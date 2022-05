Marihuana: marcha, despenalización e industria

Cuatro referentas del movimiento cannábico rosarino hablaron con el diario sobre los tópicos e intereses, los reclamos vigentes, incluso analizaron el funcionamiento del Reprocann:

Sofía Maiorana , médica, militante de AUPAC (Asociación de Usuaries y Profesionales para el Abordaje del Cannabis ),

, doctora en psicología, profesora de la Facultad de Ciencias Médicas UNR, presidenta de (Asociación de Reducción de Daños de Argentina) y Paula Sarkissian, periodista, referenta de AREC (Asociación Rosarina de Estudios Culturales y/o Cannábicos).

"Los reclamos por la marihuana en general y por la marihuana medicinal en particular, son el árbol que nos tapa el bosque de los problemas de las políticas de drogas". Silvia Inchaurraga

—¿Qué significó la pandemia para el movimiento cannábico y qué valor tienen las marchas de mayo y de diciembre?

— Maiorana: La pandemia fue un momento de anormalidad repentina, de aislamiento y de incertidumbre para toda la población. Pero se fueron aclarando algunas cuestiones, por un lado, quedó claro cómo se obstaculizaron el abastecimiento del mercado no regulado pero al mismo tiempo quienes tuvieron posibilidad de cultivar realmente pudieron darle más valor a lo que significa el autocultivo en términos de autonomía. Al mismo tiempo observamos que el cultivo y el consumo crecieron. Respecto a la lucha por Derechos se pudo dar un paso, que sabemos no es suficiente, pero en medio de una emergencia sanitaria el Ministerio de Salud siguió adelante con lo que se comprometió con la reglamentación de la Ley 27.350, y toda la articulación que devino después. Las marchas tienen el valor del encuentro, del reconocimiento, de la visibilización y si bien hemos dado algunos pasos no salimos a festejar porque nos queda muchísimo por ganar en las calles.

— Inchaurraga: Para las organizaciones que trabajamos en terreno y en particular intentando llegar a los que no llegan al sistema sanitario la pandemia y sus restricciones asociadas significaron un serio problema, maximización de consumos y de daños dado el aumento del aislamiento, la tendencia a aprovisionarse o "stokearse" y la clandestinidad de los consumos de drogas prohibidas y adulteradas. Los dispositivos virtuales y las consejerías de Reducción de daños que implementamos por ejemplo desde el CEADS UNR iban dirigidas a un pequeño sector de usuarios de drogas y no lograron en ningún momento sustituir las acciones presenciales de acompañamiento, cuidado y asistencia. Demencialmente la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones APRECOD de la provincia de Santa Fe en octubre 2020 cerro nuestro servicio en Rosario: un Servicio público asistencial en Drogadependencias SADyS de veinticinco años de trayectoria en el Centro Regional de Salud Mental. (Véase Inchaurraga S. “Drogas, salud y derechos. Del VIH/SIDA al COVID 19”). Las marchas significan una posibilidad más de visibilizar nuestro reclamo en la sociedad por la reforma de las políticas de drogas. Cuando convocamos desde ARDA en solitario la primera marcha en el año 2002 en Rosario era con la misma consigna con que convocamos hoy, por la reforma de la política de drogas en general, la reforma de la política legislativa despenalizando la tenencia de TODAS las drogas y la reforma de la política sanitaria incluyendo la Reducción de daños como política oficial. A esto hoy sumamos otros reclamos sobre la legitimación de la marihuana medicinal y la no burocratización del acceso.

— Sarkissian: La pandemia tuvo varias repercusiones. Por un lado la angustia general que provocó el covid, el cambio en las formas de vida y trabajo, la salud y a veces la pérdida de seres queridos, tuvo un grandísimo impacto en la subjetividad y emocionalidad de todes y muches encontraron en el cannabis y el aceite de cannabis terapéuticas alternativas y de buen resultado para tratamientos de angustia, depresión y ansiedad. Por otro lado implicó por un lado cierta retracción por no poder ocupar las calles y visibilizar nuestras demandas y la violencia policial que a diario sufrimos usuaries y cultivadores, que a pesar del creciente consenso social que ha tomado esta problemática, la falta de una ley integral de cannabis, y de su instrumentación en todos los niveles del Estado nos deja expuestes a la permanente estigmatización y criminalización. Por eso es fundamental volver a movilizarnos, a reclamar por nuestros derechos y exigir la implementación de una nueva ley de drogas, la derogación inmediata de la ley 23737, la capacitación urgente al poder judicial y las fuerzas de seguridad acerca de los alcances del reprocann y por la libertad de todxs lxs presxs por plantar.

