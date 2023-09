Luego, junto a él, ocho amigos y su hijo Leonardo, se trasladaron a la fábrica que tiene establecida la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi en el barrio Santa Isabel de la ciudad de Córdoba, donde se paralizó la línea de producción para un homenaje al Torino 380 fabricado en 1966, que pertenecía al fabricante Ricardo Zeziola (también dueño del famoso Pronello Huayra Ford) y desde ahora es propiedad de Pagani.

En ese lugar, Berta le contó a Pagani los detalles de cómo retiraba los Torino de la planta, los llevaba a La Fortaleza y los intervenía para convertirlos en autos de competición. Según Pagani, Berta es su máximo ídolo en el mundo automotor y en varias oportunidades compartieron la pasión por el Torino, como cuando corrieron juntos las 1.000 Millas Sport en el auto réplica de Nürburgring, de Pagani.

En la continuidad del encuentro, también charlaron de temas en común vinculados al mundo fierrero y afinaron los detalles para llevar "El Toro" a la ciudad italiana de Módena, donde reside y tiene montada su empresa Pagani Automobili. "Es muy importante para mí, como para todos los que somos fanáticos del Torino. Mi papá tenía uno y ahora encontré el modo de entrarlo bien a Europa, con todas las reglas para poder andar. Yo lo quiero usar, al menos para dar una vueltita", resaltó.

"Podemos decir que Horacio me lo sacó de las manos. Este auto tiene una historia particular. Fue fabricado en 1966 y entregado al concesionario Palmero Automotores, de Mendoza. En 1967, fue convertido en 380W dentro del propio concesionario, con las piezas de competición enviadas por la Fábrica Santa Isabel", explicó Zeziola en declaraciones al periódico "tuerca" Motor 1 Argentina. "El auto –detalló- estuvo en exposición dos años en el concesionario, hasta que en 1969 fue comprado y patentado por la familia Cartelone, de Mendoza. A ellos les compré el auto hace unos años y se restauró a nuevo por completo".

En la provincia mediterránea, Pagani recorrió además las instalaciones de la Fábrica Militar de Aviones, el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y Alisi Motors, en Malagueño.

Sobre la marcha de su empresa, que en este año celebró su 25º aniversario de creación, dijo a este diario que "hay que seguir trabajando, haciendo las cosas seriamente, invirtiendo, formando personal, aprendiendo y estamos en ese camino". Añadió que "el equipo es muy bueno, muy joven, con una edad promedio de 32 años y trabajamos mucho para formarlos".

"Hoy día la compañía tiene muchísima tecnología adentro, que antes teníamos que comprar afuera. Y lo que no sabemos hacer, lo hacen muy bien Pirelli y Mercedes-AMG, que tiene una división con 70 personas que trabajan en nuestros proyectos", precisó.

Pagani Automobili, alcanzó prestigio mundial con sus modelos Zonda, Huayra y Utopía. Este último fue presentado oficialmente a mediados del año pasado y las primeras unidades, de las cien proyectadas, se encuentran en pleno proceso de producción. "Anunciamos que en un año entregaríamos el primer auto y, en un año menos un día cumplimos el objetivo. Además, este mes entregamos otros tres y nos encaminamos a entregar uno por semana para, el año próximo aumentar aún más la producción", indicó y añadió que "tratamos de hacer todo lo necesario para hacer bien las cosas".

Horacio prefiere no hablar de "éxito". Asegura que sus logros son producto de "trabajar duro, creer en lo que uno hace y no rendirse ante las adversidades y todo parece imposible. Lo que hago es tratar de transmitir mi pasión al equipo integrado por 220 personas. Es un equipo que funciona al punto que hoy, que me encuentro en Casilda, me llegaron dos o tres mails importantes solamente. Eso quiere decir que la fábrica marcha sola".

Por qué no un auto argentino

Ante la consulta de los impedimentos para construir un auto superdeportivo en Argentina, el empresario consideró que "es difícil hasta para las industrias automovilísticas estar en pie en un sistema inestable y poco sólido. Eso ocurre con la industria en general, pero más con la automotriz que tiene tiempos no inmediatos. Necesita tiempo para transformar los proyectos y para eso tiene que haber estabilidad".

