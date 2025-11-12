La Capital | Zoom | Charly García

Charly García se llevó el premio Konex de brillante y recordó a Mercedes Sosa

El artista recibió además una mención especial. Fue una emotiva noche donde también reconocieron a Fito Páez, Soledad Pastorutti y otras figuras

12 de noviembre 2025 · 08:28hs
Charly García agradeció el reconocimiento y recordó a Mercedes Sosa.

Foto: Fundación Konex.

Charly García agradeció el reconocimiento y recordó a Mercedes Sosa.

La entrega de los premios Konex a la Música Popular 2025 tuvo a Charly García como el invitado principal y el protagonista del momento más emotivo de la noche. El cantautor se llevó un reconocimiento doble este martes en Buenos Aires y cerró la noche junto al resto de los galardonados.

El artista de 74 años le puso el broche de oro al acto culminatorio con una ovación de pie y una lluvia de aplausos. Así recibió el premio de brillante, la máxima distinción que realiza la fundación homónima.

"Bueno, agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento, a mi gran amiga Mercedes Sosa", dijo el pianista y compositor. Después, los organizadores invitaron a todos los demás ganadores a participar de una foto grupal en el escenario.

Doble homenaje a Charly García

Además de la estatuilla de brillante, la Fundación Konex le otorgó a Charly García una de las cuatro menciones especiales de 2025. Las demás fueron para Pimpinela, Los Auténticos Decadentes y Trombonanza, el festival internacional de música que se realiza en la ciudad de Santa Fe desde hace más de dos décadas.

Embed

Antes del homenaje a uno de los padres del rock argentino, otros íconos del género también tuvieron su reconocimiento. David Lebón se llevó un premio de platino como solista. Más tarde fue el primero que se acercó a su excompañero de Serú Girán para felicitarlo en el escenario, le dio un beso con mucha emoción y le dijo: "Te amo".

>> Leer más: Charly García cedió parte de su obra como legado al Instituto Cervantes de España

En el mismo nivel de reconocimiento, el gran jurado eligió a Fito Páez como mejor autor y comopositor del año. La decisión surgió luego del lanzamiento de "Novela", su último álbum de estudio, aunque no estuvo presente parar recibir la estatuilla.

Entre los santafesinos elegidos por la Fundación Konex también apareció Soledad Pastorutti. La cantante compartió el premio Konex de platino para solista de folklore con Nahuel Pennisi y ambos dijeron presente en el acto culminatorio para recibirlo.

Al final de la ceremonia, la conductora Silvina Chediek dio la nota de color y decidió ponerse a cantar "Inconsciente colectivo" mientras los ganadores subían al escenario para mostrar sus premios junto a Charly. También interpretó una parte de "Eiti leda", otro tema clásico del repertorio del artista.

¿Quiénes ganaron los premios Konex de platino 2025?

  1. Solista de tango: José “Pepe” Colángelo
  2. Conjunto de tango: Orquesta del Tango de Buenos Aires
  3. Solista de folklore: Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi
  4. Conjunto de folklore: Los Manseros Santiagueños
  5. Solista de jazz: Ricardo Lew
  6. Conjunto de jazz: Escalandrum
  7. Solista de rock: David Lebón
  8. Conjunto de rock: Divididos
  9. Solista de pop: Lali
  10. Conjunto de pop: Babasónicos y Miranda!
  11. Tropical: La Delio Valdez
  12. Urbano: Wos
  13. Alternativo o nuevo: CA7RIEL & Paco Amoroso
  14. DJ o electrónica: Hernán Cattaneo
  15. Melódico o romántico: Abel Pintos
  16. Infantil: Canticuénticos
  17. Solista instrumental: Pablo Agri
  18. Autor o compositor: Fito Páez
  19. Productor artístico: Fabián "Tweety" González
  20. Arreglador u orquestador: Leo Sujatovich y Lito Vitale
Noticias relacionadas
El Puma Goity confirmó al preproduccioón de un spin-off de El Encargado

El Puma Goity tendrá su propia serie, el spin-off de "El encargado"

Franco Colapinto respondió una incómoda pregunta

La pregunta que incomodó a Franco Colapinto: "¿Sos Team China o Team Wanda?"

