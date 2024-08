Newell's: Lucas Besozzi, sangre joven para revitalizar el ataque rojinegro

En sus primeros pasajes en el club del Parque, el extremo Lucas Besozzi, el quinto refuerzo que arribó a Newell’s para afrontar este segundo semestre competitivo, se mostró muy entusiasmado en el comienzo de esta nueva etapa. “ Cuando me llamaron de Newell’s, todo se decidió muy rápido” , reconoció este atacante de 21 años, que este miércoles se presentó oficialmente en rueda de prensa en el estadio leproso.

Sobre sus posibles aportes, indicó que “con el técnico hablamos un poco de los esquemas que suele utilizar y creo que tranquilamente puedo jugar en cualquiera de esas formaciones. Principalmente, me siento más cómodo jugando por la banda izquierda, con el perfil cambiado. Pero donde me necesiten puedo jugar. Yo estoy a disposición de lo que me pida el cuerpo técnico”.

En ese sentido, se definió como “un extremo al que le gusta jugar a pierna cambiada, soy finalizador de jugadas y tengo un buen mano a mano”.

El clásico

Y, a poco del clásico, Besozzi contó sus sensaciones. “Sé que esta ciudad es muy especial, donde sos de un club o del otro. Yo estoy a disposición del técnico. Cuando lo disponga y dónde me quiera utilizar, estoy a disposición. Si conseguimos una linda victoria en el clásico, seguramente le servirá de mucho al grupo”, indicó.

La lesión de Méndez

También, este miércoles, Newell’s comunicó a través de sus redes sociales la lesión de Armando Méndez. Según el envío, tiene “una distensión muscular en el isquiotibial derecho” y, en relación a su recuperación, el club no otorgó mayores precisiones. “Se evaluará su evolución sintomática para determinar su disponibilidad”, expresa el escrito.