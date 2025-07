Hilda Lizarazu despide en Rosario su exitoso proyecto homenaje a Charly García

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eureka Pop Entertainment (@eurekapop)

Además,



>> Leer más: Hilda Lizarazu: "La obra de Charly es inconmensurable y elijo la parte más radiante"

Hilda sobre Charly

“Cómo elegir a García fue el enorme signo de interrogación arriba mío, que se fue disipando mientras iba probando cada tema. En principio, fue ver cuáles eran las melodías que más me emocionaban, qué significaban para mí esos temas, y cuáles podían quedar mejor para mi tono femenino. Eso lo fuimos viendo con el maestro Vitale, que es un gran acompañante de cantantes, sobre todo para encontrar las tonalidades”, contó Lizarazu a La Capital en ocasión de la primera visita a la ciudad con este show.

“La obra de Charly García es inconmensurable, es un artista muy prolífico. El concepto de ‘Hilda canta Charly’ era que abarcara todas las etapas de Charly, y así fue, desde Sui Generis hasta su último disco solista. Sólo me quedó afuera PorSuiGieco”, sumó.

“El show tiene un montón de detalles muy emotivos y también tiene una banda de once músicos, seis mujeres y cinco varones que amamos la música de Charly, todos bajo la dirección musical y artística de Lito. Lo disfrutamos mucho y hay mucha gratitud de tener la posibilidad de hacer este show”, anticipó también sobre el despliegue en vivo.

Embed - HILDA LIZARAZU - No bombardeen Buenos Aires (HILDA CANTA CHARLY 2) ft. Willy Bronca (Video Oficial)

>> Leer más: Charly García y "La Lógica del Escorpión": ¿qué esperamos de un ídolo?

En aquella charla, Hilda compartió que tuvo oportunidad de mostrarle el trabajo al propio Charly y él le dio una devolución concisa y contundente: “Hiciste un disco tuyo con canciones mías”.

“Fue muy sintético pero muy acertado. Me dijo que le encantó. Lloramos, nos emocionamos. Imaginate que es repasar su obra desde que él tenía veinte años. Y fue escuchar su música con otra impronta y con otra sonoridad, porque también lo que se graba ahora suena distinto a lo que se grababa en los setenta. Lo escuchamos bastante fuerte, todo el disco entero, tomados de la mano. Me fui muy alivianada porque tenía el disco terminado pero no quería dejar de mostrárselo antes de editarlo. Me fui volando porque no sólo me dio su aval sino que me llenó de halagos. El Charly que me dijo todo eso es un Charly muy tierno y muy generoso”, cerró Lizarazu.