—Se puede afirmar que hubo algunos avances, logros, principalmente en el uso medicinal del cannabis. ¿Qué análisis hacen?

— Maiorana: Cómo punto interesante y positivo, el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud oyó los reclamos de las asociaciones. Si bien es muy dificultosa la comunicación, el diálogo con los poderes, pero fue clave para la posibilidad de corregir y ampliar el Reprocann, que es de alguna manera, un piso de Derechos. Lo que ha significado un cuello de botella con 63.000 personas aprobadas en el registro del Ministerio de Salud. Deja en evidencia que es una ley de investigación de 2017 y que no nos engloba a todos y que restringe la posibilidad de ciertos derechos al ámbito de la inscripción a través de una prescripción médica. Sabemos que en éste momento no están funcionando, o muy aisladamente, programas para poder inscribir a personas en el Reprocann. Si bien significa un gran avance hay un grueso de la población que no se ve identificada o beneficiada con ésta medida. Pero la posibilidad de tener un carnet digital que permita tener nueve plantas y transportar marihuana es muy importante.

— Inchaurraga: En Argentina lamentablemente avanzamos y retrocedemos. Hubo un significativo avance con los debates y reglamentación de la Ley 27.350, sin embargo no se puede hacer milagros cuando la ley fue pensada en términos de investigación y registros de pacientes y no en términos de derechos de las personas que requieren de los usos medicinales de la marihuana y especialmente cuando está vigente la Ley 23.737 y la penalización del autocultivo. Consecuencia de ello es la burocratización del acceso a la marihuana como medicina, sean o no aceites, el cuello de botella que significa Reprocann con el déficit de formación de nuestros médicos y el déficit de formación de nuestras fuerzas de seguridad para intervenir en la temática, la persistencia de la doble moral argentina que rechaza despenalizar el uso de marihuana con fines recreativos (y de drogas en general) y legítima que los usuarios recreativos se camuflen de usuarios medicinales con patologías variadas para poder ser inscritos y/o cultivar. Un analizador de los daños que trae el control del Estado de las personas mas que de la calidad de los productos que se consume es el caso de las Madres de la ciudad de Santa Fe MACAME que llegaron a la Corte Suprema con un recurso de amparo para que sus hijos accedan a marihuana medicinal sin entrar a ningún Programa ni ser registrados y se declare inconstitucional la penalización del autocultivo de la Ley de drogas 23.737. Considero que lamentablemente en Argentina los reclamos por la marihuana en general y por la marihuana medicinal en particular son el árbol que nos tapa el bosque de los problemas de las políticas de drogas. Se requiere una mirada integral y advertida de la hipocresía que alimenta pequeños avances y grandes retrocesos.

— Sarkissian: Sin duda hubo avances, poder discutir el uso del cannabis, ya es un avance si lo comparamos con tanto tiempo atrás. Estos avances vienen de la mano de otros grandes debates que se plasmaron en la sociedad y nos permitieron replantearnos nuestra soberanía ante las decisiones que implican a nuestros cuerpos y nuestras libertades y que ponen en discusión conceptos hegemónicos y prohibicionistas. Sin embargo,aún estamos lejos de una implementación integral de la ley de cannabis medicinal, así como también la derogación de la ley 23.737 y la ley de cannabis industrial.

—¿Cuáles son los reclamos y deudas que llevan a la marcha 2022?

— Maiorana: Vamos por una nueva ley de drogas, por regulación de las drogas, por una regulación integral de la planta de cannabis. Específicamente por un cambio en la ley 23.737. Acorde a los tiempos que corren pedimos que se incorporen las recomendaciones de los fallos Arriola y Bazterrica avanzando en la despenalización de la tenencia para consumo. Y que de manera transversall incorpore una mirada feminista y ecologista. Además, hay cuatro puntos que se consensuaron a nivel nacional.

