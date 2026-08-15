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Parrilla y teatro: una propuesta para disfrutar en plena avenida Corrientes

aA pocos metros del Obelisco, Revire Brasas Bravas combina cortes de carne, cocina argentina, vinos y coctelería en pleno circuito teatral porteño

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

15 de agosto 2026 · 07:00hs
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La propuesta se complementa con vinos argentinos y coctelería

La propuesta se complementa con vinos argentinos y coctelería, ideal para antes o después de una función teatral.

Hay una escena que forma parte del imaginario porteño: una función de teatro, una caminata por avenida Corrientes y una mesa donde la noche continúa alrededor de un buen plato de comida. En el centro de Buenos Aires, a pocos metros del Obelisco, esa combinación encuentra una propuesta que tiene a la parrilla como punto de partida, pero que busca ampliar la experiencia hacia otros sabores de la cocina argentina.

Revire Brasas Bravas se encuentra dentro del tradicional circuito teatral de Corrientes, una ubicación que lo convierte en una alternativa tanto para turistas que recorren el centro como para quienes viven en la ciudad y buscan un lugar para almorzar, cenar o completar una salida.

El asado como punto de partida

La parrilla ocupa el centro de la carta, con cortes clásicos como ojo de bife con hueso, bife de chorizo, entraña, lomo a las brasas y asado de tira.

Entre las especialidades de la casa aparece el Asado Especial Revire, una costilla de novillo que se cocina durante cuatro horas mediante un proceso de braseado que busca lograr una carne tierna y de cocción lenta.

El trabajo sobre las brasas se realiza con quebracho y carbón, una técnica que mantiene uno de los rasgos más reconocibles del asado argentino: el fuego como parte fundamental del sabor. La propuesta también contempla otros cortes y alternativas como churrasquito de cerdo, bondiolita grillada y salmón a las brasas.

Una carta que va más allá de la parrilla

Aunque las carnes ocupan un lugar central, el menú incorpora distintas preparaciones para quienes buscan recorrer otros aspectos de la cocina argentina.

Una de ellas es el Cordero al Disco, elaborado con cordero patagónico y cocinado lentamente en disco de arado, con arroz, papas, choclo y boniato. La preparación recupera una técnica asociada a la cocina de campo y la lleva a una mesa del centro porteño.

También aparecen platos como lomo, bondiola braseada, salmón, milanesa porteña y distintas opciones de pollo.

Las pastas artesanales aportan otro recorrido dentro de la carta. Entre ellas se encuentran los sorrentinos de lomo, los ravioles de cordero y los tagliatelle acompañados por ragú de cordero patagónico. La propuesta se completa con risottos, entre ellos uno de hongos y otro de langostinos y tomate. De esta manera, la parrilla funciona como eje, pero no como único camino para recorrer la carta.

Vinos argentinos y coctelería

La bebida ocupa otro lugar dentro de la experiencia. La cava reúne etiquetas de distintas regiones vitivinícolas argentinas, con opciones pensadas para acompañar tanto las carnes como las pastas y otras especialidades.

La barra, por su parte, propone una combinación de cócteles clásicos y de autor. Es una alternativa para comenzar la salida, acompañar la cena o extender la sobremesa después de comer.

Una mesa en el circuito teatral

La ubicación es parte importante de la propuesta. Sobre avenida Corrientes y a pocos metros del Obelisco, el restaurante queda integrado a uno de los corredores culturales más tradicionales de Buenos Aires. La cercanía con los teatros permite combinar una cena con una función y hacer de la comida una parte más de la salida. También funciona a la inversa: terminar el espectáculo y sentarse a comer sin alejarse del centro porteño.

Esa relación con el mundo del teatro también aparece en la decoración del salón, donde se conservan platos autografiados por artistas que pasaron por el restaurante después de sus funciones.

Para turistas, la propuesta permite sumar una experiencia gastronómica a un recorrido por algunos de los lugares más reconocibles de Buenos Aires. Para los porteños, ofrece otra posibilidad para encontrarse con la cocina argentina en una zona donde la gastronomía y la cultura forman parte de una misma salida.

Con la parrilla como protagonista y una carta que incorpora carnes, pastas, platos de cocina argentina, vinos y coctelería, la propuesta busca recuperar algo muy propio de la ciudad: comer sin apuro y hacer de la mesa una parte importante de la noche.

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