"Si uno pretende hacer autos de gran turismo para Argentina es una cosa, pero hacerlo con perspectiva internacional es más difícil porque después las normas de homologación son muy estrictas. Por ejemplo, para el Utopía hicimos 60 pruebas de choque, por lo que tenés que tener una espalda muy robusta para concretarlo. Lo mismo ocurre con las homologaciones ambientales", subrayó.

Sin embargo, consideró como un buen ejemplo el caso de Alisi Motors. "Está haciendo una muy buena réplica del clásico Ford GT40 argentino en su taller muy bien puesto, con un equipo de gente joven. Es un primer paso para formar a la gente y crear una estructura productiva para que el día de mañana puedan construir ellos mismos un auto", se entusiasmó.

Agregó que "en Argentina hay muchas condiciones. En la Fábrica Militar de Aviones hay tecnología de punta y en especial con los materiales compuestos como la fibra de carbono, entre otras. Lo mismo sucede en la fábrica de satélites, posee una tecnología increíble, con gente muy preparada y métodos de trabajo. Esperemos que en el futuro haya estabilidad económica para que se puedan llevar adelante proyectos a largo plazo con perspectiva internacional".

"Pero ahora es muy difícil –reflexionó- porque cómo hacés para presentarte a un público internacional con una inflación de más del cien por ciento anual mientras que en Europa, cuando se acerca a los cinco puntos parece que se está cayendo el mundo".

"Es difícil programar así. Los industriales y empresarios argentinos son unos fenómenos, unos magos, porque a pesar de todo siguen adelante y manejar una industria así no es fácil. Siempre hay que comprar tecnología afuera y si no hay estabilidad económica es muy complejo".

El auto eléctrico

En relación a la posibilidad de construir autos impulsados por energía eléctrica, Pagani aclaró que "tenemos un equipo que trabaja desde 2018 solamente en el estudio de la tecnología de autos eléctricos y también tenemos el privilegio de trabajar con Mercedes que invierte mucho en eso. Nosotros podemos abrir todos los cajones de la tecnología de Mercedes pero todavía nadie te pide un auto eléctrico porque son muy pesados. Los nuestros tienen un peso menor a los 1.300 kilogramos mientras que un eléctrico se acerca a las dos toneladas".

"Además, tenemos que atender lo que nuestros clientes nos compran. No podemos hacer cosas para divertirnos aunque sí, invertir en investigación y desarrollo para estar preparados cuando llegue el momento", aclaró.

¿Quién compra un Utopía?

Respecto al perfil de los clientes actuales de la firma del casildense dijo que "tienen mucho en común. El 90 por ciento son personas que hicieron un recorrido en la vida, empresarios, industriales que la pelearon de abajo. También hay chicos jóvenes, por ejemplo de Silicon Valley, que han acortado los tiempos. Todos son muy agradables, de perfil bajo, ricos, aunque no lo notás cuando estás con ellos. Gente de todo el planeta que nos inspira y nos respeta y que, obviamente, tratamos de igual modo y ya se sienten parte de la familia Pagani".

"Solo se diferencian al momento de elegir cómo será el auto de acuerdo a su cultura de origen. Por ejemplo, un chino prefiere colores que un americano no elegiría. Aprendemos mucho de ellos", señaló. En ese marco parafraseó a su padre ya fallecido, al recordar: "El era panadero y siempre me decía que el cliente no era el que venía la primera vez, sino el que volvía. Y por suerte, en el caso de los compradores de Utopía, un 75 por ciento ya eran clientes. El otro 25 corresponde a la apertura de nuevos mercados".

Un encuentro para lo posteridad

Horacio Pagani no se olvida de su pago chico y menos aún de sus compañeros y compañeras de colegio con quienes suele reunirse, al menos una vez al año, cuando viene a Casilda, además de estar en contacto y compartir vivencias a través del grupo de WhatsApp que los mantiene unidos a pesar de la distancia.