— Inchaurraga: La gran deuda de la política de drogas argentina es con los usuarios de drogas, ellos siguen pagando la falta de una política correcta con su salud e incluso su vida; se maximizan daños, las drogas son cada vez más tóxicas y baratas, cada vez se combinan de formas más innovadoras y peligrosas, cada vez se adulteran más y el Estado mira para otro lado al no implementar políticas de reducción de daños. Y los usuarios de drogas también pagan con su libertad por la obsoleta política legislativa y su ley de drogas que puede significar causas judiciales, tratamientos obligatorios o pena de prisión más el inevitable costo de la doble estigmatización por consumir drogas y por haber sido detenido y en ocasiones procesado. Por eso reclamamos por la Reforma de las Políticas de drogas en la Argentina actual.

— Sarkissian: Este año la marcha tiene varios reclamos orientados principalmente en avanzar hacia una implementación integral de la ley del cannabis medicinal, como así también la ley de cannabis industrial. Sin embargo, nuestros reclamos centrales están centrados en la necesidad urgente de una nueva ley de drogas, que incorpore las perspectivas de derechos humanos, salud pública y seguridad. Derogación de la ley de drogas 23.737. Indulto y Reparación Histórica a las personas perseguidas y afectadas. Siendo las mujeres, población trans, travesti y no binaria, migrantes, afrodescendientes y pobres las principales víctimas del prohibicionismo ya que este también es una expresión del patriarcado y del sistema capitalista, extractivista y colonial y racista que avanza sobre nuestros cuerpos y territorios. Ley Integral de Cannabis ya. No más presas, preses y presos por cannabis. Urgente capacitación a las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial sobre el avance normativo. Exigimos al Estado la aplicación integral y ampliación de los derechos alcanzados por la ley de cannabis medicinal 27.350. Acceso a las terapias en base de cannabis en la salud pública. Correcto funcionamiento del Reprocann. Asistencia financiera y técnica para ONG´s y personas que dan respuesta a la demanda.

—¿Qué opinión y cuál debería ser el abordaje sobre la reducción de daños?

— Maiorana: Entendemos que la reducción de daños es una alternativa posible, que es segura, que es respetuosa con las personas y la salud de las mismas frente al costo que trae aparejado la concepción abstencionista. Entendemos que el sistema de salud debe adaptarse a las personas y no al revés. Y qué consumir drogas no debería ser un obstáculo para recibir asistencia médica y del estado. Creemos que no es posible un mundo sin drogas y que es necesario educar para el consumo porque lo que nos hace libres es la información. Las personas tenemos derecho a elegir lo que consumimos dentro del ámbito privado sin perjudicar a ningún otro y eso igualmente no nos hace sujetos de menos derechos.

— Inchaurraga: La Reducción de Daños es un modelo que busca reducir las consecuencias negativas del consumo de drogas, aunque dicho consumo persista. Reducir riesgos como el uso compartido de material de consumo, combinatorias de sustancias, clandestinidad, adulteraciones, experimentación y reducir daños como el VIH/SIDA, hepatitis, sobredosis, muertes evitables. Daños en el campo de la salud y también daños sociales como la criminalización, estigmatización y el encierro. Las herramientas de este modelo van desde el trabajo en terreno con agentes de salud formados, consejería en salud y promoción de derechos, distribución de información verídica y pragmática y material estéril de consumo, testeos de pastillas, alertas tempranas, salas de consumo, administración médica de drogas, sucedáneos e instituciones amigables de asistencia. Otros daños a reducir en Argentina son los daños que causa una ley obsoleta como la 23.737 y la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal con las consecuencias de estigmatización, discriminación y criminalización. La Reducción de Daños ni promueve ni legitima el consumo de drogas, no hace apología de las drogas o de su consumo, sino que reconoce su existencia y la necesidad de abordarlo cuando la prevención fracasó y la asistencia puede no ser una alternativa inmediata. Incluso en ocasiones las estrategias de Reducción de Daños accediendo a los que no llegan al sistema sanitario con mensajes pragmáticos y amigables, puede convertirse en un puente para el usuario de drogas con el sistema de salud. Es necesario aclarar que este modelo es tan válido para abordar sujetos con consumos problemáticos, o sea con relaciones de dependencia o adicción con las sustancias, como sujetos que hacen un uso ocasional y/o recreativo dada la implicancia de riesgos y daños en todo consumo, maximizados por la ilegalidad del mercado y las adulteraciones, el policonsumo y la clandestinidad.