Santoro queda permanente en Contraviento

Panorama Rosario, del artista Daniel Santoro, se queda en Contraviento

Natalia Oreiro protagoniza la película La mujer de la fila, que tras su paso por los cines llegó a Netflix

Netflix: la película de Natalia Oreiro que la rompe en menos de dos horas

Ver comentarios

Las más leídas

No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

Lo último

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Tragedia de Once: la defensa de De Vido pide revocar su condena y se presentará en la ONU

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

Auroras boreales y australes: qué está pasando con la tormenta geomagnética

La pastelería que va por la segunda vuelta y suma café de especialidad

La pastelería que va por la segunda vuelta y suma café de especialidad

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba

Uno de los choferes fue atendido en el hospital de Armstrong luego de una colisión ocurrida a la madrugada, cuando uno de los vehículos volcó

Un alarmante choque de camiones provocó el corte de la autopista Rosario-Córdoba
En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos
POLICIALES

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El nuevo régimen de jueces y fiscales, al tope de la agenda de Unidos en la Legislatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
No caigo: la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

"No caigo": la reacción del apostador que ganó $2.372 millones en el Quini 6

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Central: cómo le fue a la reserva en el partido de octavos de final ante Argentinos Juniors

Por qué paran los jugadores de Newells: el capitán Ever Banega explicó los motivos

Por qué paran los jugadores de Newell's: el capitán Ever Banega explicó los motivos

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

El dólar blue se despertó y se alejó del oficial: a cuánto cerró este martes en Rosario

Ovación
Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado
Ovación

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Básquet: Las chicas del U17 de Náutico obtuvieron la Copa Santa Fe en Tostado

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Mundial sub-17: la selección argentina ya conoce su próximo rival

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Tenis rosarino: el semillero del tenis local no para de crecer en cada evento

Policiales
Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes
POLICIALES

Derribaron dos búnkeres ubicados en Villa Manuelita ligados al clan Funes

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Chofer de Uber denunció a pasajeros sospechosos: llevaban un revólver y dos cuchillos

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

Aceptó una condena por asaltar y estafar a un taxista en la zona sur

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La caída del narco más buscado de Santa Fe, que llevaba 400 kilos de cocaína

La Ciudad
Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe
LA CIUDAD

Pruebas Aprender: evalúan a más de 56 mil alumnos de primaria de Santa Fe

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

En Santa Fe, sólo un puñado de colegios privados no tienen tope para fijar sus cuotas

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la economía del conocimiento

Abre Tecnoteca, la escuela municipal para la "economía del conocimiento"

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

El tiempo en Rosario: chances de tormentas pero solo bien temprano

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos
Información General

Descarriló una formación del Tren Sarmiento en Buenos Aires: 20 heridos

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado
Policiales

Necochea: encontraron el cuerpo de una mujer que era buscada desde el sábado

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos
Economía

Una empresa santafesina inauguró una planta de fertilizantes bioorgánicos

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas
Economía

EEUU confirmó que se activó el swap y hay temor por las reservas

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo
Información General

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 personas a bordo

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración
Información General

Se desplomó un puente en China a pocos meses de su inauguración

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje
El Mundo

Cuba juzga a su exministro Alejandro Gil por corrupción y espionaje

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves
Política

Ordenan la detención de De Vido por la Tragedia de Once y debe presentarse el jueves

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre
Economía

El precio de la carne aumentó más de 3 % en el mes de octubre

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon
Policiales

Un adolescente de 13 años jugaba en una vereda de su casa y le dispararon

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales
Política

Con la baja de crímenes narco, el gobierno enfoca en conflictos interpersonales

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica
La Región

La ciudad santafesina que construye una de las piletas más grandes de Sudamérica

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes
La Ciudad

El detenido por abuso sexual de un bebé de seis meses fue imputado con agravantes

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados
Política

Santilli juró como ministro del Interior y diseña una gira con gobernadores aliados

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra
La Ciudad

Reconstrucción del muelle de La Fluvial: cuándo estará terminada la obra

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin
Economía

El juez confirmó que Grassi llegó primero para quedarse con Vicentin

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes son los más de cien ganadores de Rosario del último sorteo

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa
La Ciudad

Javkin anunció la realización del segundo Festival Fontanarrosa

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores
La Ciudad

Bomberos Voluntarios alertan por la peligrosidad de la quema de contenedores

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas
La Ciudad

Derogan un decreto que regulaba la suba de cuotas en escuelas privadas