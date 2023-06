Miguel Russo podría apostar por Mac Allister y Komar

La lógica marca que Francis será titular ante San Lorenzo tras cumplir la suspensión. Además, no se descarta que el DT de Central recurra a la línea de cinco defensores con el ingreso del exTalleres

Central tendrá un nuevo reto a la brevedad. El próximo sábado irá a la casa de San Lorenzo para cumplir con lo que le dicta el fixture de la 22ª fecha. Para el canalla será un duelo de alto voltaje. Con matices y muchas incertidumbres en la antesala. Por un lado, Miguel Russo deberá definir cómo se plantará en el Nuevo Gasómetro en pos de no poner la mejilla, pese a que desde que arrancó la competencia casi siempre es banca. Todo marca que el entrenador reforzará la retaguardia para evitar sufrir cuando lo atacan como le sucedió recientemente contra Colón. Y es ahí donde se le abre el camino a la vuelta del equipo de Juan Komar. El exTalleres podría desbancar de la foto principal a Lautaro Giaccone. El otro tema que resta oficializar es la vuelta a la titularidad de Francis Mac Allister luego de haber cumplido con la suspensión.

La apuesta por el chico O'Connor no salió del todo bien

Como el canalla deberá ahora dar el presente en el Bajo Flores, hay varios puntos en la agenda de Miguel Russo que requieren atención y máxima dedicación. La visita a San Lorenzo, programada para el sábado desde las 17.30, obliga al DT de Arroyito a rediagramar la logística en materia de estrategia. Sobre todo porque la cosecha de visitante es muy escasa.

komar.jpg Miguel Russo tiene en las gateras a Komar. El zaguero podría jugar de arranque ante San Lorenzo

Las estadísticas reflejan que sólo ganó en una oportunidad jugando afuera del Gigante. El desafío frente al azulgrana también tiene sus particularidades. Por eso es que la semana de trabajo contará con etapas concretas y proyectadas a corto plazo. Todo sea en beneficio de llegar lo más sólido posible al encuentro con el cuervo, que últimamente se convirtió en un carroñero de empates, ya que acumula cuatro de manera consecutiva, incluida la Copa Sudamericana. Y si se hila un poco más fino, hace seis presentaciones que no puede ganar.

La previa marca que Mguel Russo tiene dos cuestiones puntuales a definir. Una, y es la que menos energía le demandaría, es el regreso al primer equi4po de Francis Mac Allister. El volante no jugó frente a Colón porque debió cumplir con una fecha de sanción fruto de la acumulación de tarjetas amarillas. La lógica marca que estará desde el vamos en el Bajo Flores. Recuperará su lugar por el juvenil Tomás O’Connor, quien lo suplió en el reciente 1 a 1.

Mientras que el otro tema a resolver es cómo se parará desde lo táctico en el Nuevo Gasómetro. No habrá que sorprenderse si apela a una línea de cinco defensores como empleó en el empate sin goles con Vélez en Liniers, el pasado 15 de mayo. En ese caso, quien tiene todos los boletos para cederle su lugar a Juan Komar es Lautaro Giaccone, tal como sucedió en el grueso de las veces que Central recurrió al exTalleres.

Claro que todas las conjeturas irán vislumbrándose a medida que se acerque la hora de la verdad para el canalla. Restan varios entrenamientos y el entrenador irá evaluando el día a día con suma atención, sin recurrir a la desesperación. Aunque las condiciones están dadas para que presente una formación con dos variantes y un esquema diferente con respecto a lo exhibido ante Colón recientemente. Claro que además Miguel Russo buscará que las líneas estén sincronizadas. Sobre todo a la hora de dar los pases.

En consecuencia, el posible equipo de Central para pararse frente a San Lorenzo estaría compuesto por Jorge Broun: Damián Martínez, Juan Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Ignacio Malcorra, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

colon.jpg En llamas. Los sabaleros le reclaman a Lamolina por el penal y la amarilla a Picco.

Colón explotó por el penal

No duda. Colón presentará un reclamo en la AFA por el arbitraje de Nicolás Lamolina en el partido ante Central. Cabe destacar que el encuentro terminó empatado en un gol luego de un polémico penal en favor del canalla, que no tuvo instancia de revisión del VAR debido a que no estaba funcionando el sistema.

El cuestionado penal sancionado por el juez Lamolina ocurrió a los 6 minutos del segundo tiempo, cuando el lateral derecho Damián Martínez ingresó al área sabalera y, tras dejar en el camino a Rafael Delgado, encontró la marca de Leonel Picco, que lo “camiseteó” y luego de un rebote la pelota le quedó a Facundo Garcés, mientras el canalla caía pesadamente en el área de la visita.

La polémica surgió cuando, pese a las protestas de todos en Colón que observaron como valida la jugada de Pîcco, el juez pitó penal y amonestó al volante sabalero quien hacía señas para que la jugada fuera revisada por el VAR, ante el pedido desesperado de Martínez.

Según se informó, la presentación del reclamo fue anticipada por el vicepresidente sabalero, José Alonso, quien tras el partido en el Gigante contó que trató en vano de conocer las razones del árbitro. “Estuve hablando con Lamolina, pero no dijo nada, absolutamente nada. Por supuesto que vamos a hacer el reclamo”, expresó el dirigente santafesino.