— Sarkissian: El problema de la reducción de daños, es un problema urgente. La implicancia del cannabis en este tema es doble.Por un lado no podemos hablar de reducción de daños con una ley pùnitivista, que por un lado etiqueta de enfermes a les usuarios de drogas, pero en vez de desarrollar políticas sanitarias, les persigue y criminaliza. El consumo problemático de sustancias, es un problema de Salud Pública. Por otro lado, el cannabis ofrece buenos resultados en tratamientos para reducir el consumo de drogas peligrosas y el autocultivo reduce las exposición de les usuaries al narcotráfico.

—Se vincula el autocultivo para uso adulto o solidario con el narcotráfico. ¿Qué reflexión pueden sumar al respecto?

— Maiorana: En tanto no haya una regulación integral y que el cultivo de cannabis sea despenalizado siempre habrá lugar para el narcotráfico. Yendo al punto específico de lo que es el autocultivo y lo que es el cultivo solidario para un tercero, es más bien todo lo contrario, quién cultiva para sí mismo o para otros asegura un acceso a la planta por fuera de la narcocriminalidad. Entonces son estratégias muy interesantes pero sabemos que se pueden adaptar a un sector de la población, de la clase media. Porque en los barrios cuesta mucho cultivar, de hecho son penalizados por los narcos por tener plantas, ellos no lo permiten, y los usuarios están expuestos a robos y violencia con la impotencia que no es posible hacer denuncias a la policía.

— Inchaurraga: El Narcotráfico se alimenta de la Prohibición, la pobreza y la hipocresía argentina. Indudablemente si las drogas fueran legales el Narcotráfico no existiría como tal, por tanto el autocultivo permite no solo acceder a la planta y reducir riesgos y daños de la presencia de productos tóxicos adulterantes como en el caso de la marihuana prensada, sino que también significa evitar el contacto con el dealer o proveedor que en general concentra una diversidad de drogas que ofrece a los usuarios. Otra manera de reducir daños en el consumo. El autocultivo y el cultivo solidario reducen la necesidad de acceder a la venta de marihuana ilegal, de entrar en circuito de ilegalidad y clandestinidad que genera rédito económico a todos los eslabones del comercio de las drogas.

— Sarkissian: Esa es una vinculación con claras intenciones de enmascarar los verdaderos vínculos entre el narcotráfico y distintos sectores de poder. Por el contrario, la despenalización del cultivo es un fuerte golpe contra el narcotráfico, que impactaría principalmente en los barrios, donde los bunkers se instalan muchas veces a costa de la vida de les pibes. y esto se da al mismo tiempo que el hijo del gobernador de jujuy, mediante un acuerdo con entonces la ministra P Bullrich, accede a la explotacion de 15 hectáreas para la producción de cannabis.

—¿Ven posible una reforma de la ley de drogas 23.737?

— Maiorana: Por los debates que se están dando creo que la batalla cultural viene dando sus frutos y queda en evidencia que esta ley tiene que ser reformada. Que necesitamos una nueva y es urgente, nosotros en las calles estamos empujando para que así suceda. Afortunadamente, hemos escuchado algunos discursos políticos y de funcionarios más progres y eso puede ir preparando el terreno.

— Inchaurraga: Posible pero complejo el escenario dada el recrudecimiento de los discursos antidrogas y la doble moral argentina. Despenalizar la tenencia de todas las drogas o el autocultivo es algo que se fundamenta en los derechos y la no intromisión del Estado en actos privados y no en la mayor o menor toxicidad de una droga u otra, sin embargo los fundamentalistas antidrogas insisten con los efectos farmoquimicos de las drogas y su toxicidad y quienes investigamos y nos especializamos en políticas de drogas hablamos de la toxicidad de la ley 23737 y la toxicidad de una política de salud que no reconoce a aquellos que no pueden o no quieren dejar de consumir drogas. Estos sujetos son también ciudadanos que requieren otro abordaje del tema: información verídica y pragmática, consejería , acompañamiento, testeos. Soy miembro del Comité Científico del Acuerdo por la Regulación del Cannabis que nuclea a múltiples organizaciones del país que insistimos en poder pensarla como sustancia regulada o sea legalizada más allá de la imperiosa y urgente necesidad de dejar de penalizar su tenencia o cultivo para uso personal.

