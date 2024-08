Rosario está más cerca de hacer el primer trasplante de útero de la Argentina

Los trasplantes que ya se hicieron en el mundo fueron en su mayoría con donante vivo, pero pueden hacerse con donante cadavérico.

En Rosario ya hay 51 mujeres que se anotaron en una lista para ser evaluadas oportunamente y que tienen interés en someterse a este procedimiento que les podría permitir la gestación de un bebé en su propio cuerpo cuando por alguna razón nacieron sin útero o se lo extirparon por alguna enfermedad.

Una vez que el trasplante se realiza y el órgano no es rechazado hay que esperar entre cuatro y seis meses y se hace la transferencia de embriones para intentar lograr el embarazo.

"Estamos más cerca"

"Sí, estamos mucho más cerca de que un trasplante de útero se haga acá, en Rosario", dijo a La Capital la médica ginecóloga, cirujana y especialista en medicina reproductiva, Leticia Solari, integrante del Grupo de Trasplante Uterino Rosario de Grupo Centro, conformado además por la ginecóloga y cirujana María Victoria Boccio (quien también estuvo en San Pablo), y un equipo interdisciplinario.

La médica detalló: "Recibimos muchas consultas, en forma constante, la mayoría de chicas que nacieron sin útero por un síndrome congénito y que tienen la expectativa de llevar adelante un embarazo".

"Cuando chicas de 15 años llegan al consultorio porque no menstrúan y diagnosticamos que no tienen útero, es muy difícil decirles que no van a poder ser mamá biológica. Por eso entendemos que darles esta posibilidad es muy importante. A ellas y otras que no tienen útero por diversos motivos", marcó. Y agregó: "Mucha gente piensa: ¡cómo se van a someter a tantas cosas para tener un hijo!, pero el deseo de la maternidad puede ser realmente muy grande y hay que considerarlo y respetarlo", reflexionó Solari.

La especialista adelantó que en los próximos días volverán a presentar al Incucai el protocolo para realizar esta intervención (lo habían hecho por primera vez en febrero de 2020), y que incluirá ciertas modificaciones de acuerdo a los conocimientos y experiencia que sumaron en estos años (las integrantes del equipo ya participaron de tres trasplantes en otros lugares del mundo).

Además, presentaron la documentación en el comité de ética del Instituto Universitario Italiano de Rosario (Iunir) y el protocolo fue aprobado.

La historia del trasplante de útero

El recorrido de esta revolución en medicina reproductiva es corto, pero ya ha dado sus frutos. En Brasil ya se hicieron varios trasplantes de útero y se registró el nacimiento de una bebé en 2017 de una mamá que había recibido un órgano cadavérico. Fue el primer caso en el mundo con donante fallecida.

Pero el primer nacimiento fue con donante viva y aconteció en 2014 en Suecia. La madre, oriunda de ese país, tenía 35 años y sufría de un trastorno genético que hizo que naciera sin útero. La donante tenía 61 años y era una amiga de la familia, ya que en Suecia se permiten donaciones que no sean de familiares directos, algo que no ocurre en la Argentina, salvo intervención judicial.

Desde entonces nacieron en el mundo unos 50 bebés en el marco de estos procedimientos (ninguno en Argentina).

La mayor experiencia en trasplante de útero es con donantes vivas. Suecia es el país que inició este camino, de la mano del doctor Mats Brännström, pionero mundial en trasplante uterino con fines reproductivos y quien guio los primeros nacimientos con donante viva. El especialista estuvo en dos oportunidades en Rosario capacitando a los profesionales del grupo local.

El operativo en Brasil

Tanto la receptora (que había esperado siete años un órgano de donante cadavérico) como su hermana se encuentran en buen estado de salud, comentó Solari, quien ya regresó a Rosario y recibe en forma constante los reportes de los médicos brasileros que encabezaron el procedimiento y que a su vez se han capacitado con Mats Brännström.

"La intervención de la que participamos fue en el Hospital Das Clínicas de Sao Paulo. Daniel Ejzenberg y Wellington Andraus son los cirujanos de Brasil que estuvieron a cargo y cuyo equipo es pionero en la región. Son los primeros que reportaron un nacimiento luego de un trasplante de útero, en el año 2017", comentó Leticia Solari, quien junto al equipo del Grupo Centro, esperan dar la misma noticia en Rosario, en un futuro cercano.