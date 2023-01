Ucrania aniquiló a un batallón completo de soldados rusos

El ejército ucraniano no confirmó directamente el ataque, pero sí tácitamente. La Dirección de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que unos 400 soldados rusos movilizados (es decir, conscriptos enrolados obligatoriamente) habían muerto en el edificio de una escuela de formación profesional en Makiivka y que unos 300 más habían resultado heridos. Esta afirmación no pudo ser verificada de forma independiente. Pero las imágenes de la escuela antes y después del impacto no dejan muchas dudas: la destrucción del edificio es total. El comunicado ruso decía que el ataque se produjo “en la zona de Makiivka’’ y no menciona la escuela. La base rusa fue puesta en la mira por la detección de una creciente actividad de celuares, detectada por los ucranianos. “Los soldados rusos pusieron literalmente marcas sobre sus cabezas, y el HIMARS selló su destino”, comentó una fuente ucraniana.

Según el análisis de la inteligencia militar ucraniana, el grave error de principiantes que cometieron los reclutas demostraría que Rusia está enviando al frente a soldados mal entrenados. Además el tremendo desgaste en la zona de Bakhumt y Kremnina, en el este, obligaría a Rusia a buscar una pausa para reponer fuerzas y hombres.

En tanto, Rusia desplegó múltiples drones en otro ataque nocturno contra Ucrania, mientras el Kremlin señaló que no habría tregua en su estrategia de atacar infraestructura civil y de desgastar la resistencia ucraniana a su invasión. Fue el más reciente de una serie de implacables ataques de fin de año, incluido uno en el que murieron tres civiles en la víspera de Año Nuevo.