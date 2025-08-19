Eliana Guercio rompió el silencio: cuál fue el procedimiento que le quemó la cara

Tras revelar que había sido víctima de mala praxis en un centro de estética, la mediática dio detalles de lo sucedido y confirmó que llevará el caso a la Justicia

En los últimos días, Eliana Guercio reveló que sufrió un episodio de mala praxis durante un procedimiento estético. La mediática utilizó sus redes sociales para contar lo ocurrido y advirtió que, si bien se encontraba estable, su rostro había quedado “deformado”.

“No vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional”, había alertado la esposa de Chiquito Romero en un mensaje dirigido a sus seguidores.

En ese momento, Guercio no mostró públicamente el estado de su cara, sin embargo, en las últimas horas decidió presentarse en el programa de Georgina Barbarossa. Allí dio detalles de lo sucedido y confirmó que llevará el caso a la Justicia.

Qué dijo Eliana Guercio

En el programa de televisión “A la Barbarrosa”, Eliana Guercio comentó los detalles del procedimiento estético: "El CO2 me lo hice hace 10 años, el procedimiento es maravilloso, en las manos adecuadas, me dejaron la piel como una porcelana", comenzó

Luego, justificó las razones por las que se realizó dicho tratamiento, aclarando que no es una persona obsesionada por la estética y que no es la culpable de lo ocurrido. "Una persona obsesionada con la estética no tiene las piernas llenas de arañas, a mí no me pasó por una obsesión con la estética, yo no me hago nada. A mí me pasó esto no porque me hago una cantidad de cosas, me hice esto después de 10 años y tuve mala suerte", comentó

Así, brindó información acerca del tratamiento: "Es un láser CO2 que quema las capas superficiales de la piel, se te hacen unas costras y después se caen".

En este sentido, aclaró que el procedimiento no es peligroso en sí mismo: "En las manos adecuadas, es maravilloso; en las equivocadas, te pueden quemar. Me escribió cualquier cantidad de gente preocupada porque tienen turno para hacérselo”.

Y recomendó a los televidentes que en caso de querer realizarse este tratamiento lo hagan en un lugar que conocen y del que tienen referencias: "Yo firmé el consentimiento, en el momento no saqué la foto porque yo confiaba".

De esta forma, la mediática advirtió que tomará medidas legales ante la situación: "Pasaron un montón de cosas que yo no puedo explayarme en el tema, porque hay que hacer las cosas como corresponde, primero la denuncia judicial".

Qué le pasó a Eliana Guercio

En la última semana, a través de sus historias de Instagram, la mediática brindó un mensaje de advertencia a todos sus seguidores acerca de los cuidados que se deben tener a la hora de realizar cualquier tipo de intervención estética.

"Les voy a ir contando y mostrando lo que me sucedió a mí. Pero antes les advierto: no vayan a esteticistas que ven en redes sin tener recomendación de confianza o investigar cómo procede la profesional", comenzó la pareja de Chiquito Romero.

Si bien Guercio no publicó fotos ni videos del estado actual de su rostro, aseguró que pronto iba a realizar un vivo contando todo lo que le pasó, pero antes advirtió: “Investiguen antes de tocarse con cualquiera. Las redes engañan muchísimo".

Y detalló los motivos por lo que accedió a tratarse en la esteticista: "No se fijen en si hay famosas. Ni en los seguidores, yo entré por ahí. Me dijeron a todos que sí, que iba a ser como yo esperaba y después del tratamiento empezaron a cambiar el discurso".

De esta forma, recomendó no hacer consultas por video y para luego pactar directamente una cita para el tratamiento estético. "Yo no lo hice. Pero hay gente que lo hace", aseguró.

La mediática aseguró que se encuentra bien de salud pero agregó: “Tengo reacciones adversas pero nada que involucre mi salud”. Hacia el final brindó tranquilidad a sus seguidores: “Gracias a Dios solo es estético, por ahora”.

image

Víctimas de mala praxis

Las denuncias por mala praxis en tratamientos estéticos son cada vez más frecuentes entre figuras mediáticas. Hace poco, Noelia Marzol contó que una intervención en sus labios superó sus expectativas de forma negativa: “No sé en qué momento sucedió, terminé con algo muy exagerado. Por suerte lo detecté y me lo quité”.

El caso más trágico y recordado sigue siendo el de Silvina Luna, quien falleció tras años de complicaciones de salud que habría sufrido a raíz de una mala praxis en un procedimiento estético realizado por el médico Aníbal Lotocki.