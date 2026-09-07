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Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio y confía en la justicia

Diego García, padre y esposo de las fallecidas, fue el primero en dar testimonio en el juicio. Confió en que se llegará a una condena de 18 años al conductor

7 de septiembre 2026 · 09:19hs
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Tragedia en la Costanera. Diego García

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Tragedia en la Costanera. Diego García, poco antes de que se inicie el juicio por las muertes de su hija y su pareja. "La sociedad espera una condena a 18 años", dijo
Diego García abrió la ronda de testigos en el juicio contra Agustín López Gagliasso

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Diego García abrió la ronda de testigos en el juicio contra Agustín López Gagliasso

Diego García, esposo y padre de las víctimas de la tragedia en la Costanera, fue el primer testigo en declarar al iniciarse el juicio a Agustín David López Gagliasso, imputado por doble homicidio simple con dolo eventual. Según indicaron fuentes judiciales, el juicio se extenderá durante una semana y el imputado no estará presente en la sala, ya que lo seguirá desde su lugar detención a través de la plataforma Zoom.

La fiscal de la Unidad de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos Valeria Piazza Iglesias acusa a López Gagliasso como autor de doble homicidio simple con dolo eventual y lesiones y ya formalizó un pedido de 18 años de prisión.

Unos minutos antes de que comenzara el debate, García accedió a hablar con LT8 sobre sus sensaciones en esta etapa en la que se reencontrará reviviendo el peor momento de su vida como lo fue la muerte de su pareja Tania Galdolfi y de su hija Agustina, de 17 años.

Qué dijo el papá y pareja de las víctimas

Voy a poder sacarme un peso de encima, al decir lo que pasó ese día. Se terminó una etapa. Espero que la condena sea a 18 años, además eso es lo que espera también la sociedad de Rosario y de Córdoba también. No menos de 18 años de cárcel, porque López Gagliasso en todo momento tuvo intenciones de matar”, expresó Diego en contacto con la radio.

>> Leer más: Tragedia en la costanera de Rosario: juzgan a un joven por las muertes de una mujer y su hija

García recordó que López Gagliasso iba a más de 100 kilómetros por hora “persiguiendo una moto. Ojalá en este juicio se pueda establecer el motivo de esa persecución, aunque dudo que eso se pueda comprobar”, pero a la vez se mostró satisfecho por los avances que tuvo el proceso judicial.

“Estoy conforme con todo lo realizado hasta el momento. Se tenía que investigar bien, tomar todas las pruebas. Estoy conforme con los tiempos que se hizo todo. Con respecto al imputado, no es lo mismo verlo en televisión, a través de Zoom, que tenerlo adelante. Me hubiera gustado verlo en persona. Nunca pidió perdón, solo la madre dijo algo parecido, pero nunca lo escuché a él pidiendo perdón sinceramente. Solamente dijo hagan de mí lo que quieran”, subrayó Diego.

>> Leer más: Tragedia en la costanera central: reclamo de justicia en Córdoba que se replicará también en Rosario

Al ser consultado cómo sobrelleva todo lo que pasó en su Córdoba natal, García remarcó: “Mi vida en Córdoba es complicada, todo el día estoy trabajando. Estoy dedicado toda mi vida a Victoria, mi otra hija. Victoria y el trabajo son toda mi vida”.

Cómo fue la tragedia en la Costanera

A bordo de un Peugeot 206, López Gagliasso entró al túnel de la avenida Illia la noche del martes 21 de enero mientras viajaba con Giovanna R. desde la zona sur de la ciudad. El trayecto terminó con una colisión brutal a la altura de calle Presidente Roca, donde parte de una familia de turistas de Córdoba no logró esquivar el auto fuera de control.

El automovilista alcanzó una velocidad de 120,7 kilómetros por hora en el camino e hizo maniobras de zigzag para alcanzar a un motociclista con el que mantuvo una discusión previamente, pero en la intersección mencionada derrapó hacia la vereda este. Tania y su hija mayor, Agustina, murieron en el acto por el impacto del vehículo.

Victoria, la hermana menor, fue trasladada hasta el Hospital de Niños Víctor J. Vilela y quedó fuera de peligro. Su padre Diego García (45) también sufrió algunas lesiones, pero no requirió internación.

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