Clara Cava vuelve a Rosario tras tocar junto a Coldplay

Un año atrás, un día como cualquier otro, le llegó un llamado muy importante: le dijeronque iba a abrir el show de Coldplay porque la telonera Zoe Gotusso estaba enferma. "Me enteré dos horas antes, no me pude ni bañarme, me llamó mi manager y me dijo que junte a la banda que en un rato tenía que estar en River", contó la catante y compositora.