— Sarkissian: Aclaración, respuesta de modo totalmente personal: Para mí no es posible una modificación de esta ley por fuera de la implementación de una nueva ley de drogas. Creo que de la mano con la aplicación de la Ley de salud mental, es fundamental rediscutir el concepto de drogas y del consumo de sustancias. No es razonable abordar penalmente una problemática de salud como es el consumo de estupefacientes, y claramente el cannabis no tiene nada que hacer en ese listado de estupefacientes. Pero tampoco podemos pensar que esto es casual, la marihuana sufrió las consecuencias de la prohibición de drogas, entre otras cosas porque afectaba enormemente a la industria farmacéutica. La prohibición de las drogas, no es una cosa que tenga siglos en nuestra sociedad. Fue recién entrada la década del 60 cuando para preservar los intereses comerciales de algunos países, que a su vez encontraron en la “lucha contra las drogas” una excusa perfecta para intervenir territorios principalmente en nuestra región.

—Una reflexión sobre: los consumos y la estigmatización…

— Maiorana: Si bien sabemos que cada consumo tiene una consecuencia para nuestro organismo entendemos que la estigmatización tiene un efecto tremendamente negativo para las personas que consumen drogas. No yendo muy lejos con la situación que se dió con la cocaína adulterada, cuántas personas dudaron de llevar a sus familiares a ser atendidos a un efector público por la estigmatización e incluso el temor a alguna represalia por el consumo de drogas. Tenemos que conocer cuales son los efectos de los consumos en nuestras corporeidades pero debemos entender que la estigmatización arrasa.

— Inchaurraga: La estigmatización es hoy aún en 2022 uno de los principales daños en el campo de las drogas. Se rotula, etiqueta como "drogadicto", "falopero", "limado" en lo social, pero también la política obsoleta argentina estigmatiza el problema y al usuario de drogas, la ley 23.737 sitúa al ciudadano que posee drogas o cultiva para su consumo como "delincuente". La política sanitaria no diferencia entre uso, abuso o dependencia y todos los consumos se adjetivan de problemáticos o se considera ameritan tratamiento y el tratamiento en el discurso hegemónico sanitario actual sigue siendo en el país la institución monovalente: Comunidades terapéuticas o clínicas psiquiatricas tan vigentes como reñidas con la ley de Salud mental.

— Sarkissian: Pensar en consumos y estigmatización es ver 2 caras de una misma moneda. En esta sociedad hablamos a diario de consumos, acordamos en que esta es una sociedad de consumo. sin embargo cuando hablamos de consumo de sustancias, de consumo ode drogas, parece que estamos hablando de otra cosa, pero no, estamos hablando de un sistema que agobia y que nos ofrece el paraíso del consumo (de tabaco, alcohol, gimnasio o lo de lo que se te ocurra) para mantenernos alienades, sin respuesta a la opresión , y la explotación permanente. Y este mismo sistema que utiliza esta falsa doble vara para juzgar el consumo, también aprovecha la estigmatización para discriminar, para establecer relaciones de poder y dominación. Vivimos en un sistema que nos obliga al consumo pero que a su vez nos discrimina y nos estigmatiza según lo que consumimos.

—¿Qué análisis y opinión tienen sobre los proyectos científicos que comenzaron a ejecutarse en los últimos años?

— Maiorana: Todos los Derechos que se han ganado, curiosamente o lamentablemente, están en una ley de investigación que fue la ventanita que pudimos abrir. Sin duda que va a venir una oleada de proyectos científicos. Aún no tenemos una ley de producción que permitiría los cultivos a gran escala. Venimos trabajando en la Radme, que es la red Argentina de cannabis medicinal dentro del Conicet es poder generar algunos lineamientos para la investigación bajo ciertos preceptos éticos para el trabajo con la planta de cannabis.

—El 1º mayo en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura santafesina el gobernador comentó del avance de experiencias como el LIF (el laboratorio público de la provincia) y cultivos en Monte Vera. ¿Tienen diálogo con el gobierno provincial? ¿Conocen los proyectos?

— Maiorana: La realidad es que el diálogo con el gobierno ha sido muy tórpido y muy dificultoso durante todos estos años. Ya pasaron, al menos, cuatro ministros de Salud en el gobierno provincial y ninguno decidió avanzar con la ley 13.602 aprobada en 2016 que requiere el funcionamiento de un consejo consultivo que debería estar integrado por tres organizaciones de la sociedad civil y todavía no convocaron a la conformación de ese consejo. O sea, considero lamentable que no se avance con los actores clave que vienen trabajando desde años en la temática, exponiendo sus matrículas, sus propios cuerpos y a sus familias. Por otro lado, mantuvimos una reunión con el laboratorio provincial, el LIF, donde contaron cuáles son sus experiencias y sus avances: en éste momento solamente controles de calidad de la materia prima que llega del exterior y el desarrollo de un suplemento de aceite de cannabis con CBD al 10 por ciento. Hay que aclarar que los pocos avances no tienen que ver con falta de ganas sino con los estrictos protocolos y normas que demanda la fabricación de los medicamentos. Ahora, salió una nueva reglamentación donde se plantea la apertura y creación de una nueva categoría para productos a base de cannabis. Tenemos expectativas por la aprobación de la ley de producción.

