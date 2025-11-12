Charly García se llevó el premio Konex de brillante y recordó a Mercedes Sosa

El artista recibió además una mención especial. Fue una emotiva noche donde también reconocieron a Fito Páez, Soledad Pastorutti y otras figuras

La entrega de los premios Konex a la Música Popular 2025 tuvo a Charly García como el invitado principal y el protagonista del momento más emotivo de la noche. El cantautor se llevó un reconocimiento doble este martes en Buenos Aires y cerró la noche junto al resto de los galardonados.

El artista de 74 años le puso el broche de oro al acto culminatorio con una ovación de pie y una lluvia de aplausos. Así recibió el premio de brillante , la máxima distinción que realiza la fundación homónima.

"Bueno, agradezco a todos este reconocimiento y quiero dedicárselo a alguien que también lo recibió en su momento , a mi gran amiga Mercedes Sosa ", dijo el pianista y compositor. Después, los organizadores invitaron a todos los demás ganadores a participar de una foto grupal en el escenario.

Además de la estatuilla de brillante, la Fundación Konex le otorgó a Charly García una de las cuatro menciones especiales de 2025 . Las demás fueron para Pimpinela , Los Auténticos Decadentes y Trombonanza , el festival internacional de música que se realiza en la ciudad de Santa Fe desde hace más de dos décadas.

Antes del homenaje a uno de los padres del rock argentino, otros íconos del género también tuvieron su reconocimiento. David Lebón se llevó un premio de platino como solista. Más tarde fue el primero que se acercó a su excompañero de Serú Girán para felicitarlo en el escenario, le dio un beso con mucha emoción y le dijo: "Te amo".

>> Leer más: Charly García cedió parte de su obra como legado al Instituto Cervantes de España

En el mismo nivel de reconocimiento, el gran jurado eligió a Fito Páez como mejor autor y comopositor del año. La decisión surgió luego del lanzamiento de "Novela", su último álbum de estudio, aunque no estuvo presente parar recibir la estatuilla.

Entre los santafesinos elegidos por la Fundación Konex también apareció Soledad Pastorutti. La cantante compartió el premio Konex de platino para solista de folklore con Nahuel Pennisi y ambos dijeron presente en el acto culminatorio para recibirlo.

Al final de la ceremonia, la conductora Silvina Chediek dio la nota de color y decidió ponerse a cantar "Inconsciente colectivo" mientras los ganadores subían al escenario para mostrar sus premios junto a Charly. También interpretó una parte de "Eiti leda", otro tema clásico del repertorio del artista.

¿Quiénes ganaron los premios Konex de platino 2025?