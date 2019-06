Tips para viajar en familia en aerolíneas low cost

El portal Turismocity, la compañía que permite encontrar el mejor precio rápidamente al comparar la tarifa de más de 100 agencias de viajes en una sola búsqueda, recomienda los mejores tips para las familias numerosas que quieren ahorrar en sus vacaciones.

1. Aprovechar las ofertas de vuelos baratos

Debido a la devaluación, los pasajes aéreos en pesos aumentaron en los últimos meses, pero comparándolos con el año pasado, en dólares, están más baratos. Además, con el auge de las aerolíneas low-cost, están saliendo ofertas de vuelos con precios nunca antes vistos. Hoy en día, se consiguen vuelos nacionales desde 400 pesos ida y vuelta (lo que cuesta una entrada al teatro o una cena para una persona en un restaurante.

Esto se convierte en una gran oportunidad para que muchos argentinos, a pesar de la crisis, puedan seguir viajando. Es por eso que el primer tip que les damos para viajar barato es usar meta-buscadores para comparar precios y encontrar buenas ofertas. Es importante que estén suscriptos a las alertas para poder aprovechar las mejores promociones en el momento que aparecen.

2. Llevar poco equipaje

Hoy en día las aerolíneas están ofreciendo tarifas muy económicas de vuelos que no incluyen equipaje en bodega (con la opción de pagarlo aparte si se quisiera agregar). Esta es también una buena opción para ahorrar: viajar únicamente con equipaje de mano. Resulta todo un desafío poder meter todo en un carry on, pero es totalmente viable si se viaja en verano, donde no se necesita llevar tanta ropa, o si son pocos días de viaje. Otra opción, si el carry on les queda chico, es añadir un equipaje facturado para un miembro de la familia y llevar ahí las cosas que ocupen más espacio.

3. Viajar fuera de temporada

Sabemos que este es un punto difícil para quienes tienen hijos en edad escolar, pero no queríamos dejar de mencionarlo para que quienes puedan, aprovechen esta ventaja. Los precios de los pasajes, hospedajes y hasta comidas en los destinos turísticos suelen ser siempre más económicos fuera de temporada. Conviene quizás tomarse menos días de vacaciones para que los chicos no pierdan muchos días de clases e irse de viaje en temporada baja para ahorrarse una gran parte del costo que tiene viajar en fechas de vacaciones.

4. Evaluar diferentes opciones de alojamientos

A veces, a las familias les conviene alquilar una casa o departamento que habitaciones en un hotel. Los meta-buscadores también nos permiten comparar los precios de los alojamientos entre diferentes alojamientos y encontrar la opción más económica. Siempre lo mejor es evaluar todas las opciones y asegurarse de estar pagando el mejor precio disponible.

5. Tener en cuenta los descuentos para familias

Muchas empresas turísticas ofrecen descuentos para familias o grupos numerosos. Vayan donde vayan y hagan lo que hagan, siempre consulten esta opción. Por ejemplo, hay países que ofrecen descuentos significativos en transportes para grupos familiares donde se puede ahorrar bastante. Como también, operadores turísticos tienen combos más económicos de excursiones, tours o pases de ski para familias, por ejemplo. Dentro de este punto, cabe mencionar que, en la mayoría de los casos, los menores también pagan menos.

6. Elegir destinos con costo diario barato

Hoy en día, considerando el costo del dólar, si pensamos en viajar al exterior, el pasaje ya no es el costo mayor con el que nos enfrentaremos. El costo diario en hospedaje, comidas y actividades del destino se ha vuelto un punto importante a considerar a la hora de elegir adónde irse de vacaciones.

Destinos como Europa o Estados Unidos, donde antes no pesaba tanto este punto, hoy es crucial. De la misma manera, otros destinos que antes parecían muy caros por su costo aéreo, hoy resultan una oportunidad para aprovechar por tener un costo diario muy bajo. Es el caso, por ejemplo, de Tailandia y otros países del Sudeste Asiático. El valor de los pasajes a Bangkok en dólares ha bajado un 30% respecto al año pasado, y en costo diario es tan bajo que se puede gastar hasta la mitad que en otros destinos.

7. Tener en cuenta la cobertura del seguro de viajes

Los seguros de viajes, muchas veces, cubren cosas que no tenemos en cuenta como, por ejemplo, los seguros de alquiler de autos. Al alquilar un auto, siempre hay un costo extra por seguro de alquiler, pero puede que el seguro de viajes ya cubra ese costo, y en ese caso, no sea necesario contratar uno extra.