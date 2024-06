María Creuza en Rosario: "Estoy feliz porque voy a dejar un legado"

- Hace muchísimo años que con Víctor trabajan juntos en la producción de tus conciertos. ¿Qué tienen en cuenta para armar un show hoy en día?

Yo estaba hace bastante tiempo sin cantar. Y estuve hablando con personas que, de alguna manera, fueron importantes para mí en Brasil, ahora que estuve de vacaciones allá, y con alguno de los productores que trabajaron conmigo en mis primeros discos. Entonces, decidí hacer un recital de bossa nova muy íntimo porque yo quería reencontrarme con mi público, que siempre me pide los temas más emblemáticos de Vinicius. Así decidí hacer un repertorio con base en esas canciones que marcaron mi vida, para contar y cantar a la gente que me viene a ver y escuchar, la historia de lo que fue mi trayectoria hasta hoy. Así que el show en Sala Lavardén será íntimo y muy amoroso, un viaje sentimental. Y solamente voy a estar con voz y guitarra. Víctor no puede estar esta vez, así que decidí sumar la guitarra porque tiene que ver con uno de mis recuerdos más importantes con Toquinho. Entonces, yo quería esa imagen para el show que ustedes van a ver. Todos los temas que más me piden van a estar en el show. Es un desafío pero un desafío lindo porque yo conozco todo el repertorio de la obra de Vinicius, con Toquinho, Tom Jobim, Joao Gilberto, todos. Y cantar es una de las cosas que más me gusta, es lo que me transporta en el tiempo. Y tengo la pretensión de que la gente vaya conmigo en ese viaje de música, donde no hay barrera del idioma.

- El vínculo entre Brasil y Argentina es totalmente afectivo en ese sentido. Históricamente, trascendió la cuestión del idioma.

Ustedes saben que yo tengo una historia muy linda con Argentina. Así que este show es una declaración de amor para todos ustedes.





Embed - Tomara (Live)

- En tu repertorio hay muchas canciones de amor y de cierta nostalgia, pero también hay canciones políticas. ¿Cómo sentís que resuenan con el presente algunos de esos temas, teniendo en cuenta el clima político latinoamericano actual y de los últimos años?

Parece que hubieran sido escritas ayer. Estamos todos siempre a la expectativa porque el mundo gira pero muchas cosas siguen muy parecidas. Y parece increíble que las letras de Chico Buarque, por ejemplo, estén tan vivas. Vinicius tiene un tema que se llama “Marcha da Quarta-Feira de Cinzas”, que es muy político y tiene un sentido tan especial, y es como si fuese escrito hoy. Y tiene una invitación en la letra que dice “E no entanto é preciso cantar”. Y la música es el idioma más lindo para que la gente descanse la cabeza y la expectativa. Y estos temas son fantásticos para eso. Hasta uno que habla de amor que se llama “Tomara”, que quiere decir “Ojalá”, también tiene ese sentido. La música siempre es portavoz de todos los sentimientos y las necesidades. Y yo prefiero cantar para mandar mi mensaje. Cantar un tema que tiene una connotación política y después cantar “Eu sei que vou te amar” es muy lindo. Y también es político.



- Después de sesenta años sobre los escenarios, ¿qué te sorprende todavía?

Me sorprende la vigencia que tengo. Me sorprende cuando me encuentro con jóvenes que quieren saber cosas de mi historia. Y puedo decirte, sinceramente, que me sorprende cada vez que voy a cantar. Subo al escenario y tengo emoción. No quiero perder nunca la oportunidad de sorprenderme con todo. Incluso de las cosas que no me gustan como la violencia.

- ¿Cómo vivís el recambio generacional que se va dando en tu público?

Me encanta que vayan, que canten, que sepan cosas de mi historia. Es una forma de agradecer a los padres que los llevaron a conocer ese tipo de música y de historias. De alguna manera, esa curiosidad es lo que más necesito ahora, cuando vuelvo a cantar. Es una necesidad de informar a través de las canciones lo que pasó. Cuento historias, cuento detalles que solamente yo sé de mis vivencias y convivencias con personas tan importantes que marcaron la cultura brasilera. Por eso necesito mucho del encuentro con la gente joven que va a verme, y con la otra también. Es totalmente importante.

Embed - Insensatez

- Estás escribiendo tu autobiografía. ¿Cómo viene ese trabajo de reflexionar sobre tu propia vida, ubicar hitos, organizar una narrativa?

Es difícil. Muy difícil. He descubierto que, para escribir, hay que estar muy tranquilo, hay que escribir mucho, hay que hacer borrones y borrones hasta llegar al texto que querés. Ahí yo valoro y agradezco tanto a los escritores maravillosos que me acompañaron toda la vida. También soy una lectora voraz, me gusta todo. Y tuve la suerte de convivir con una persona como Jorge Amado, uno de los íconos de Bahía, y de compartir con tantos otros poetas de Brasil. Aprendí mucho de ellos. Una vez leí que Isabel Allende dijo que escribir es un acto solitario, y es verdad que una va a un hueco de recuerdos. Por escribir empecé a recordar muchas cosas y situaciones. Es una experiencia linda, pero hay que tener una gran disciplina, y yo voy y vengo, soy una viajera constante. Entonces, agarro mis diarios de a bordo, como les digo, y los llevo por todos lados para poder seguir escribiendo lo más posible. Mi hija me está ayudando a organizar una parte. Estoy feliz porque voy a dejar un legado, sin falsa modestia, de una vida linda que tengo la suerte de vivir.

- ¿Qué sentís que había en esa Buenos Aires, esa Sudamérica de comienzos de los setenta, en medio de un clima político muy complejo, que permitió que se de un fenómeno como La Fusa?

Fue impresionante. A cada momento nos sorprendía la respuesta de la gente. Había una necesidad de escucharnos en ese momento tan complicado, como si la gente estuviera buscando respuestas en las canciones también. Y qué mejor que la música de calidad, la poesía de Vinicius que explicaba absolutamente todo. Eso me lleva a todo lo que significó La Fusa, ese disco emblemático que hasta hoy anda por muchas casas y muchos países, de varias formas. Es muy lindo eso. Es una maravilla para agradecer, y es lo que hace que hoy yo esté acá hablando contigo. Cuando decidí hacer esta pequeña gira era para reencontrarme con esto.

- ¿Cómo viene ese reencuentro?

Maravilloso. Ya hicimos dos recitales en Uruguay, en Punta del Este, y sentí lo que yo quería sentir: el abrazo. Es fundamental para mí el abrazo de la gente. El aplauso, cuando se acercan a contar sus historias, el brillo en sus ojos. Todo eso me hace sentir con una potencia que yo no pensaba que tenía, o que ya no estaba tan latente en esta etapa de mi vida.