Un festival a puro baile y juegos para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down

A jugar y a bailar. La plaza de las Ciencias acaparó un festival para chicos con síndrome de Down.

La plaza de las Ciencias se transformó en una verdadera fiesta a puro baile para integrar, compartir y reivindicar los derechos de aquellas personas con síndrome de Down, en el marco del Día Mundial conmemorado el pasado 21 de marzo. "El objetivo fue que sigamos conociendo y defendiendo los derechos de las personas con síndrome de down", remarcaron desde la Asociación por la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down (Aisdro).