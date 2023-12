Tasa vial, boleto y TGI: parada brava del oficialismo en el Concejo

Por eso, desde Arriba Rosario dejaron entrever que si bien les alcanza con la mayoría, la idea es continuar con la línea de escuchar, recibir aportes, contestar, y agotar toda la instancia de evacuación de dudas e incorporación de modificaciones. En eso se encuentran hasta que lleguen al recinto. En los temas más sensibles, el acuerdo se constituye hacia el interior del interbloque. Desde el socialismo adelantaron que acompañarán para dar gobernabilidad, pero están viendo algunos puntos y esperando contrapropuestas. El PRO se posicionará en igual sentido, y lo mismo se espera de las bancas de Volver a Rosario.

"Estamos trabajando los acuerdos. Buscamos la votación en general y en particular de los artículos que más se discuten. Lo más complicado es la delegación de facultades para aumentar el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) y tasa vial. Esas las votaremos los de Unidos. En los otros temas tendremos acuerdos mas amplios", adelantó Fabrizio Fiatti, una de las principales espadas de Pablo Javkin en el Palacio Vasallo.

Por el lado de Presupuesto, el paquete contempla la eliminación de 30 tasas, equilibrio fiscal y 12% de presupuesto para inversiones de capital. Esto sería acompañado en general por el peronismo, que tiene seis bancas, y por Ciudad Futura, que posee cinco.

"Es muy compleja la redacción atendiendo las variables nacionales, que están muy inciertas todavía. Está atado a algo que no se va a cumplir, que es la previsión del presupuesto nacional y provincial. Pero técnicamente es correcto. Así que en general lo vamos a votar a favor, más allá de que vamos a oponernos a algunas cosas en particular", consideró Mariano Romero, edil del bloque peronista.

Caren Tepp, presidenta de bloque de Ciudad Futura, dijo que acompañarán si se aceptan algunas propuestas de modificaciones "que tienen que ver con dar cumplimiento a la previsión de algunas asignaciones presupuestarias que ya están fijadas por ordenanzas aprobadas por el Concejo. "Entendemos que es una herramienta fundamental para quien fue elegido para gobernar la ciudad los próximos años, y no es nuestra intención ser una oposición que ponga palos en la rueda", consideró.

Las polémicas

La OGI incluye algunos temas que van a traer polémica. Una es la tasa vial, que se calculará en un 1,6% por litro de nafta para financiar obras de bacheo. El peronismo no la acompañará: "Carga de manera directa sobre los que menos tienen y va a tener impacto en el precio de los productos. El destino para el que se va a usar se puede solventar con los gastos corrientes. También tiene declaraciones de inconstitucionalidad, pero lo más grave es que va a pagar lo mismo el que tiene una pequeña para ir a trabajar, que un camión de tránsito pesado que rompe más el pavimento, o un vehículo de alta gama", dijo Romero.

Tepp también la criticó: "El oficialismo dice que se eliminan 30 tasas, que en realidad ya no estaban operando porque estaban vinculadas a prestaciones de servicios y actividades económicas que no existen más en la ciudad, por lo que no tiene peso en el bolsillo del rosarino. Pero la creación de la tasa vial tiene un impacto regresivo para toda la ciudadanía. En el marco de un proceso de aumentos sostenidos, hará que en Rosario el combustible incluso valga más caro que en cualquier otra ciudad", dijo.

El otro es el aumento de la Tasa General de Inmuebles de manera mensual por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación de la canasta básica que mide el Indec), que es otro tópico al que la oposición no le daría los votos.

"Hoy tiene una fórmula que está más atada al bolsillo de los trabajadores, porque tiene en cuenta el salario de los recolectores, y se cambiaría en un escenario de estancamiento con inflación, como el que pintan a partir de las nuevas medidas del Gobierno Nacional. Entonces va a repercutir de manera negativa en el bolsillo de los contribuyentes, que van a estar perdiendo con respecto a la inflación en sus ingresos", apuntó Romero.

Tepp manifestó que "esto significa que dentro de lo que se calcula va a ser una hiperinflación a partir del año que viene, vaya de manera directa al aumento. En los próximos seis meses, el mejor de los pronósticos es que la inflación sea de 400%, y en el peor de 1.500%", y alertó en ese sentido que podría representar un aumento impagable por los ciudadanos: "Es absolutamente nocivo y lo que proponemos es la posibilidad de que se busquen alternativas que no tengan que ver solamente con que estos déficits los pague el contribuyente", lanzó.

Un tercero es el permiso para endeudarse: emitir letras para obras al doble de la capacidad actual (del 2% al 4%) con el argumento de que han sido exitosas. Esta propuesta no tendría demasiados problemas para recibir luz verde. "No está mal teniendo en cuenta que la buena calificación de riesgo que tiene la Municipalidad lo deja bien plantado de cara a la emisión de bonos y letras, que además son en pesos", explicaron desde el justicialismo. "Estamos evaluando los ejecutados de los años anteriores, cuando lo hemos acompañado, y en principio estamos en condiciones de habilitar esta herramienta al Ejecutivo una vez más para el año próximo", apuntaron desde CF.

Transporte

Un cuarto eje que seguramente traiga debate es la delegación de facultades para aumento del boleto de colectivos atado a IPC, de manera automática cada dos meses. El oficialismo necesita una mayoría especial de dos tercios porque necesitan el ingreso sobre tablas para después tratarlos. Es el tema que aparece como más complicado. "Es una locura atarlo a IPC porque traslada automáticamente el costo a los usuarios. También va a impactar negativamente sobre el sistema, porque va a haber menos usuarios subiendo a los colectivos", dijeron desde el peronismo.

"Pedimos que la oposición en conjunto tenga una actitud responsable y que hagamos valer nuestro rol, que es la búsqueda de alternativas a este proyecto. Si nos ponemos de acuerdo y pedimos que no sea tratado, sino que se habiliten los canales para un intercambio, creemos que podemos llegar a otros índices en los cuales se puedan prever los aumentos sin vincularlos a IPC sino al RIPTE, que toma la variación salarial, es decir cuánta plata va a ir teniendo los rosarinos en el bolsillo para poder afrontar los aumentos que vienen", propuso Tepp.

El último punto es la delegación de la potestad para subir la tarifa de taxis hasta el 1º de marzo de 2024. Este también tendría mayores consensos aunque desde la oposición aclararon que todavía no vieron la redacción final. Si el espíritu es que Javkin pueda disponer una suba durante el receso legislativo en caso de que las variables se presenten como muy complejas y hacen imposible sostener el servicio, recibirá la aprobación.

También se tratarán varios expedientes de Planeamiento importantes como la autorización de la obra en el complejo de cines Village-Cinépolis, un permiso para construir un edificio en Corrientes y San Lorenzo, donde hay una playa de estacionamiento y una estación de servicio en desuso, y un desarrollo en el ex complejo Fecovita en inmediaciones de Puerto Norte.

Así las cosas, un aliado del oficialismo comentó que "todos los temas están abiertos" para intentar lograr su sanción. Durante la mañana se reúnen varias comisiones a primera hora, y a media mañana Presupuesto. Por eso aún se cerró nada, para que todos aporten y el oficialismo intente llegar a la aprobación con mayores consensos.