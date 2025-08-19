La Capital | Zoom | rumores

Qué dijo Andrés Gil sobre los rumores de un supuesto romance con Gimena Accardi

"El rumor que está circulando es absolutamente falso", sentenció el ctor y pidió que por respeto a su familia "dejen de decir cualquier cosa"

19 de agosto 2025 · 14:07hs
Basta de rumores. La palabra de Andrés Gil sobre Gimena Accardi

Basta de rumores. La palabra de Andrés Gil sobre Gimena Accardi

Una de las rupturas más inesperadas de este año fue la de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi, quienes después de más de 18 años juntos decidieron ponerle fin a su relación. Se trata de dos de los actores más queridos del espectáculo argentino. Si bien en un principio los involucrados salieron a aclarar que no había terceros en discordia, en las últimas horas y a más de un mes de la separación, se dio a conocer que Gimena Accardi había engañado a Nico Vázquez.

Este lunes por la noche, en su programa LAM, Ángel de Brito dio detalles del supuesto tercero en discordia. Y en las últimas horas, la actriz rompió el silencio en el programa de streaming Olga donde reconoció la situación y pidió disculpas públicamente.

Cabe recordar que la noticia de la separación había llegado a través de un comunicado conjunto que ambos compartieron en sus redes sociales: “Hoy sentimos que es tiempo de tomar caminos distintos. Compartir esta noticia no es sencillo, porque duele, pero creemos que es desde la honestidad y el cariño que también se honra lo vivido. Les pedimos que nos acompañen con comprensión, respeto y amor en este momento tan íntimo”, decía el texto.

En aquel entonces, comenzaron a circular varios nombres como supuestos terceros, entre ellos las actrices Dai Fernández y Mercedes Oviedo, cercanas a Vázquez, y el actor Andrés Gil, compañero de Accardi en su última obra de teatro. Incluso se viralizó un video de Nicolás bailando junto a Oviedo, que alimentó los rumores.

Aunque no reveló su identidad, Ángel de Brito aseguró que el hombre involucrado en la infidelidad “tiene pareja e hijos”. En este contexto y ante la ola de suposiciones acerca del hombre en cuestión, Gimena Accardi rompió el silencio: “Me mandé una cagada malísima”, comenzó la actriz.

>> Leer más: Gimena Accardi sobre su separación: "¿Se puede estar sin divorciarse?"

La palabra de Andrés Gil

En medio de los rumores que lo involucran, el actor Andrés Gil y pareja de Candela Vetrano expresó: “Por todo lo que leí y escuché en medios de comunicación y redes se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, escribió Gil sobre un fondo negro, acompañado de un emoji de corazón formado con dos manos.

Su intervención buscó frenar la ola de especulaciones que surgieron luego de que se confirmara la infidelidad de Accardi y el escándalo mediático que siguió al anuncio de la separación.

andres gil

Qué dijo Gimena Accardi sobre la infidelidad

En el programa “Sería Increíble”, del canal de streaming Olga, la actriz hizo frente a los rumores y habló del escándalo que la involucra.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada y mal, pero también siento la necesidad de hablar y aclarar un par de cosas que me tienen en los ojos en la tormenta”, comenzó Accardi. Haciendo referencia a su exmarido, detalló: “Agradezco el hombre que es por cómo se comportó”.

Y fue en ese momento cuando admitió la infidelidad: “Cometí un error, me mandé una cagada malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo”. Haciendo referencia a las especulaciones que se dieron en el programa de Ángel de Brito, aclaró: “Una parte de lo que se dijo ayer sí es cierto. Sí en la pareja soy la responsable de mandarse una cagada, en estos 18 años… Me perdonó, me dijo ‘yo te amo y te sigo amando. Esto no te define’. Esto no fue el detonante, pero sí la gota que rebalsó el vaso”.

“Me hago cargo, me arrepiento, estuve mal, le pedí perdón en mil idiomas. Fui perdonada y nuestra relación sigue siendo de respeto y amor”, añadió la actriz.

Por otro lado, se encargó de negar los rumores que la vinculan con Andres Gil, su compañero de elenco: “Todo lo que dicen es mentira. Con la persona (Andrés Gil) con la que se me vincula es mentira. Tiene familia. Eso necesito que frene”.

Qué dijo Gimena Accardi sobre el tercero en discordia

Accardi volvió a remarcar: “Soy humana y cometo errores, como cualquiera. Lastimé a una persona que amo y que es la única persona que no quiero lastimar, que no se lo merece”.

Acerca del tercero en discordia agregó: “Fue un desliz con una persona random. No tiene nada que ver con el medio, no intenten hurgar porque ni lo sigo en Instagram. Desapareció. Fue una idiotez de la cual estoy arrepentida”.

“Quisiera darle el cierre a esto, esta es la verdad y es de la que me puedo hacer cargo. De lo otro no me voy a hacer cargo y pido que eso se frene porque hay una familia que está siendo manchada y que no tiene nada que ver con esto”, cerró la actriz pidiendo explícitamente que se deje de involucrar a su compañero de elenco que actualmente está en pareja y tiene un hijo con la actriz Cande Vetrano.

Embed

>> Leer más: Nicolás Vázquez, Gimena Accardi y Mercedes Oviedo: qué dijeron sobre la supuesta infidelidad

Noticias relacionadas
Eliana Guercio reveló los detalles del tratamiento estético 

Eliana Guercio rompió el silencio: cuál fue el procedimiento que le quemó la cara

Soledad Pastorutti será parte de un peculiar mega evento religioso junto a un coro formado por cientos de mormones

Por qué Soledad Pastorutti cantará junto a un coro de 500 mormones en el Movistar Arena

Laura Paredes y Dolores Fonzi en Belén, la película que retoma la historia de una joven tucumana presa por abortar

Se conoció el tráiler de la película sobre Belén, la joven presa por abortar

Se confirmaron los rumores de infidelidad en la separación de Nico Vazquez y Gime Accardi

Nico Vázquez y Gimena Accardi: uno por uno, los supuestos "terceros en discordia"

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Lo último

El fentanilo contaminado agravó los cuadros de las víctimas: el resultado de los primeros peritajes

El fentanilo contaminado agravó los cuadros de las víctimas: el resultado de los primeros peritajes

Triple Knockout en La Voz Argentina: Lali tuvo que tomar una decisión histórica

Triple Knockout en "La Voz Argentina": Lali tuvo que tomar una decisión histórica

Cómo sería el Fiat 147 de 2025, según la inteligencia artificial

Cómo sería el Fiat 147 de 2025, según la inteligencia artificial

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el club anunciaron los horarios del tradicional evento leproso del próximo jueves

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino
La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región
La Ciudad

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
LA CIUDAD

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad
La Región

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Ovación
Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newells continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Newell's continúa con la puesta a punto de cara al clásico ante Central

Los clásicos de Ángel Di María: ¿cómo formó Central y qué puntajes recibió Fideo?

Los clásicos de Ángel Di María: ¿cómo formó Central y qué puntajes recibió Fideo?

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Policiales
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

La Ciudad
La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región
La Ciudad

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre
El Mundo

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia
El Mundo

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"

Javkin: Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires
Política

Javkin: "Tenemos una lista para pelear por lo santafesino en Buenos Aires"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio