lo hacía en esa época y lo sigue haciendo, abrazo fuerte Anita". Y la comunicadora respondió: "Lo sé. ¡Hay tantas cosas! Pero mi salud está primero... Sus chantajes, su manipulación, sus maltratos. Sus manoseos... lástima que cuando pedí ayuda muchos me cerraron la puerta y sigue cerrada. ¡Todo lo ve dios! ¿Pregunta a mi masajista que le hiciste? Ahhh a mi también solo que te conviene decir que soy una loquita maltratador y mucho más, ¿vos te acordás, verdad? Viejo verde".