Pero este sábado hubo un reencuentro que tuvo un sabor especial. Y no era menos. Se juntaron en el Club Social para almorzar y celebrar el cincuenta aniversario como egresados de la Escuela Nacional Nº 417 "Colonia Candelaria", conocida para ellos como "la Nacio", donde terminaron el secundario en 1973 con el título de perito mercantil y, tal vez, sin imaginar que años más tarde uno de sus integrantes ganaría fama internacional con la creación de vehículos superdeportivos que son verdades joyas de la industria automotriz.

El grupo que se congregó estuvo integrado por más de una veintena de ex alumnos que compartieron recuerdos y emociones, y el momento más conmovedor llegó de sorpresa con la presencia de tres ex profesores que se sumaron al encuentro. Osvaldo Rossi, Alberto Coirini y Héctor Gómez Casas, fueron invitados especialmente por los promotores del evento, sin que el resto supiera.

Sonrisas, complicidades y repaso de aventuras de la adolescencia afloraron en un ámbito que fue testigo de una jornada inolvidable que tuvo como momento culmine el brindis de cumpleaños, para acompañar la torta preparada para la ocasión. Después, compartieron la tarde entre mate y mate y tampoco se privaron de escuchar música y ponerse al día sobre "cosas de la vida".

"Que Horacio haya llegado tan lejos nos enorgullece, porque además de ser un talentoso es una gran persona que nunca olvidó sus orígenes, y todos sus logros son fruto del trabajo, el esfuerzo y la dedicación que le pone a lo que hace".

Así lo manifestó a La Capital Adriana Carranza, una de sus compañeras de la Promoción ‘73 con la que también cursó la escuela primaria en la Normal. "Como éramos del mismo barrio solíamos ir caminando juntos a la escuela y forjamos una amistad que perdura hasta hoy", indicó la mujer con la misma felicidad que rememoró los tardes de verano en las que iban al Parque Sarmiento para "jugar y disfrutar de la pileta de natación". Y no menos presente tiene el momento en que entró al baile de graduación en el salón de fiestas del Social "junto a él y Silvia Castaña porque teníamos la misma altura y en el curso éramos más mujeres que varones", explicó.

También refresco el recuerdo de cuando bailó con Horacio "la jota cordobesa" en un acto escolar por el día de tradición aunque prefirió no dar detalles de la performance, para luego asegurar que "Horacio, siendo un chico ya tenía pasión por el diseño al punto que hacía bosquejo de autos en clase". "Nació _añadió_ con esa capacidad de autodidacta que fue perfeccionando con el tiempo, pero además tiene cualidades para escribir poesías y toca el piano; es un verdadero genio".

Para Adriana, el afamado constructor argentino "es una persona amable y generosa que tiene la humildad de los grandes" y, en tal sentido, comentó que "siempre está en contacto y hasta nos envía mensajes y videos para hacernos partícipes de sus actividades por el mundo". Y en esa misma línea destacó que "cuando nos reunimos en Casilda es uno más, aunque nosotros lo vemos como la medalla de oro del grupo".

Similar opinión manifestó Nora Donati, quien compartió la escuela primaria y también mantiene un vínculo de amistad con Pagani. "Era un alumno normal, pero tenía la particularidad de que se la pasaba dibujando bocetos de automóviles, algo que evidentemente demostraba su vocación y la facilidad de trabajar con sus manos". Y sobre su perfil humano dijo que "tiene incorporada la simplicidad a pesar de haber tocado lo más alto, lo que hace aún más querible".

"Cuando nos reunimos suele venir en bicicleta y aunque ya conocemos su perfil bajo no deja de sorprender que siendo quién es siga disfrutando de las pequeñas grandes cosas. Lo que consiguió es tan admirable como merecido, porque la peleó, nunca bajó los brazos y fue perseverante para alcanzar lo que logró".

Recordó que cuando tuvo la oportunidad de viajar a Italia para conocer la fábrica de Pagani, en Modena, descubrió "las maravillas que hace", algo que le provocó tanta felicidad como saber que "es el mismo chico de siempre al que no lo cambió la fama y sigue estando presente para enaltecer la amistad, además de haber formado una gran familia que lo acompaña en todo".

"Lo tenemos en el podio como el número uno que es y todo lo que está viviendo bien ganado se lo tiene por su calidad humana", concluyó.