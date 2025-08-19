Charly García recibió el título de doctor honoris causa en la UBA

El ícono del rock nacional tuvo su reconocimiento este martes por su aporte a la música y a la cultura argentina

Charly García , el ícono indiscutido del rock nacional, recibió este martes el título de Doctor Honoris Causa en la Universidad de Buenos Aires (UBA). La iniciativa estuvo a cargo de la Cátedra de Música Popular de dicha institución.

La iniciativa fue presentada por Lisa Di Cione, Martín Liut y Marina Cañardo de la Cátedra de Música Popular de la UBA. El proyecto buscó destacar no solo la trayectoria artística de Charly García, sino también el impacto académico y social de su legado. Di Cione subrayó que al reconocer a figuras nacionales como García, se ponen en valor tanto sus obras como los principios que encarnan. “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. Charly García”, dijo el músico al recibir el reconocimiento ante una multitud emocionada.

“Charly García ha sido objeto de estudios y análisis de investigaciones que han producido centenares de publicaciones periódicas, productos mediáticos y audiovisuales; y decenas de libros que hoy forman parte de nuestros planes de estudio”, detalló Di Cione

“Fue en la década de 1980 cuando el rock se ‘nacionaliza’ y Soda Stereo, Miguel Mateos y Charly García se convierten en la punta de lanza del reconocimiento artístico a nivel regional”, concluyó la especialista, situando a García en el epicentro de una transformación cultural que marcó a varias generaciones.

“Sus letras lo convirtieron en portavoz de tres generaciones. Charly encarna nuestro inconsciente colectivo”. Y concluyó: “Su obra enriqueció el patrimonio musical argentino y proyectó nuestra cultura en el mundo. Reconocerlo hoy es honrar a uno de los artistas más influyentes de las últimas décadas, cuyo único adversario es la hipocresía”.

Asimismo, según explicó Ricardo Maneti, decano de la Facultad, el Departamento de Artes consideró que el artista representa una de las “figuras fundamentales” de la cultura nacional, especialmente por la dimensión política de su obra.