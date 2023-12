Milei, el presidente que quiere ser rey

A Milei no le interesa el Congreso. Frente a su paquete desmesurado, será el Congreso y referentes de prestigio de la sociedad civil los que deberán hacerse valer

Casi al mismo tiempo que los canales porteños más diversos mostraban cómo cobraban todos los cronistas que estaban trabajando quedó claro que el ánimo del gobierno de Javier Milei es sofocar cualquier planteo de disidencia. La libertad es nuestra bandera siempre y cuando no se use para expresar disenso. La ley ómnibus que Milei mandó al Congreso con reformas estructurales profundas en el Estado, en los impuestos, en el sistema electoral, en las jubilaciones y que habilita privatizar a empresas estratégicas incluyó un inconcebible requisito para reuniones en el espacio público. En el caso de participar tres o más personas habrá que pedir autorización al Ministerio de Seguridad de la Nación con 48 horas de antelación. Quien no lo haga se expone a situaciones de represión penal o de arresto.