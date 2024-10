Ricardo Lunari y Matías Lequi se juegan gran parte de su futuro en estos ocho partidos finales

La Liga Profesional 2024 ya tuvo el fin de semana pasado su primer capítulo del último tercio de las 27 fechas que tiene el torneo. Quedan ocho fechas y tanto Newell’s como Central están más cerca de no ser parte de la próxima edición de la Copa Sudamericana que de saberse satisfechos por el deber cumplido, aunque todavía no está dicha la última palabra. Ambos entrenadores confían en cumplir ese objetivo que los mantiene vivos y por el que luchan partido tras partido.

Mientras que los canallas tienen tres porotos menos que los rojinegros y están a 10 puntos de la línea de clasificación. Esta desventaja puede ser más chica si se libera algún cupo, ya sea a través de la Copa Argentina o dependiendo de quién sea el campeón de la actual Liga Profesional.

El ciclo de Matías Lequi

El actual DT canalla ya lleva 13 partidos en el banco auriazul: 11 en la Liga Profesional y dos en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sus números por el momento muestran más derrotas que triunfos. Ya que los canallas ganaron 4 cotejos, perdieron 5 e igualaron en cuatro oportunidades.

Hay que dividir el análisis en dos partes bien diferenciadas en cuanto a los resultados. En los primeros seis partidos, tras la salida de Miguel Ángel Russo, los de Arroyito consiguieron dos triunfos gordos, frente al Tripero y en el clásico, estuvieron a la altura de las circunstancias en la llave con Fortaleza en la Sudamericana, perdieron con un equipo alternativo ante Independiente y sumaron de a tres en Arroyito frente a Atlético Tucumán.

Más allá que todo lo que tenga que ver con la generación de juego mostró altos y bajos, era un equipo pragmático que por lo menos a esa falta de fútbol la compensaba con resultados, sobre todo el logrado ante Newell’s, con el peso específico que tiene un triunfo así.

Pero en los últimos siete cotejos, tanto los puntos conseguidos como el rendimiento tuvieron más oscuros que claros. No puede pasar de desapercibido que de los últimos 21 puntos en juego, los canallas sólo lograron seis (29 por ciento de efectividad).

image.png

El oasis en el desierto, y la mejor actuación de la era Lequi, fue aquel notable triunfo por 3 a 0 en la fecha 16 frente a Vélez en el Gigante de Arroyito.

Pero después sumó tres empates con sabor a poco, ante Talleres (L) 2-2, Banfield (L) 1-1 e Instituto (V) 0-0. Y fue derrotado por Boca 2 a 1 en La Bombonera, por Platense 1 a 0 en Vicente López, donde Maximiliano Lovera malogró un penal en la última jugada del partido, y también sucumbió ante Defensa y Justicia por 2 a 1 en Florencio Varela. En estas tres caídas, el equipo sufrió goles en los primeros minutos, y si bien tuvo una reacción no le alcanzó para traerse algo.

En estos últimos tramos de la Liga Profesional, los canallas serán locales ante Barracas Central, luego irán a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia, recibirán a San Lorenzo y luego tendrán dos cotejos como visitantes (Estudiantes y Central Córdoba de Santiago del Estero), para en las últimas tres fechas ser anfitriones de Racing, jugar en el Monumental con River y cerrar el año en Rosario contra Belgrano.

Habrá que ver cuántos puntos consigue y qué cartas muestra en cuanto a lo futbolístico, ya que de esto, clasificación mediante o no la Sudamericana, dependerá en gran parte la continuidad de Lequi en 2025.

Los primeros pasos de Ricardo Lunari

El empate 1 a 1 de Newell’s frente a Sarmiento del pasado sábado en el Marcelo Bielsa no dejó conforme a nadie en el mundo leproso. Menos al DT, que ensayó una fuerte autocrítica al decir en la conferencia de prensa: “Nos preocupa que el rival llegue dos veces y nos convierta”.

Pero al menos desde la estadística le sirvió a Ricardo Lunari para llegar a los ocho puntos en los cinco partidos que dirigió al equipo e igualar la cantidad de unidades que cosechó su antecesor, Sebastián Méndez, en los diez encuentros que estuvo al mando de la Lepra.

El Gallego logró un triunfo (ante Barracas Central como visitante por 1 a 0), 3 empates y 6 derrotas. Quedó eliminado de la Copa Argentina por penales ante Central Córdoba y nunca pudo ganar en el Coloso.

En cambio, Lunari, ya en la mitad de los partidos de Méndez, logró sumar esa cantidad puntos. El DT interino leproso buscará de acá a fin de año sumar un buen colchón de puntos que le permita ganar la confianza de la comisión directiva del club para seguir en el cargo.

image.png

Debutó con un triunfo frente a Tigre por 1 a 0 en el Parque. Luego, Deportivo Riestra le empató 3 a 3 sobre el final en un partido increíble en la cancha del Malevo, venció 2 1 a Lanús en Rosario, tras ir perdiendo 1 a 0, jugó mal en Mendoza y perdió 2 a 0 frente a Godoy Cruz y no tuvo una buena actuación con Sarmiento en el 1 a 1 de la última fecha. El fixture leproso marca que ahora tendrá que ir a Santa Fe para enfrentar a Unión. Luego será local de Huracán y visitante de Gimnasia. Tiene el plus de jugar dos partidos seguidos como local (Central Córdoba e Independiente); para después enfrentar a Atlético en Tucumán, recibir a Boca y cerrar el 2024 frente a Talleres en Córdoba.

Con Lunari, la Lepra sacó el 53,33 por ciento de los puntos. De mantenerse este porcentaje, que no es malo, los rojinegros sumarían 13 puntos en estas 8 fechas y, si bien nada es lineal, no le alcanzaría para ingresar a la Sudamericana, por lo menos si no se libera algún lugar. Por lo cual, en la recta final deberá afinar un poco más el número en relación a los puntos, pero más que nada ser constante en el juego para allanar el camino hacia ese objetivo.