— Inchaurraga: A la fecha no tenemos diálogo con el gobierno provincial, en especial desde que el Ministerio de Desarrollo Social diera de baja su Convenio con UNR y la existencia de nuestro Servicio Asistencial público SADYS en el Centro Agudo Ávila, si hemos sido consultados por algunos legisladores en temas claves de nuestra experticia. Lamentablemente no fuimos convocados para integrar el Consejo Consultivo de organizaciones científicas y de la sociedad civil. Sí integramos como ARDA el Consejo Consultivo nacional de la Ley de Salud mental y adicciones y consideramos es fundamental que los legisladores escuchen la voz de los especialistas y de las organizaciones de la sociedad civil. En relación a los nuevos proyectos creo que además de la producción regional, nuevos cultivos, autoabastecimiento etc es clave incluir nuestra perspectiva que con frecuencia es tan ocultada bajo la alfombra como el problema. Soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas desde hace veinticinco años, en la Cátedra de Psiquiatría y dictó una Materia que es El médico de APS frente a las drogas, considero clave incluir en la formación y práctica profesional no solo el tema del uso medicinal sino la reducción de daños y la relación médico - paciente en tiempos de maximización de daños y de mensajes abstencionistas que nada resuelven en los que consumen drogas ni contribuyen al abordaje de esta clínica tan compleja para los profesionales de la salud. Otro tema clave es la formación en el área de las fuerzas de seguridad. De igual manera para la implementación de nuevas experiencias debiera preverse una evaluación seria e integral de los alcances y limitaciones de la ejecución, algo que a la fecha por ejemplo a nivel nacional no se ha hecho en relación al Reprocann y que continúa sembrando de obstáculos el acceso a la marihuana medicinal según la ley y su reglamentación. Considero que, lamentablemente en Argentina los reclamos por la marihuana en general y por la marihuana medicinal en particular, son el árbol que nos tapa el bosque de los problemas de las políticas de drogas. Se requiere una mirada integral y advertida de la hipocresía que alimenta pequeños avances y grandes retrocesos.

—Cómo está funcionando el ReProCann. ¿Qué críticas o pedidos hacen?

— Maiorana: El Registro ha pasado por varias instancias a lo largo de éste año desde su conformación. Todavía tiene varios defectos, hay dificultad con la inscripción de ciertos números de documentos, incluso con la inscripción de menores. Están trabajando para lanzar una nueva plataforma en muy breve donde éstos problemas van a estar subsanados, de todas maneras, siempre alentamos a que las personas soliciten al médico su indicación que es lo que exige la ley.

— Inchaurraga: Respecto al Reprocann, hay una burocratización que sigue escondiendo el tema bajo la alfombra con falta de formación de médicos y también de las fuerzas de seguridad que controlan lo que deriva en no igualdad de acceso. Los usuarios recreativos se camuflan de usuarios medicinales y hay pocos médicos formados en medicina cannábica y muchos hacen de la prescripción una fuente de ingreso económico generalizando diagnósticos y sin especificidad fundada de la concentración de Thc, Cbd, etc requerida por la patología. Que el estado controle la calidad de un medicamento no debería significar extorsionar a los pacientes para entrar en registros a cambio de dicho acceso. A mi modo de ver el Reprocann es cómplice del espíritu de la ley pensada en términos de investigación y no de garantizar acceso. El paciente es más un conejillos de indias que un sujeto de derechos.

— Sarkissian: La primera limitación que nos enfrentamos con el Reprocann es que no hay suficiente difusión respecto a la existencia y sus alcances. Por otro lado, el sistema en sí mismo ofrece limitaciones o problemas para el cargado de datos y que efectivamente se aprueben los registros. Además, el sistema funciona con bastante lentitud en conjunto con los fallos en la comunicación entre funcionarios y quienes quieren registrarse. Otro problema que encontramos son los roles.